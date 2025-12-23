Οι αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία ήδη ξεπερνάνε το 50%.

Οι ηθοποιοί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου τους (Σ.Ε.Η.) κατεβαίνουν σε απεργία το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, οι ηθοποιοί ζητούν Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο, μισθό 1.250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις, ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις, πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη.

Οι αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία ήδη ξεπερνάνε το 50%, αναφέρει το Σ.Ε.Η.

Το Σωματείο Εργαζομένων στο Θέαμα - Ακρόαμα: Σ.Ε.ΘΕ.Α., με ανακοίνωσή του κάνει γνωστό ότι στηρίζει τον αγώνα των ηθοποιών «που διεκδικούν συλλογικά κατοχυρωμένα δικαιώματα», αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «προγραμματίζουμε περιοδείες στα θέατρα μαζί με το ΣΕΗ για την οργάνωση της Απεργίας».

«Συνάδελφοι,

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

η αγωνιστικότητα και η ενότητα του κλάδου, όλη η συζήτηση που αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει στα θέατρα για τους όρους εργασίας και αμοιβής μας, έχει φέρει την εργοδοσία μας σε πολύ δύσκολη θέση, ακριβώς επειδή καταλαβαίνει ότι δε δεχόμαστε άλλο να είμαστε απλήρωτοι εργαζόμενοι, να κάνουμε πρόβες αδήλωτες σε θέατρα με κατεβασμένα ρολά, ότι δε δεχόμαστε άλλο αυτή την ανασφάλεια στη δουλειά μας, να μην ξέρουμε για πόσο καιρό θα εργαζόμαστε.

Συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Οι αποφάσεις για συμμετοχή στην απεργία ήδη ξεπερνάνε το 50%. Απόφαση για απεργία πήρε και η ομοσπονδία θεάματος ακροάματος, ώστε να καλυφθούν όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητου ειδικότητας που θέλουν να απεργήσουν. Μεγάλες και μικρές θεατρικές σκηνές της χώρας θα παραμείνουν κλειστές. Καλούμε κάθε συνάδελφο, κάθε θίασο μπροστά και στο αυριανό ραντεβού με την εργοδοσία, να συζητήσει, να αποφασίσει και να ανακοινώσει τη συμμετοχή του στην απεργία, να ενισχύσει τη δύναμη του σωματείου μας και στην αυριανή διαπραγμάτευση.

Η απεργία είναι δικαίωμα κάθε συναδέλφου, κάθε εργαζόμενου ηθοποιού μέσα στα θέατρα, που δηλώνει απεργία κόντρα στην πίεση της εργοδοσίας. Η αγωνιστική αυτή στάση χρειάζεται να βρει τη στήριξή και την προστασία, όλων των εργαζόμενων, όλων των ηθοποιών, κάθε μέλους και του ΔΣ του ΣΕΗ

Συνεχίζουμε.

Ο αγώνας μας είναι δίκαιος, γιατί το θέατρο είμαστε εμείς».

Η ανακοίνωση του Σ.Ε.Η. για την απεργία της 27ης Δεκεμβρίου

«Σάββατο 27 Δεκέμβρη οι ηθοποιοί απεργούμε

Δυναμώνουμε τον αγώνα μας συνεχίζουμε μέχρι την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης στο ελεύθερο θέατρο.



Η απεργία του κλάδου μας στις 5 Δεκέμβρη έδειξε ότι έχουμε τη δύναμη στα χέρια μας.



Τα θέατρα έμειναν κλειστά γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να δουλεύουμε με απλήρωτες και αν ασφαλιστές πρόβες, με ωρομίσθια ένσημα, με παραστάσεις που ανεβοκατεβαίνουν κατά πως βολεύει την εργοδοσία.



Η αδιάλλακτη στάση και τα ψέματα της εργοδοσίας πήραν την απάντηση τους με απεργία στο 97% των θεάτρων.



Συνεχίζουμε με απεργία όλου του κλάδου δίνοντας τη μάχη για υπογραφή κλαδικής σύμβασης, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο εφόσον υπογράψουν οι δύο μεγάλες εργοδοτικές ενώσεις.



Δεν υποχωρούμε.



Απαιτούμε

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας υποχρεωτική και επεκτάσιμη για όλο τον κλάδο

Μισθό 1250 ευρώ για 5-8 παραστάσεις

Ημερομίσθιο 65 ευρώ για 1-4 παραστάσεις

Πληρωμένες πρόβες με μισθό και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη».