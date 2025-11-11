Η Beth Hart έρχεται τον Ιούλιο του 2026 για να μας παρουσιάσει ένα ειδικά σχεδιασμένο project για την Ελλάδα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.

Η εκρηκτική Beth Hart θα συναντήσει τους θαυμαστές της στην Αθήνα, την Τετάρτη 1 Ιουλίου σε ένα ειδικά σχεδιασμένο project για την Ελλάδα, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού.



H συναυλία που θα δοθεί στο κοίλο του θεάτρου σε ειδικά διαμορφωμένο stage ως ένα ατμοσφαιρικό Solo Show με την ίδια στο πιάνο, στο μπάσο και στις κιθάρες, θα είναι συνδεδεμένη και με τον νέο της δίσκο «You Still Got Me». Στη σκηνή μαζί της και ο εδώ και χρόνια κιθαρίστας και συνεργάτης της John Nickols.



Το «You Still Got Me» είναι το ενδέκατο άλμπουμ της Beth Hart. Με σημαντικές συνεργασίες, όπως με τον Slash των Guns n’ Roses στο «Savior With A Razο», τον Eric Gales στο «Suga N My Bowl» και δυνατά τραγούδια όπως το «Don’t call the police», ένα τραγούδι που περιγράφει τη δολοφονία του Τζορτζ Φλόιντ, η Beth Hart – που διανύει μια πολύ δυναμική περίοδο στην καριέρα της - έχει φτιάξει άλλον έναν δίσκο που θα μείνει για χρόνια στην κορυφή των Charts.



Με υποψηφιότητες Grammy, συνεργασίες με τεράστια μουσικά ονόματα και διαδοχικές sold out συναυλίες σε όλο τον κόσμο, η Beth Hart, η τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή και τη δυναμική σκηνική παρουσία, έχει δώσει εδώ και δύο δεκαετίες το δικό της μοναδικό στίγμα στην παγκόσμια ροκ σκηνή.



Η Beth Hart κλείνει «καυτό» ραντεβού μαζί μας, για μία και μοναδική βραδιά στην Αθήνα, τρία χρόνια μετά την αποθεωτική αξέχαστη συναυλία της, την Τετάρτη 1 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού!

{https://youtu.be/ZeCLt_a6bhk?si=JzSEWm30uocqZ0zK}



Εισιτήρια - Εarly Birds



45 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη E) - early bird 42 ευρώ

50 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη D) - early bird 47 ευρώ

55 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη C) - early bird 52 ευρώ

60 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη B) - early bird 57 ευρώ

65 ευρώ (καθήμενοι, Ζώνη A) - early bird 62 ευρώ

Προπώληση εισιτηρίων εδώ