Φουντώνει η οργή στο Ιράν: Διαδηλώσεις σε πολλές μεγάλες πόλεις, συνθήματα κατά του Χαμενεΐ και μια εικόνα που ξυπνά μνήμες από την πλατεία Τιενανμέν.

Στον δρόμο βρίσκονται τα τελευταία 24ωρα χιλιάδες Ιρανοί διαμαρτυρόμενοι για τον υψηλό πληθωρισμό και την συνεχιζόμενη υποτίμηση του εθνικού νομίσματος.

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν την Κυριακή, όταν έμποροι στη Μεγάλη Αγορά της Τεχεράνης προχώρησαν σε απεργία, μετά την πτώση του ιρανικού ριάλ σε ιστορικό χαμηλό έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

Από τότε, βίντεο που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δείχνουν διαδηλώσεις στις πόλεις Καράτζ, Χαμεντάν, Κεσμ, Μαλάρντ, Ισφαχάν, Κερμανσάχ, Σιράζ και Γιαζντ.

Σύμφωνα με αναφορές, η αστυνομία χρησιμοποίησε δακρυγόνα στην προσπάθεια διάλυσης των διαδηλωτών, ενώ για την ώρα η ιρανική κυβέρνηση δηλώνει πως «αναγνωρίζει τις διαδηλώσεις» και θα ακούσει «με υπομονή, ακόμη κι αν χρειαστεί να αντιμετωπίσει σκληρή κριτική».

Ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν έγραψε στο X αργά τη Δευτέρα ότι έδωσε εντολή στον υπουργό Εσωτερικών να διεξάγει συνομιλίες με ό,τι περιέγραψε ως «εκπροσώπους» των διαδηλωτών, ώστε να ληφθούν μέτρα «για την επίλυση των προβλημάτων».

Παράλληλα, αποδέχτηκε την παραίτηση του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας του Ιράν, Μοχαμαντρεζά Φαρζίν, και διόρισε τον πρώην υπουργό Οικονομικών Αμπντολνασέρ Χεμάτι στη θέση του.

Στις διαδηλώσεις συμμετέχουν όμως και φοιτητές πανεπιστημίων, φωνάζοντας αντι-κυβερνητικά συνθήματα, όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» - με αναφορά στον Ανώτατο Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, που έχει την απόλυτη εξουσία στο Ιράν.

Ορισμένοι διαδηλωτές φώναξαν επίσης συνθήματα υπέρ του γιου του εκλιπόντος Σάχη Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, που ανατράπηκε κατά την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, όπως «Ζήτω ο Σάχης».

«Είμαι μαζί σας», έγραψε εκείνος στο X. «Η νίκη είναι δική μας, γιατί τα αιτήματά μας είναι δίκαια και γιατί είμαστε ενωμένοι». Ο εξορισμένος στις ΗΠΑ Ιρανός υποστήριξε πως «όσο παραμένει αυτή η κυβέρνηση στην εξουσία, η οικονομική κατάσταση της χώρας θα συνεχίσει να επιδεινώνεται».

«Ιρανική Τιενανμέν»: Ο μοναχικός διαδηλωτής που στάθηκε απέναντι στην αστυνομία

Μια φωτογραφία που δείχνει έναν μοναχικό διαδηλωτή να κάθεται στο δρόμο μπροστά σε μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, εν μέσω μαζικών διαδηλώσεων σε όλη τη χώρα, έχει γίνει viral τις τελευταίες ώρες - προκαλώντας συγκρίσεις με το διάσημο στιγμιότυπο του «Άνδρα με το Τανκ» κατά τις διαδηλώσεις στην πλατεία Τιενανμέν το 1989.

Η φωτογραφία, που κοινοποιήθηκε ευρέως από τοπικά μέσα ενημέρωσης, όπως ο τηλεοπτικός σταθμός Iran International, δείχνει έναν γενναίο διαδηλωτή να κάθεται σε δρόμο της Τεχεράνης, προσπαθώντας να εμποδίσει τους ένοπλους αστυνομικούς να περάσουν με τις μοτοσυκλέτες τους.

Η εικόνα κυκλοφόρησε στα social media τη νύχτα, μετά τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις της χώρας τα τελευταία τρία χρόνια.

