Την πλήρη εξαγορά του μετοχικού κεφαλαίου της D.D. Synergy ανακοίνωσε η Qualco προχωρώντας στην απόκτηση και του εναπομείναντος μειοψηφικού ποσοστού 49,9%.

Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση αυτή ολοκληρώνει τη στρατηγική επένδυση της Qualco Α.Ε. στη D.D. Synergy, καθώς τον Απρίλιο του 2024 η Qualco είχε αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό του 50,01% της εταιρείας. Με την εξαγορά του συνόλου των μετοχών, έναντι 8,5 εκατ. ευρώ, η D.D. Synergy καθίσταται πλέον 100% θυγατρική του ομίλου, γεγονός που ενισχύει περαιτέρω τη θέση του στον τομέα των επιχειρηματικών τεχνολογικών λύσεων.

Η D.D. Synergy ιδρύθηκε το 1999 και συγκαταλέγεται σήμερα στους μεγαλύτερους SAP business partners στην ελληνική αγορά. Η εταιρεία εξειδικεύεται στην παροχή εξατομικευμένων λύσεων SAP, καλύπτοντας σύνθετες και εξειδικευμένες ανάγκες επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, με ισχυρό αποτύπωμα σε έργα ψηφιακού μετασχηματισμού.

Με βάση την εικόνα που προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις της D.D. Synergy της χρήσης 2024, ένα τίμημα ύψους 8,5 εκατ. ευρώ κρίνεται υψηλό σε σχέση με τα θεμελιώδη μεγέθη της εταιρείας.

Συγκεκριμένα, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανέρχονται σε περίπου 2,38 εκατ. ευρώ, γεγονός που σημαίνει ότι το τίμημα αντιστοιχεί σε περίπου 3,5 φορές τη λογιστική της αξία.

Για μια εταιρεία πληροφορικής αυτός ο πολλαπλασιαστής δεν είναι ακραίος, αλλά θεωρείται απαιτητικός αν δεν υπάρχει έντονη αναπτυξιακή δυναμική, ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ή σημαντική άυλη αξία (π.χ. τεχνογνωσία, πελατολόγιο, μακροχρόνια συμβόλαια).

Από την πλευρά των εσόδων, με κύκλο εργασιών 5,4 εκατ. ευρώ, το τίμημα αντιστοιχεί σε περίπου 1,6 φορές τον ετήσιο τζίρο. Και αυτός ο λόγος είναι σχετικά υψηλός για μια μικρή εταιρεία παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, που δεν διαθέτει ισχυρή θέση στην αγορά.

Αν εξεταστεί η κερδοφορία, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε περίπου 573 χιλ. ευρώ. Με αυτά τα δεδομένα, το τίμημα των 8,5 εκατ. ευρώ συνεπάγεται δείκτη P/E κοντά στο 15. Ο συγκεκριμένος δείκτης κινείται σε εύλογα επίπεδα για τον κλάδο της πληροφορικής, αλλά προϋποθέτει ότι τα κέρδη είναι επαναλαμβανόμενα και μπορούν να διατηρηθούν ή να αυξηθούν τα επόμενα χρόνια.