Η Qualco ανακοίνωσε τον διαχωρισμό της Qualco Technology σε αυτοτελή εταιρική οντότητα, η οποία θα παραμείνει πλήρως θυγατρική του ομίλου. Η κίνηση εντάσσεται στο μεσοπρόθεσμο αναπτυξιακό πλάνο και αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους, την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης και την απλούστευση της οργανωτικής δομής. Σύμφωνα με τη διοίκηση, το νέο σχήμα αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Qualco στον τομέα λογισμικού και τεχνολογίας, προσφέροντας την ευελιξία για μελλοντικές στρατηγικές συνεργασίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η εταιρεία χαρακτηρίζει τον διαχωρισμό της Qualco Technology ως στρατηγική κίνηση καθοριστικής σημασίας, η οποία δημιουργεί νέες αναπτυξιακές προοπτικές χωρίς να συνιστά είσοδο σε νέο κλάδο δραστηριότητας. Στο επίκεντρο των στόχων του ομίλου βρίσκονται η επιταχυνόμενη διεθνής επέκταση μέσα από οργανική ανάπτυξη και στοχευμένες εξαγορές, η προώθηση στρατηγικών συμμαχιών, η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων με διαφάνεια στη διάρθρωση κεφαλαίων, καθώς και η αναβάθμιση του επιχειρησιακού προγραμματισμού ώστε να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα και η κερδοφορία.

Η νέα εταιρική δομή έρχεται ως συνέχεια μιας σειράς μετασχηματισμών που έχουν προηγηθεί. Τον Δεκέμβριο του 2024 ολοκληρώθηκε η απόσχιση της Qualco Intelligent Finance, η οποία δημιούργησε έναν πιο ευέλικτο πυλώνα Platforms-as-a-Service, ενώ η στρατηγική κοινοπραξία με τη ΔΕΗ (75% Qualco – 25% ΔΕΗ) άνοιξε νέους δρόμους για την ελληνική και διεθνή αγορά. Ακολούθησε, τον Φεβρουάριο του 2025, η ίδρυση της Quento, του νέου βραχίονα ICT του ομίλου, που ήδη υλοποιεί έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, αυτοματισμών και κυβερνοασφάλειας σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η ίδρυση της ελληνικής μητρικής εταιρείας, ως βήμα προετοιμασίας για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο Αθηνών, καθώς και η μεταφορά της έδρας του ομίλου από το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ελλάδα, η οποία ενίσχυσε την εταιρική ταυτότητα παρά το one-off κόστος που βάρυνε τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου 2025.

Η Qualco υπογραμμίζει ότι ο τρέχων διαχωρισμός της Qualco Technology δεν θα επιφέρει ουσιώδη επιβάρυνση, επιτρέποντας την απρόσκοπτη συνέχιση της κερδοφορίας. Διευκρινίζει επίσης ότι τα συνοπτικά οικονομικά στοιχεία του 2024 που δημοσιεύθηκαν στο ΓΕΜΗ αφορούν αποκλειστικά το συγκεκριμένο επιχειρηματικό τμήμα και δημοσιοποιήθηκαν για λόγους διαφάνειας και συμμόρφωσης. Τα στοιχεία αυτά δεν αποτυπώνουν τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου, τα οποία θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται μέσα από τις τακτικές οικονομικές ανακοινώσεις.