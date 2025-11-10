Η ταινία κυκλοφόρησε στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου.

Ο Φρανκενστάιν (Frankenstein) του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο κυκλοφόρησε στο Netflix στις 7 Νοεμβρίου και έχει κερδίσει τις εντυπώσεις. Οι συνδρομητές που παρακολούθησαν ήδη τη νέα ταινία του σκηνοθέτη, τη χαρακτηρίζουν ως την «καλύτερη πρωτότυπη ταινία» που έχουν δει ποτέ και την αποθεώνουν κάνοντας λόγο για «αριστούργημα».

Ο Ντελ Τόρο είναι γνωστός για τις ταινίες τρόμου με το εντυπωσιακό μακιγιάζ, τα κουστούμια και τα παραμυθένια σκηνικά, όπως ο Λαβύρινθος του Πάνα ή το Οσκαρικό Η Μορφή του Νερού.



O Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που συνήθιζε να δηλώνει ότι το μυθιστόρημα της Μαίρη Σέλεϊ του 1818 είναι σαν τη «Βίβλο» του, καταφέρνει να υλοποιήσει το όραμά του στο Netflix και επανεφευρίσκει την πιο κλασική ιστορία γοτθικού τρόμου της Μαίρης Σέλεϊ η οποία ξεκίνησε να γράφει τον Φρανκενστάιν όταν ήταν μόλις 18 ετών, ύστερα από ένα στοίχημα με τους ποιητές Λόρδο Μπάιρον και Πέρσι Σέλεϊ για το ποιος θα έγραφε την καλύτερη ιστορία τρόμου.

Ο Φρανκενστάιν έχει μεταφερθεί στον κινηματογράφο πολλές φορές, αν και σε αρκετές περιπτώσεις οι ταινίες έχουν απομακρυνθεί από την αρχική ιδέα του μυθιστορήματος της Σέλεϊ, παρουσιάζοντας τον χαρακτήρα ως ένα απλό τέρας.

Ο Όσκαρ Άιζακ, ο Τζέικομπ Ελόρντι και η Μία Γκοθ οι οποίοι πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία, έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικά σχόλια από κοινό και κριτικούς για την ερμηνεία τους όσο και για το ότι η ιστορία παραμένει απόλυτα πιστή στο βιβλίο.

«Η συνηθισμένη κουβέντα για τον Φρανκενστάιν έχει να κάνει με την επιστήμη που ξέφυγε από τον έλεγχο», έχει πει ο σκηνοθέτης στο Variety, «αλλά για μένα, έχει να κάνει με το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια ιστορία που σε προειδοποιεί: είναι για τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία τού να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Από τις πιο πιστές και εκπληκτικές διασκευές του Φρανκεστάιν

Ένας θεατής έγραψε για τη νέα ταινία του ντελ Τόρο: «Επιτέλους, μετά από μια σειρά από καλές, μέτριες και απαράδεκτες διασκευές του κλασικού βιβλίου της Μαίρης Σέλεϊ, ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο καταφέρνει να υλοποιήσει πλήρως το όραμά του. Αυτή είναι μια από τις πιο πιστές και εκπληκτικές διασκευές που έχουν γίνει ποτέ.

Ένας άλλος έγραψε: «Κάθε [επόμενη] ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είναι η καλύτερη», ενώ ένας τρίτος σχολίασε: «Είναι Ντελ Τόρο, τα πλάσματα θα φαίνονται εκπληκτικά».



«Είναι πιο κοντά στην πολυεπίπεδη φύση του κειμένου της Σέλεϊ. Χωρίζει την ταινία όπως το βιβλίο και την πλαισιώνει με τον ίδιο τρόπο και πραγματικά δεν είναι ταινία τρόμου, είναι γοτθική ταινία», σημειώνει η Τζούλι Κάρλσον, καθηγήτρια Αγγλικών στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια, με εξειδίκευση στον αγγλικό Ρομαντισμό την περίοδο 1780-1830.

«Νομίζω ότι και κάποιες από τις άλλες κινηματογραφικές εκδοχές ενδιαφέρονται για τα μεγάλα ερωτήματα, αλλά φαίνεται να τα αντιμετωπίζουν μεμονωμένα. Νομίζω ότι πολλές από τις κινηματογραφικές εκδοχές δεν προσπαθούν να είναι πιστές στην Μαίρη Σέλεϊ. Θα έλεγα σίγουρα ότι μοιάζει περισσότερο με το βιβλίο, και προσπαθεί να τιμήσει όχι μόνο το βιβλίο, αλλά και τη Μαίρη Σέλεϊ και όλη αυτή την ομάδα [Πέρσι Σέλεϊ, Λόρδο Βύρωνα, κ.λπ.]», εξηγεί η Κάρλσον.



