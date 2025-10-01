Oι μάσκες πέφτουν στο επικό τρέιλερ που μόλις κυκλοφόρησε το Netflix.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για τον πολυαναμενόμενο «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο, συμπεριλαμβανομένης μιας πιο κοντινής ματιάς στον αναστημένο τέρας του Τζέικομπ Ελόρντι.

Μαζί με τον Ελόρντι, το νέο τρέιλερ περιλαμβάνει επίσης επιπλέον πλάνα του Όσκαρ Άιζακ ως Βίκτορ Φον Φρανκενστάιν και της Μία Γκοθ ως Ελίζαμπεθ Λαβέντσα, της μέλλουσας νύφης του τρελού επιστήμονα, καθώς και τα διάφορα πολυτελή φανταστικά σκηνικά της ταινίας: από ένα αγκυροβολημένο πλοίο σε έναν παγωμένο ωκεανό μέχρι ένα χορό σε μια κατάμεστη αίθουσα χορού.



{https://youtu.be/8aulMPhE12g?si=Xr3RGgcnpNCZ_3Bt}

Το «Φρανκενστάιν» έρχεται από μια θερμή υποδοχή στο φθινοπωρινό φεστιβαλικό στερέωμα. Η επική προσαρμογή του εμβληματικού μυθιστορήματος της Μαίρη Σέλεϊ έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, προτού μας αιφνιδιάσει με προβολές στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Telluride και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Στο TIFF, η ταινία κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο πολυπόθητο βραβείο κοινού του φεστιβάλ — μια διάκριση που παραδοσιακά αποτελεί βασικό προγνωστικό για την κούρσα των Όσκαρ.

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο είχε στα σκαριά μια προσαρμογή του «Φρανκενστάιν» για δεκαετίες πριν το Netflix τελικά δώσει το «πράσινο φως». Στο Variety, με αφορμή το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξήγησε ότι «Ο συνηθισμένος λόγος για τον Φρανκενστάιν έχει να κάνει με την επιστήμη που ξέφυγε από τον έλεγχο. Αλλά για μένα, έχει να κάνει με το ανθρώπινο πνεύμα. Δεν είναι μια παραβολή: Είναι για τη συγχώρεση, την κατανόηση και τη σημασία του να ακούμε ο ένας τον άλλον».

Το «Φρανκενστάιν» αρχικά θα έχει μια περιορισμένη κυκλοφορία στα σινεμά στις 17 Οκτωβρίου, ενώ στο Netflix θα κάνει πρεμιέρα στις 7 Νοεμβρίου.