Οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix την εβδομάδα 3-9 Νοεμβρίου.

Όσοι θέλουν μια ακόμα δόση Squid Game, μπορούν να αρκεστούν με τη δεύτερη σεζόν του The Challenge που κυκλοφορεί στο Netflix την Τρίτη 4/11, οι υπόλοιποι δεν πρέπει να χάσουν τον πολυαναμενόμενο και πολυσυζητημένο Frankenstein του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο που εντυπωσίασε στη Βενετία και αναμένεται να κατακτήσει και τους συνδρομητές της πλατφόρμας από την Παρασκευή 7/11.



Οι λάτρεις του τρόμου θα έχουν την ευκαιρία να δουν ξανά τον Εξορκισμό της Έμιλυ Ρόουζ, μία από τις πιο τρομακτικές ταινίες όλων των εποχών, σύμφωνα με τους ερευνητές.



Αναλυτικά οι νέες κυκλοφορίες της εβδομάδας στο Netflix.

Σειρές του Netflix

Το Παιχνίδι του Καλαμαριού: Η Δοκιμασία: Σεζόν 2 (Squid Game: The Challenge: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 4/11



Με νέες απρόβλεπτες δοκιμασίες και επικίνδυνα παιχνίδια με επιρροές από τη διάσημη σειρά, αυτό το ριάλιτι ζωντανεύει το φαινόμενο του Παιχνιδιού του Καλαμαριού.

Χεβέλιους (Heweliusz)

Κυκλοφορεί στις 5/11



Μετά από μια ναυτική τραγωδία, ο εκτός υπηρεσίας καπετάνιος αναζητά απαντήσεις και δικαιοσύνη για όσους έχασαν τη ζωή τους — και για όσους άφησαν πίσω.



{https://youtu.be/XpL7-I7x3s0?si=uvmlrRIYbSRNpctD}

Αντίστροφη Μέτρηση: Τζέικ Εναντίον Τανκ (Countdown: Jake vs. Tank)

Κυκλοφορεί στις 5/11



Jake Paul εναντίον Gervonta «Tank» Davis σε ένα μεγαλοπρεπές υπερθέαμα πυγμαχίας.



Το Σόου του Βινς Στέιπλς: Σεζόν 2 (The Vince Staples Show: Season 2)

Κυκλοφορεί στις 6/11



Όταν ο διάσημος αθλητής θείος του πεθαίνει, ο Βινς ξεκινάει μια παράξενη, αστεία κι ενίοτε επικίνδυνη οδύσσεια στην μπλεγμένη ιστορία της ζωής του.



{https://youtu.be/Zs_lnFJt03A?si=VSvD2Kh9elrOGGkw}

Death by Lightning

Κυκλοφορεί στις 6/11



Η ιστορία του Τζέιμς Γκάρφιλντ — που αναδείχθηκε από την αφάνεια για να γίνει ο 20ός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών — και του Τσαρλς Γκιτό, του ανθρώπου που τον σκότωσε.



{https://youtu.be/6jopqrSojQE?si=Jp6uaQg8Ts7MNAPb}

Ήσουν Εκεί (As You Stood By)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Δυο γυναίκες που έχουν παγιδευτεί σε κακοποιητικούς γάμους σχεδιάζουν έναν φόνο για να ξεφύγουν. Ένας απροσδόκητος όμως επισκέπτης απειλεί το σχέδιο και τη ζωή τους.



{https://youtu.be/ZYflvue1yIE?si=eTz05q_3ze-7_q03}

Ταινίες του Netflix

Φράνκενσταϊν (Frankenstein)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Ο βραβευμένος με Όσκαρ Γκιγιέρμο ντελ Τόρο αφηγείται την κλασική ιστορία της Μαίρης Σέλλεϋ για έναν ιδιοφυή επιστήμονα και το πλάσμα που ζωντανεύει η φιλοδοξία του.



{https://youtu.be/9WZllcEgWrM?si=zzbV88MIJ7nGRTEi}

Ένας Γαμπρός και Δύο Νύφες (Groom & Two Brides)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Ο Άνταμ έχει αλλεργία στον έρωτα, αλλά καταλήγει αρραβωνιασμένος με την κόρη του αφεντικού του και με την πρώτη του αγάπη. Τώρα πρέπει να κρατήσει τη διπλή του ζωή κρυφή.



{https://youtu.be/xCHkv92IagA?si=c9yc9NmzdwJVjmpo}

Μάνγκο (Mango)

Κυκλοφορεί στις 7/11



Μια φιλόδοξη ξενοδόχος και η απρόθυμη κόρη της ταξιδεύουν στη Μάλαγα, όπου βρίσκουν αυτό που λαχταρούσαν στον ειδυλλιακό οπωρώνα μάνγκο ενός αγρότη.

Netflix K&F Film

Τα Σνιτς (Dr. Seuss's The Sneetches)

Κυκλοφορεί στις 3/11



Μια αναπάντεχη φιλία ανθίζει ανάμεσα σε δύο νεαρά Σνιτς σε ένα νησί αγκαλιασμένο από παραλίες, σ' αυτό το γλυκό μιούζικαλ με φόντο τον κόσμο του Δρα Σους.

Κάνε Όνειρα (In Your Dreams)

Κυκλοφορεί στις 14/11



Δύο αδέλφια ταξιδεύουν στο αλλόκοτο τοπίο των ονείρων τους, για να ζητήσουν από τον Μορφέα, που πραγματοποιεί ευχές, την τέλεια οικογένεια.

(https://youtu.be/IG1p9fhNIks?si=mE4r2kgbQ6fTZBsL}

Netflix K&F Series





Τα Κακά Παιδιά: Η Διάρρηξη (The Bad Guys: Breaking In)

Κυκλοφορεί στις 6/11



Πώς μπλέχτηκαν εξαρχής τα Κακά Παιδιά στις παράνομες δουλειές τους; Μάθετε σε αυτή την ξεκαρδιστική σειρά πρίκουελ που διαδραματίζεται πριν από τις επιτυχημένες ταινίες.

Netflix Comedy Special

Λιάν Μόργκαν: Ανείπωτα Πράγματα (Leanne Morgan: Unspeakable Things)

Κυκλοφορεί στις 4/11



Από την αποκάλυψη του μυστικού για έναν μακρόβιο γάμο μέχρι τη δοκιμή CBD για πρώτη και τελευταία φορά, η Λιάν Μόργκαν ξεφουρνίζει αλήθειες με αέρα Αμερικανικού Νότου.

Μην χάσετε επίσης

01/11/2025

Επιστροφή στη Γαλάζια Λίμνη Return to the Blue Lagoon

Σρεκ Shrek

Σρεκ 2 Shrek 2

Σρεκ ο Τρίτος Shrek the Third

Απατεώνες της Πλάκας First Sunday

Ο Εξορκισμός της Έμιλυ Ρόουζ The Exorcism of Emily Rose

02/11/2025

Δικηγόρος Διαζυγίων Divorce Lawyer: Season 1

04/11/2025

Transformers

05/11/2025

Η Ετυμηγορία A Time to Kill

Φανταστικοί Φίλοι IF

06/11/2025

A Miracle

08/11/2025

Bleeding Tiger: Internal Affairs