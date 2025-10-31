H επιστήμη μάς κάνει 10 καλές προτάσεις για τη σημερινή spooky νύχτα του Halloween.

Αν ψάχνεις ιδέες για το πώς να περάσεις τη νύχτα του Halloween, σου προτείνουμε μαραθώνιο ταινιών τρόμου για να τιμήσεις τη spooky γιορτή όπως της πρέπει. Αν και μεταξύ μας, κάθε νύχτα είναι ιδανική για ένα καλό θρίλερ που σκορπάει ανατριχίλες.



Η επιστήμη λοιπόν μίλησε και νέα έρευνα μάς προτείνει ποιες ταινίες είναι περισσότερο τρομακτικές για να δεις -αν είσαι φαν του είδους- ή για να τις αποφύγεις αν δεν το λέει και τόσο η περδικούλα σου...

Πώς γίνεται η έρευνα για τις πιο τρομακτικές ταινίες

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα του Science of Scare προσκαλούνται σε ειδικές προβολές των ταινιών, όπου τους τοποθετούνται συσκευές παρακολούθησης καρδιακών παλμών και η καρδιακή τους συχνότητα καταγράφεται καθ' όλη τη διάρκεια κάθε ταινίας



Αξίζει να σημειωθεί ότι οι προβολές πραγματοποιούνται σε διάστημα αρκετών εβδομάδων καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, πριν δημοσιευτούν τα αποτελέσματα τον Οκτώβριο, ακριβώς στην ώρα τους για το Halloween.

Ένα από τα κύρια σχόλια από τους λάτρεις του τρόμου σε προηγούμενη μελέτη ήταν ότι η χρήση μόνο ενός φυσιολογικού παράγοντα (καρδιακού παλμού) σήμαινε ότι η μελέτη ευνοούσε ταινίες που βασίζονται σε jump scares (ξάφνιασμα) αντί για ταινίες τρόμου με κλιμακωτή ένταση.

Έτσι, το 2023 οι ερευνητές χρησιμοποίησαν το Science of Scare Score - έναν συνδυασμό πολλαπλών παραγόντων, για να κατατάξουν τις πιο τρομακτικές ταινίες.

Το σύστημα Scare Score συνδυάζει τόσο τον καρδιακό ρυθμό (χτύποι ανά λεπτό/ BPM) όσο και τη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, ή m/s).

Όσον αφορά τον καρδιακό χτύπο (BPM), όσο υψηλότερος είναι ο αριθμός τόσο πιο γρήγορα η ταινία ανεβάζει την αδρεναλίνη του θεατή, κάτι που αποτελεί δείκτη ενθουσιασμού, φόβου και αγωνίας ως μέρος του ενστίκτου φυγής ή πάλης.

Από την άλλη πλευρά, η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) μετρά τον χρόνο μεταξύ κάθε χτύπου της καρδιάς. Όσο χαμηλότερη είναι η μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού, τόσο περισσότερο στρεσάρονται τα μέλη της έρευνας. ένας καλός δείκτης φόβου και τρόμου που αναπτύσσεται σταδιακά.

Αφού οι ερευνητές συλλέξουν την αύξηση του μέσου καρδιακού ρυθμού και τη μείωση της μεταβλητότητας του, στη συνέχεια συνδυάζουν τα δύο αποτελέσματα για να δημιουργήσουν έναν Δείκτη Επιστήμης του Φόβου στα 100. Για παράδειγμα, ο Σρεκ έχει βαθμολογία «Φόβου» 3 στα 100.

Πώς επιλέγονται οι ταινίες τρόμου

Υπάρχουν εκατοντάδες ταινίες τρόμου από όλο τον κόσμο, με νέες indie ταινίες τρόμου να κυκλοφορούν συνεχώς. Αυτό σημαίνει, δυστυχώς, ότι δεν είναι δυνατόν να προβληθεί στην επιτροπή κάθε ταινία τρόμου που έχει γυριστεί ποτέ. Έτσι εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το Scare List.

Το Scare List είναι ένας συγκεντρωτικός κατάλογος με τις πιο τρομακτικές ταινίες, που προέρχονται από τις λίστες των κριτικών με τις καλύτερες ταινίες, προτάσεις από φόρουμ και subreddit, προσωπικές και ειδικές συστάσεις και φυσικά τα σχόλια του κοινού.

Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, οι 25 κορυφαίες ταινίες είναι κλειδωμένες και δεν προβάλλονται ξανά (εκτός φυσικά αν μια νέα ταινία είναι αρκετά τρομακτική ώστε να τις εκτοπίσει από τις 25 κορυφαίες). Οι υπόλοιπες 50 (η ζώνη υποβιβασμού) επανεξετάζονται μαζί με τις νέες συμμετοχές.

Οποιαδήποτε ταινία δεν μπει στην πρώτη 50άδα, αποκλείεται για 12 μήνες, ωστόσο μετά μπορεί να ψηφιστεί ξανά.

Το Scare List λαμβάνει υπόψη ταινίες τρόμου μόνο στην αγγλική γλώσσα.

Οι 10 πιο τρομακτικές ταινίες όλων των εποχών

Με βάση τη βαθμολογία, όπως την αναλύσαμε πιο πάνω, οι 10 πιο τρομακτικές ταινίες όλων εποχών είναι οι εξής:





#10 Talk To Me

Μια υπερφυσική ταινία τρόμου σε σκηνοθεσία των Ελληνοαυστραλών αδερφών Ντάνι και Μάικλ Φιλίππου, στο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό τους ντεμπούτο.



Η ταινία του 2022 ακολουθεί μια παρέα εφήβων που μπορούν να καλέσουν πνεύματα μέσω ενός ταριχευμένου χεριού που επιτρέπει στους νεκρούς να καταλάβουν το σώμα του εκάστοτε παίχτη, δίνοντας τη δυνατότητα της επικοινωνίας με τον άλλο κόσμο. Όπως καταλαβαίνετε δεν θέλει και πολύ για να πάνε όλα εντελώς στραβά.

{https://youtu.be/aLAKJu9aJys?si=P0mjUsLWQzHknSRf}

Σκορ: 75/100

#9 The Excorcism of Emily Rose

Η ταινία του 2005 είναι εμπνευσμένη από πραγματικό γεγονότα.



Μια αγνωστικίστρια δικηγόρος ανησυχεί όταν αρχίζει να πιστεύει τον πελάτη της, έναν ιερέα που κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας μετά από έναν εξορκισμό σε ένα έφηβο κορίτσι.

{https://youtu.be/Bi-PLwxwvy8?si=7dozhwGJyce2592U}

Σκορ: 76/100

#8 Smile

H πολυσυζητημένη πρώτη ταινία του Πάρκερ Φιν κυκλοφόρησε το 2022 και ακολουθεί μια θεραπεύτρια που αρχίζει να βιώνει τρομακτικά οράματα μετά τον θάνατο ενός ασθενή. Η γυναίκα πρέπει να αντιμετωπίσει το δικό της παρελθόν για να επιβιώσει.



{https://youtu.be/BcDK7lkzzsU?si=4exjyaxfKaTEYSHx}

Σκορ: 78/100

#7 Smile 2

Η συνέχεια του Smile είναι ακόμα πιο τρομακτική σύμφωνα με τη μελέτη, και επικεντρώνεται σε μια ποπ σταρ που ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια παγκόσμια περιοδεία, μόνο για να αρχίσει να βιώνει μια σειρά από ανατριχιαστικά γεγονότα.



{https://youtu.be/0HY6QFlBzUY?si=dX2EbOxapTmmJ7_k}

Σκορ: 79/100

#6 Hereditary

Αυτή η ταινία τρόμου του 2018 επικεντρώνεται σε μια οικογένεια μετά τον θάνατο της γιαγιάς τους, καθώς αρχίζουν να αποκαλύπτουν φρικιαστικά μυστικά για την καταγωγή τους, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να ξεφύγουν από μια σκοτεινή μοίρα.

{https://youtu.be/V6wWKNij_1M?si=9MsydRWH94zBWgwb}

Σκορ: 81/100

#5 The Conjuring

Η πρώτη ταινία του 2013 που ξεκίνησε το επιτυχημένο και επιδραστικό κινηματογραφικό franchise του Conjuring που έσπασε τα κοντέρ του παγκόσμιου box office. H τέταρτη και τελευταία ταινία της σειράς κυκλοφόρησε στα σινεμά πρόσφατα και η τεράστια επιτυχία της οδήγησε στην απόφαση ενός prequel που θα μας δείχνει το ζευγάρι των ερευνητών στα πρώτα ανατριχιαστικά τους βήματα.



H ταινία ακολουθεί τους ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν καθώς έρχονται αντιμέτωποι με μια υπερφυσική παρουσία στο αγρόκτημα μιας οικογένειας.



{https://youtu.be/k10ETZ41q5o?si=GYI8KX3inyxnEtXF}

Σκορ: 88/100

#4 Insidious

O Τζέιμς Γουάν έχει το δικό του τρομακτικό τρόπο να στοιχειώνει τις νύχτες των φαν του τρόμου. Το Insidious του 2010 έγινε αντικείμενο συζήτησης και έκανε πολλούς από εμάς να κοιμόμαστε με το φως αναμμένο τα βράδια.

Μια οικογένεια αντιμετωπίζει μια τεράστια απειλή από δαιμονικές οντότητες, καθώς το σώμα ενός αγοριού που βρίσκεται σε κώμα γίνεται «δοχείο» για σατανικά πνεύματα σε ένα αστρικό επίπεδο.

{https://youtu.be/ZuQuOnYnr3Q?si=a6wPZPM6KsWm61qP}

Σκορ: 90/100

#3 Skinamirink

Υιοθετώντας μια πειραματική προσέγγιση, η ταινία του 2022 ακολουθεί δύο αδέρφια τα οποία ξυπνούν μέσα στη νύχτα για να ανακαλύψουν ότι ο πατέρας τους, τα παράθυρα και οι πόρτες στο σπίτι τους έχουν εξαφανιστεί!



{https://youtu.be/APQqilSTxz0?si=GazD-SbrhoZJ4c0e}

Σκορ: 91/100

#2 Host

Το κακό θα σε βρει ακόμα και αν είσαι κλεισμένος στο σπίτι.

Γυρισμένη κατά τη διάρκεια της πανδημίας, η ταινία Host υιοθετεί μια πρωτότυπη (και ιδιαίτερα γνώριμη πλέον) προσέγγιση, καθώς διαδραματίζεται σε μια βιντεοκλήση στο Zoom.



Μια ομάδα φίλων, κλεισμένοι ο καθένας στο σπίτι του, καλούν μια δαιμονική παρουσία κατά τη διάρκεια μιας διαδικτυακής συνεδρίας. Και το πανηγύρι ξεκινά...



{https://youtu.be/SNlKbqHqGcY?si=tUv4F4NPmSuYQ67_}

Σκορ: 95/100

#1 Sinister

Η πιο τρομακτική ταινία όλων των εποχών, σύμφωνα με τη μελέτη, το Sinister του 2012, ακολουθεί έναν συγγραφέα (Ίθαν Χοκ) ο οποίος μετακομίζει με την οικογένειά του στο σπίτι όπου η προηγούμενη οικογένεια είχε δολοφονηθεί βάρβαρα από έναν μυστηριώδη φονιά. Εκεί ανακαλύπτει μερικά φιλμ από τον φόνο της οικογένειας αλλά και από παλιότερους φόνους οικογενειών. Ωστόσο, το υλικό δείχνει την παρουσία μιας υπερφυσικής δύναμης, οδηγώντας σε άφθονες στιγμές φρίκης.

{https://youtu.be/_kbQAJR9YWQ?si=FomWTuYj17VRUjz0}

Σκορ: 96/100