Απόψε πάμε στο Κολωνάκι για να δούμε το «Ψυχώ» του Χίτσκοκ με δωρεάν είσοδο.

Ανήμερα του Halloween, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, οι τολμηροί σινεφίλ καλούνται να ζήσουν μια αξέχαστη εμπειρία τρόμου με την προβολή της εμβληματικής ταινίας «Ψυχώ» (Psycho, 1960), από τον μετρ του σασπένς Άλφρεντ Χίτσκοκ.

Το HAU Movie Club της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης σε συνεργασία με τη Mooviereel, εγκαινιάζει τη φετινή σεζόν με μια από τις σπουδαιότερες ταινίες τρόμου όλων των εποχών για μία και μοναδική προβολή. H ταινία θα προβληθεί με ελληνικούς υπότιτλους και η είσοδος είναι ελεύθερη με σειρά προτεραιότητας.

Η ταινία που δίχασε τους κριτικούς, τρόμαξε γενιές θεατών και άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στην ιστορία του κινηματογράφου, επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη τη βραδιά του Halloween! Μια παραγωγή που προκάλεσε την οργή των πουριτανών της εποχής, αλλά τελικά κατέκτησε κοινό και κριτικούς, αποσπώντας Χρυσή Σφαίρα για την Τζάνετ Λι, 4 υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανάμεσά τους και αυτή για Καλύτερη Σκηνοθεσία, και τέλος υποψηφιότητα για το Βραβείο Σκηνοθεσίας από το Σωματείο Αμερικανών Σκηνοθετών.

Στην υπόθεση του έργου, η Marion Crane, μια νεαρή γυναίκα σε απόγνωση, κλέβει 40.000 δολάρια και ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή. Στον δρόμο της, το απομονωμένο Bates Motel και ο ντροπαλός, μυστηριώδης ιδιοκτήτης του, Norman Bates, θα αλλάξουν για πάντα τη μοίρα της... και την ιστορία του κινηματογράφου.



Πού: Θέατρο Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, Μασσαλίας 22, Αθήνα