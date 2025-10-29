Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα είναι διαθέσιμη στο Netflix, την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

To Netflix αποκάλυψε τους τίτλους και τη διάρκεια προβολής των 8 επεισοδίων για την τέταρτη και προτελευταία σεζόν του The Witcher. Όπως αποδεικνύεται η επερχόμενη σεζόν θα είναι η συντομότερη μέχρι στιγμής, ακολουθώντας την τάση κάθε κύκλου να είναι μικρότερος από τον προηγούμενο.

Η τέταρτη σεζόν έχει γυριστεί μαζί με την πέμπτη και τελευταία σεζόν της σειράς. Φυσικά, υπάρχει ένα μεγάλο θέμα συζήτησης που επισκιάζει σχεδόν όλα τα άλλα: Τον Geralt της Rivia υποδύεται πλέον ο Λίαμ Χέμσγουορθ, μετά την αποχώρηση του προηγούμενου σταρ Χένρι Καβίλ από το πρότζεκτ λόγω δημιουργικών διαφορών και συγκρούσεων στο πρόγραμμα (εκείνη την εποχή, πίστευε ότι θα επέστρεφε στον ρόλο του Superman αλλά λογάριαζε χωρίς τον... ξενοδόχο Τζέιμς Γκαν).



Στη σύντομη σύνοψη της τέταρτης σεζόν αναφέρεται: Μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν που αλλάζουν την Ήπειρο, ο Γκέραλτ, η Γένεφερ και η Σίρι χωρίζονται από έναν άγριο πόλεμο και αμέτρητους εχθρούς. Θα ξανασμίξουν;

Οι τίτλοι και η διάρκεια των 8 επεισοδίων του επερχόμενου κύκλου, όπως αποκαλύφθηκαν επίσημα στο Instagram είναι:

Επεισόδιο 1, What Doesn’t Kill You Makes You Stronger (58 λεπτά)

Επεισόδιο 2, Dream of a Wish Fulfilled (60 λεπτά)

Επεισόδιο 3, Trial by Ordeal (51 λεπτά)

Επεισόδιο 4, A Sermon of Survival (54 λεπτά)

Επεισόδιο 5, The Joy of Cooking (55 λεπτά)

Επεισόδιο 6, Twilight of the Wolf (48 λεπτά)

Επεισόδιο 7, What I Love I do not carry (50 λεπτά)

Επεισόδιο 8, Baptism of Fire (51 λεπτά)

Ο συνολικός χρόνος προβολής της τέταρτης σεζόν είναι 427 λεπτά, καθιστώντας την τη συντομότερη σεζόν μέχρι στιγμής, με αρκετή διαφορά.

Συγκριτικά, η πρώτη σεζόν ήταν η μεγαλύτερη με συνολική διάρκεια 478 λεπτών. Η δεύτερη σεζόν ακολουθεί δεύτερη με 458 λεπτά, ενώ η τρίτος κύκλος έρχεται τρίτος στην κατάταξη με 451 λεπτά. Φυσικά, το Netflix έχει χτίσει ένα ευρύτερο franchise γύρω από τις σεζόν, με αρκετές ιστορίες spin-off, συμπεριλαμβανομένου του Blood Origin και ταινιών κινουμένων σχεδίων.

Η τέταρτη σεζόν του The Witcher, θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix, αύριο Πεμπτη 30 Οκτωβρίου 2026.



