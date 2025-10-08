Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 30 Οκτωβρίου.

To Νetflix αποκάλυψε το επίσημο τρέιλερ για την τέταρτη σεζόν του The Witcher, δίνοντας μια χορταστική πλέον ματιά στον Λίαμ Χέμσγουορθ ως Γκέραλτ της Ρίβια.



Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη, η τέταρτη σεζόν ακολουθεί τον Γκέραλτ, τη Γένεφερ και τη Σίρι οι οποίοι παραμένουν χωρισμένοι κατά τη διάρκεια ενός πολέμου, αντιμετωπίζοντας εχθρούς και σχηματίζοντας απροσδόκητες συμμαχίες.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται: Μετά τα γεγονότα της τρίτης σεζόν που αλλάζουν την Ήπειρο, ο Γκέραλτ, η Γένεφερ και η Σίρι χωρίζονται από έναν άγριο πόλεμο και αμέτρητους εχθρούς. Καθώς οι δρόμοι τους αποκλίνουν και οι στόχοι τους γίνονται πιο καθαροί, πέφτουν πάνω σε απρόσμενους συμμάχους που είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν στο ταξίδι τους.

Αν μπορέσουν να δεχτούν αυτές τις νέες οικογένειες, ίσως έχουν την ευκαιρία να ξανασμίξουν μια για πάντα...



Ο Χέμσγουορθ, αντικαταστάστης του Χένρι Καβίλ στη συνέχεια της σειράς, έχει ρίξει λίγο περισσότερο φως σε όσα μπορούν να περιμένουν οι θαυμαστές από την επερχόμενη τέταρτη σεζόν, λέγοντας: «Η αρχή της τέταρτης σεζόν είναι αρκετά κοντά μετά τη μάχη με τον Vilgefortz. [Ο Γκέραλτ] Δεν είναι σε καλή κατάσταση εκείνη τη στιγμή, σωματικά. Είναι σοβαρά τραυματισμένος. Ψυχολογικά, αντιμετωπίζει πράγματα που δεν έχει συνηθίσει, όπως αμφιβολίες για τον εαυτό του και απογοήτευση. Τώρα ξαφνικά, βλέπεις την πολύ ανθρώπινη πλευρά αυτού του ατόμου, αλλά αυτό που βλέπεις επίσης είναι την αποφασιστικότητα να το διορθώσει».

Η τέταρτη σεζόν του The Witcher θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 30 Οκτωβρίου, ενώ η πέμπτη σεζόν – η οποία γυρίστηκε back to back– θα είναι και η τελευταία της σειράς.



Δείτε το επίσημο τρέιλερ:



{https://youtu.be/pTyQtrD9FX8?si=jhWYjkEkSpk2dSiV}