Οι ταινίες, σε μορφή δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ, αφηγούνται τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη.

Το Eteron - Ινστιτούτο για την Έρευνα και την Κοινωνική Αλλαγή τιμά τον διεθνώς αναγνωρισμένο Έλληνα συνθέτη, Μίκη Θεοδωράκη.

Εκατό χρόνια από τη γέννησή του και με αφορμή την ανακήρυξη του 2025 ως Έτους Μίκη Θεοδωράκη, το Eteron διοργανώνει την προβολή δύο αυτοβιογραφικών ταινιών σε σκηνοθεσία του Γιάννη Κατωμερή.

Οι ταινίες, σε μορφή δραματοποιημένων ντοκιμαντέρ, αφηγούνται τη ζωή και το έργο του μεγάλου συνθέτη, στηριγμένες στην ίδια του τη διήγηση. Μέσα από τον χειμαρρώδη λόγο του Μίκη Θεοδωράκη ταξιδεύουμε στην ιστορία της νεώτερης Ελλάδας.

Η ιστορία δεν διαγράφεται, δεν είναι στάσιμη. Εξελίσσεται, διδάσκει και προσθέτει τις εμπειρίες του παρελθόντος στη συλλογική μνήμη των λαών. Η ιστορία γράφεται από τους νικητές - η αληθινή όμως ιστορία δεν σβήνει ποτέ.

Στη νεότερη ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, ο Μίκης Θεοδωράκης υπήρξε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο: ένας μεγάλος αγωνιστής και μια ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης για τον λαό μας. Σε μια άνυδρη εποχή, χιλιάδες άνθρωποι σκύβουν καθημερινά πάνω από την πηγή του έργου του για να ξεδιψάσουν.

Οι άνθρωποι της δεύτερης δεκαετίας του 21ου αιώνα, θεωρώντας τον μυθικό ήρωα, αναζητούν να τον δουν, να αναβιώσουν τους αγώνες του, να τραγουδήσουν την υψηλή ποίηση που μελοποίησε και να τιμήσουν τον Αγωνιστή και Μουσικό Μίκη Θεοδωράκη.

Η θυελλώδης διαδρομή του μέσα στην τραγωδία της Ελλάδας τους συγκινεί. Η μουσική του εξακολουθεί να πυροδοτεί τα συναισθήματα.

Εκατό χρόνια μετά τη γέννησή του, ο Μίκης Θεοδωράκης γίνεται ξανά το συλλογικό ασυνείδητο ενός ολόκληρου λαού· η πολύτιμη κληρονομιά μας, ένα αναπόσπαστο κεφάλαιο της Ιστορίας μας.

Οι προβολές θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη την Ταινιοθήκης της Ελλάδος.

Πληροφορίες



Σάββατο 8 Νοεμβρίου στις 17:00 (Ώρα προσέλευσης 16:30)

Μίκης Θεοδωράκης - Το Χρώμα Της Ελευθερίας

Ιχνογραφώντας τα νεανικά χρόνια του Συνθέτη 1925-1950" (115’)

Σάββατο 15 Νοεμβρίου στις 17:00 (Ώρα προσέλευσης 16:30)

Μίκης Θεοδωράκης - Ο Συνθέτης των Ποιητών και των Οραμάτων 1950-σήμερα (117’)

Ταινιοθήκη της Ελλάδος, Αίθουσα Α’,

Ιερά Οδός 48 & Μεγ. Αλεξάνδρου 134-136

Είσοδος ελεύθερη

Συντελεστές

Παίζουν:

Γιάννης Μπέζος, Λεωνίδας Βαρδαρός, Δημήτρης Πετρόπουλος, Ian Robertson, Θάλεια Αργυρίου, Αγάπη Μανουρά, Ευτυχία Τσαμποδήμου, Αιμιλία Υψηλάντη, Λευτέρης Μανανάς

Ειδικές συμμετοχές:

Έλλη Πασπαλά (μοιρολόι), Κατερίνα Κερβανίδου (χορογραφία, χορός)

Σκηνοθεσία: Γιάννης Κατωμερής

Οργάνωση - Διεύθυνση Παραγωγής: Μαίρη Οικονομίδου

Φωτογραφία: Άκης Αποστολίδης, Προκόπης Δάφνος, Γιάννης Κάσσης

Κείμενα: Ελένη Αστρινάκη

Μουσική Επιμέλεια: Κώστας Θωμαΐδης

Μοντάζ: Σωτήρης Κορδαλής

Επιμέλεια Σκηνικών: Αντώνης Χαλκιάς

Συμπαραγωγή: Τηλεόραση του ΣΚΑΪ (2009)

Εικαστική αφίσα: Γιάννης Στούμπος

Οι ταινίες προβλήθηκαν σε πρώτη προβολή στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης το 2009 και το 2010. Προβλήθηκαν ακόμα, στο 38ο Festival Nouveau Cinema του Montreal, στο Jihlava International Documentary Film Festival της Τσεχίας. Παράλληλα, προβολές έγιναν σε Παρίσι, Μόναχο, στο Linz της Αυστρίας, στο Centro Mario Dionisio Portugal και στο Ler Devagar της Λισσαβόνας και σε πάνω από 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.