Η θρυλική Ντέμπι Χάρι αποκάλυψε ποια θα ήθελε να την υποδυθεί σε μια πιθανή βιογραφική ταινία για τους εμβληματικούς Blondie.

Σε μια νέα συνέντευξη στους The Times, η Ντέμπι Χάρι μοιράστηκε τη γνώμη της για το ποια ηθοποιός θα ήταν η καλύτερη για να την υποδυθεί σε μια πιθανή ταινία για τους Blondie, λέγοντας πως: «Αν ήταν κάποια σαν τη Φλόρενς Πιου, θα πετούσα στα ουράνια» και πρόσθεσε, «πιστεύω ότι είναι μια εξαιρετική ηθοποιός και θα μπορούσε να κάνει οτιδήποτε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η φωνή των Blondie αναφέρθηκε δημόσια σε μια ενδεχόμενη βιογραφική ταινία για το συγκρότημα. Πίσω στο 2014, είχε δηλώσει ότι υποστήριζε την ιδέα, και ότι μια ταινία θα βοηθούσε τους ανθρώπους να έχουν μια «καλύτερη εκτίμηση» για αυτούς.



«Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι θα μπορούσαν να μάθουν και να εκτιμήσουν καλύτερα το άτομο ή την εποχή», έλεγε τότε.

{https://youtu.be/FIXIsYWS8CA?si=yQ_VE-kcuSCc-iwZ}

Πριν από αυτό, το 2007, είχε υπερασπιστεί την Κίρστεν Ντανστ από την κριτική που της ασκήθηκε όταν η ηθοποιός επιλέχθηκε να την υποδυθεί σε μια βιογραφική ταινία που τελικά ποτέ δεν υλοποιήθηκε, λέγοντας: «Ίσως είναι ικανή για πολλά πράγματα που δεν της έχουν ζητηθεί ακόμα να κάνει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημείωνεται επίσης ότι η Ντέμπι Χάρι κυκλοφόρησε το βιβλίο της Face It: A Memoir το 2019, καταγράφοντας την άνοδό της στην σκηνή της Νέας Υόρκης τη δεκαετία του 1970, από την οποία έγινε παγκόσμια σταρ, καθώς και πώς ξεπέρασε τον εθισμό στην ηρωίνη, την πτώχευση και τη διάλυση των Blondie.

{https://youtu.be/FdIQ42rdcBk?si=Kb6gUsFNrm2uUeU0}

Μια βιογραφική ταινία για τους Blondie θα μπορούσε να βασιστεί στα απομνημονεύματα οποιουδήποτε μέλους του γκρουπ, όπως το βιβλίο Under A Rock του Chris Stein ή το Face It της Χάρι.

Σε άλλα νέα, οι Blondie, πρόκειται να κυκλοφορήσουν ένα νέο άλμπουμ φέτος, σηματοδοτώντας το πρώτο τους μετά τον θάνατο του ντράμερ Clem Burke.