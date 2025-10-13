Όλες οι νέες κυκλοφορίες στο Netflix την εβδομάδα 13 - 19 Οκτωβρίου.

Η τρίτη σεζόν του The Diplomat και μια πληθώρα νέων ταινιών κυκλοφορούν στο Netflix την εβδομάδα 13 - 19 Οκτωβρίου.

Ταινίες όπως το Inside Furioza και 27 Nights και ντοκιμαντέρ όπως το σοκαριστικό The Perfect Neighbor με υλικό από κάμερες της αστυνομίας που αποκαλύπτει πώς μια διαφωνία σε μια γειτονιά έγινε φονικό, είναι ορισμένες από τις νέες κυκλοφορίες που δεν χάνονται με τίποτα.

Σειρές του Netflix

Splinter Cell: Deathwatch

Κυκλοφορεί 14/10



Στον σκοτεινό κόσμο της κατασκοπείας, ο Σαμ Φίσερ είναι ένας θρύλος. Όταν τον επαναφέρουν στη δράση, πρέπει να βοηθήσει στην αποκάλυψη μιας παγκόσμιας συνωμοσίας.



Η Διπλωμάτισσα: Σεζόν 3 (The Diplomat: Season 3)

Κυκλοφορεί 16/10



Παγιδευμένη σε μια θυελλώδη διπλωματική κρίση, η Κέιτ πρέπει να αντιμετωπίσει μια εύθραυστη νέα κυβέρνηση και μια θανάσιμη απειλή που θα έχει παγκόσμιες συνέπειες.



Καλή Ψαριά: Σεζόν 2 (Turn of the Tide: Season 2)

Κυκλοφορεί 17/10



Το Ράμπο ντο Πέισε δεν είναι πλέον το ίδιο. Παλιοί φίλοι κι εχθροί επιστρέφουν για την αλλαγή της εξουσίας, διεκδικώντας τον έλεγχο του εμπορίου ναρκωτικών.



Netflix Sport Series

Aρχική Πεντάδα: Σεζόν 2 (Starting 5: Season 2)

Κυκλοφορεί 16/10



Αυτή η καθηλωτική σειρά ακολουθεί τους Τζέιλεν Μπράουν, Κέβιν Ντουράντ, Σέι Γκίλγκους-Αλεξάντερ, Ταϊρίς Χάλιμπερτον και Τζέιμς Χάρντεν σε όλη τη σεζόν 2024-25 του NBA.

Tαινίες του Netflix

Φουριόζα 2 (Inside Furioza)

Κυκλοφορεί 15/10



Στον απόηχο ενός φόνου, ο νέος αρχηγός της Φουριόζα, Χρυσός, παίρνει τα ηνία της βίαιης και τρομερής συμμορίας χούλιγκαν κι αποφασίζει να εστιάσει πέρα από τα σύνορα.



Ο Χρόνος που Απομένει (The Time That Remains)

Κυκλοφορεί 16/10



Περιτριγυρισμένη από θανάτους, μια ηλικιωμένη γυναίκα ξαναζεί τον έρωτά της με έναν μυστηριώδη, αγέραστο εραστή, ενώ κάποιος ερευνά το σκοτεινό μυστικό τους.



Ένα Φάντασμα στη Μάχη (She Walks in Darkness)

Κυκλοφορεί 17/10



Μια νεαρή αστυνόμος αφήνει τα πάντα πίσω της και προσποιείται ότι ανήκει στην ETA, ρισκάροντας τη ζωή της για να αποκαλύψει τις κρυψώνες των τρομοκρατών στη νότια Γαλλία.



Καλά Νέα (Good News)

Κυκλοφορεί 17/10



Όταν αεροπειρατές παίρνουν τον έλεγχο μιας γιαπωνέζικης πτήσης κι απαιτούν να πάνε στην Πιονγιάνγκ, καταστρώνεται ένα θεότρελο σχέδιο για να πάει το αεροπλάνο στη Σεούλ.



27 Νύχτες (27 Nights)

Κυκλοφορεί 17/10



Όταν δύο κόρες βάζουν τη μητέρα τους σε μια ψυχιατρική κλινική γιατί είναι πολύ ανέμελη, ένας ειδικός πρέπει να αποφανθεί αν είναι ασθενής ή αν απλά απολαμβάνει τη ζωή.



Ντοκιμαντέρ του Netflix

Η Τέλεια Γειτόνισσα (The Perfect Neighbor)

Κυκλοφορεί 17/10



Υλικό από κάμερες της αστυνομίας αποκαλύπτει πώς μια διαφωνία σε μια γειτονιά έγινε φονικό σε ένα ντοκιμαντέρ για τον φόβο, τις προκαταλήψεις και τον νόμο της Αυτοάμυνας.



Καλή Ψαριά: Η Σουρεαλιστική Ιστορία του Ράμπο ντο Πέισε (Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe)

Κυκλοφορεί 17/10



Εκατοντάδες κιλά κοκαΐνης ξεβράζονται σε ένα πορτογαλικό χωριό τον Ιούνιο του 2001. Αυτό το συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ φανερώνει τον μακροχρόνιο αντίκτυπο στην κοινότητα.

Μην χάσετε επίσης

16/10/2025



Ένα Ήσυχο Μέρος A Quiet Place

18/10/2025



Ρωμαίος και Ιουλιέτα Romeo + Juliet