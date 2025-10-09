Όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στους κινηματογράφους την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου.

To ψυχολογικό θρίλερ «Στα Βάθη του Χειμώνα» και η πρωτότυπη ταινία τρόμου «Good Boy», που δεν μοιάζει με καμία άλλη του είδους, είναι δύο φιλμ που προτείνουμε ανεπιφύλακτα να δεις αυτή την εβδομάδα στις σκοτεινές αίθουσες.

Οι φαν του του sci-fi μπορούν να δουν τον Τζάρετ Λέτο στο Tron: Ares, ενώ αν θέλεις κάτι πιο εύπεπτο, υπάρχει το Roofman, με πρωταγωνιστές τους Τσάνινγκ Τέιτουμ και Κίρστεν Ντανστ.

Στα Βάθη του Χειμώνα (Dead of Winter)

Η βραβευμένη με Όσκαρ, Έμα Τόμσον, πρωταγωνιστεί στο θρίλερ «Στα Βάθη Του Χειμώνα».



Μια γυναίκα, ταξιδεύοντας μόνη στη χιονισμένη βόρεια Μινεσότα, διακόπτει την απαγωγή ενός έφηβου κοριτσιού. Ώρες μακριά από την πλησιέστερη πόλη και χωρίς σήμα στο κινητό, συνειδητοποιεί πως είναι η μόνη του ελπίδα.



{https://youtu.be/0k-pLdCyxuA?si=id4kaN-YM8NtSLdz}





Good Boy

Το Good Boy ξεκινά καθώς ο Τοτ (Σέιν Τζένσεν) αναρρώνει από μια αδιευκρίνιστη ασθένεια, επιλέγοντας να μετακομίσει στο παλιό οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Μαζί του έχει και τον πιστό του σκύλο Ίντι (που είναι ο πραγματικός σκύλος του σκηνοθέτη). Ωστόσο, μόλις φτάνουν εκεί, ο Ίντι είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για κάτι αδιευκρίνιστο που αισθάνεται στον χώρο.



{https://youtu.be/q4-CRkd_74g?si=xN4EIZA66PZ5HmU4}



Καθώς η υγεία του Τοντ επιδεινώνεται, ο Ίντι αρχίζει να «υποψιάζεται» ότι σκοτεινές δυνάμεις – οι οποίες μπορεί να συνδέονται με τον θάνατο του παππού του Τοντ στο ίδιο σπίτι – καταδιώκουν τον αγαπημένο του ιδιοκτήτη, και ο αφοσιωμένος σκυλάκος είναι ο μόνος που μπορεί να τον προστατεύσει.





Tron: Ares

Το τρίτο κεφάλαιο του sci-fi «Tron» έρχεται 15 χρόνια μετά το «Tron: Legacy». Με τον Τζάρετ Λέτο στον πρωταγωνιστικό ρόλο.

{https://youtu.be/i-72_Ccm8ZI?si=6N7dV3r_DrsJwnsF}

Ένα εξαιρετικά προηγμένο ψηφιακό Πρόγραμμα, ο Ares (Τζάρετ Λέτο), αναλαμβάνει μία επικίνδυνη αποστολή στον πραγματικό κόσμο, σηματοδοτώντας την πρώτη αδιαμεσολάβητη συνάντηση της ανθρωπότητας με την τεχνητή νοημοσύνη.

Αυτή η επαφή θα καλλιεργήσει στον Ares μία αίσθηση συνείδησης του εαυτού του. Αποκτά μία απρόσμενη σύμμαχο στην προγραμματίστρια Eve Kim (Γκρέτα Λι), η οποία αναζητά έναν καταλυτικό κώδικα που έγραψε ο Kevin Flynn (Τζεφ Μπρίτζες). Παρακούοντας όλους τους κανόνες, μπαίνουν στο στόχαστρο μίας ανελέητης καταδίωξης σε βάρος τους. Οι δυο τους μάχονται όχι μόνο για την επιβίωσή τους αλλά και για ένα μέλλον όπου η τεχνολογία και η ανθρωπότητα μπορούν να συνυπάρξουν.





Roofman: Ενας Τίμιος Κλέφτης (Roofman)

Ο Έφρι Μάντσεστερ, ένας γοητευτικός ένοπλος ληστής γνωστός ως The Roofman, εισέβαλε σε περισσότερα από 40 εστιατόρια McDonald’s περνώντας από τη στέγη των κτιρίων.

Πρώην στρατιωτικός, εκτίοντας ποινή 45 ετών και αποφασισμένος να δει ξανά την οικογένειά του, ο Τζέφρι κάνει μια περίτεχνη απόδραση από τη φυλακή και καταφεύγει έξυπνα σε ένα παιχνιδάδικο.

Με ένα μεγάλο ανθρωποκυνηγητό σε εξέλιξη, ο Τζέφρι κρύβεται ανάμεσα σε πολλά παιχνίδια, αλλά όλα αλλάζουν όταν ερωτεύεται…

{https://youtu.be/sqCTAYU2hCM?si=ZkqayMEecX56-Nj9}

Αγάπη Μόνο (Love)

Με φόντο το μαγικό Όσλο οι διαπλεκόμενες ερωτικές και όχι μόνο ιστορίες μιας σειράς χαρακτήρων, μετατρέπονται σε μια ωδή στον αντι-κυνισμό στο τελευταίο μέρος της τριλογίας ΑΓΑΠΗ/ΣΕΞ/ΟΝΕΙΡΑ του σπουδαίου σκηνοθέτη, Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ.



{https://youtu.be/kynnubg6IUs?si=qsO9XBrxma2L7ZN0}



Βρισκόμαστε σε ένα καλοκαιρινό φωτεινό Όσλο, όπου γνωρίζουμε τη Μαριάν, μια πραγματίστρια γιατρό και τον Τορ, έναν συμπονετικό νοσοκόμο, που αποφεύγουν τις συμβατικές σχέσεις. Ένα βράδυ, ύστερα από ένα ραντεβού στα τυφλά, η Μαριάν συναντά κατά τύχη τον Τορ στο φέρι. Ο Τορ, που συχνά περνά τα βράδια του ψάχνοντας περιστασιακές σχέσεις με άντρες, μοιράζεται μαζί της τις θετικές εμπειρίες του.

Εμπνευσμένη από την οπτική του γύρω από τις σχέσεις επιχειρεί να δοκιμάσει αν οι αυθόρμητες σύντομες σχέσεις μπορεί να συνιστούν μια καλή επιλογή και για την ίδια. Την ίδια στιγμή το Όσλο ετοιμάζεται να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα του.





Κατοικίδια στο Express (Pets on a Train)

Παγιδευμένη σε ένα τρένο που τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, μια ομάδα κατοικίδιων ζώων πρέπει να ματαιώσει τα σχέδια του Χανς, ενός μοχθηρού ασβού που θέλει να πάρει εκδίκηση.

{https://youtu.be/XHDhDMAG1e0?si=6fYyIALJN1FzXQUL}