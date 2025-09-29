Το «Good Boy» δεν μοιάζει με καμία ταινία τρόμου που έχεις δει και σίγουρα θα σε κάνει να αγριευτείς την επόμενη φορά που θα δεις τον σκύλο σου να γαβγίζει στο κενό...

Είναι μια γενναία κίνηση από τον Μπεν Λέονμπεργκ να χτίσει ολόκληρη την ιδέα της νέας ταινίας Good Boy γύρω από έναν σκύλο – και μάλιστα έναν πολύ αξιολάτρευτο σκύλο – που βρίσκεται σε κίνδυνο, όταν ο ιδιοκτήτης του μετακομίζει σε ένα στοιχειωμένο σπίτι. Εκεί ο τετράποδος πρωταγωνιστής μας, θα αισθανθεί οντότητες και σκοτεινές δυνάμεις που ο ιδιοκτήτης του δεν μπορεί...



Και κάπως έτσι, όλοι οι κηδεμόνες σκύλων βλέπουν την πιο τρομακτική σκέψη του μυαλού τους, να παίρνει σάρκα και οστά στη μεγάλη οθόνη: της σκέψης όταν βλέπεις τον σκύλο σου να γαβγίζει έντονα στο απόλυτο κενό, στον τοίχο ή κοιτάζοντας το ταβάνι...

Για να επανέλθουμε στο θέμα, είναι επίσης σπάνιο να παραδεχτείς πραγματικά ότι μια ταινία δεν μοιάζει με καμία ταινία τρόμου που έχεις δει, και αυτό μπορείς όντως να το πεις για το Good Boy. Για αυτό και το προτείνουμε ανεπιφύλακτα στους φαν του κινηματογραφικού τρόμου.



Η πλοκή

Το Good Boy ξεκινά καθώς ο Τοτ (Σέιν Τζένσεν) αναρρώνει από μια αδιευκρίνιστη ασθένεια, επιλέγοντας να μετακομίσει στο παλιό οικογενειακό σπίτι στην εξοχή. Μαζί του έχει και τον πιστό του σκύλο Ίντι (που είναι ο πραγματικός σκύλος του σκηνοθέτη). Ωστόσο, μόλις φτάνουν εκεί, ο Ίντι είναι ιδιαίτερα ανήσυχος για κάτι αδιευκρίνιστο που αισθάνεται στον χώρο.

Καθώς η υγεία του Τοντ επιδεινώνεται, ο Ίντι αρχίζει να «υποψιάζεται» ότι σκοτεινές δυνάμεις – οι οποίες μπορεί να συνδέονται με τον θάνατο του παππού του Τοντ στο ίδιο σπίτι – καταδιώκουν τον αγαπημένο του ιδιοκτήτη, και ο αφοσιωμένος σκυλάκος είναι ο μόνος που μπορεί να τον προστατεύσει.



Το Good Boy δεν βάζει απλώς τον σκύλο του σε κίνδυνο, σε φέρνει ακριβώς δίπλα του τη στιγμή που συμβαίνει. Δεν είναι σε πρώτο πρόσωπο όπως το Maniac, αλλά μόνο από τη δική του οπτική γωνία, χάρη στην καινοτόμο κινηματογράφηση που περιλαμβάνει ειδικά κατασκευασμένα σκηνικά, μετατρέποντας καθημερινούς χώρους – όπως μια σκάλα – σε κάτι πολύ πιο τρομακτικό. Μάλιστα, σε αρκετές σκηνές «πέφτουμε» στο ύψος του ζώου σαν να βλέπουμε τα πράγματα μέσα από τα μάτια του.

Σίγουρα η ταινία περιλαμβάνει αρκετά κλισέ, όπως τριγμοί σε πόρτες, περίεργοι θόρυβοι, μετρημένα jump scares που περιμένεις από μια ταινία με στοιχειωμένο σπίτι. Ωστόσο, η αντιπαραβολή αυτού που βλέπει ο σκύλος κι εκείνου που αγνοεί ο ιδιοκτήτης του είναι το στοιχείο που κάνει τα πράγματα πιο τρομακτικά απειλητικά για εμάς τους θεατές, όχι για τον σκύλο. Εμείς νιώθουμε εντελώς αβοήθητοι και έρμαιοι στο κακό καθώς ακολουθούμε έναν σκύλο, δηλαδή κάποιον που δεν μπορεί απλώς να πηδήξει στο αυτοκίνητό του και να εξαφανιστεί!

Δεν θα στο κρύψουμε. Είναι μια συναισθηματικά δύσκολη εμπειρία για τους λάτρεις των σκύλων, καθώς ο Ίντι περνάει πολλά θέλοντας να προστατεύσει τον άνθρωπό του, ακόμα κι αν το «Good Boy» διαρκεί μόνο 73 λεπτά. Θα είσαι σε εγρήγορση από την αρχή, θέλοντας απλώς να περάσεις μέσα από την οθόνη και να δώσεις στον σκυλάκο μια μεγάλη αγκαλιά και μία λιχουδιά.

Μην ανησυχείς όμως για τον πραγματικό Ίντι, κέρδισε γενναίο κέρασμα μετά από κάθε γύρισμα με τρομακτικές σκηνές.

And the Oscar goes to...

Αυτό που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό στο Good Boy είναι πόσο καλός ηθοποιός είναι ο Ίντι. Θα πιστέψεις ειλικρινά ότι βλέπεις κάθε συναίσθημα να αποτυπώνεται στο πρόσωπό του, και παρόλο που αυτό επιτυγχάνεται μέσω έξυπνου μοντάζ και υπαινιγμών, δεν θα το σκέφτεσαι καν όταν δεις τον Ίντι να κοιτάζει μια σκοτεινή γωνιά με τον απόλυτο τρόμο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό του!

Πρόκειται ομολογουμένως για μια αριστοτεχνική ερμηνεία από τον Ίντι (που συνέβει μετά από εντυπωσιακή εκπαίδευση από τον Λέονμπεργκ) που εντείνει τους φόβους των θεατών, και βαθαίνει τη θλίψη του φινάλε. Σίγουρα δεν θα σε κάνει να κλαις για τους λόγους που μπορεί να περιμένεις.

Σε μια δυνατή χρονιά για το είδος του τρόμου, το Good Boy διεκδικεί μια θέση ανάμεσα στις καλύτερες horror ταινίες της χρονιάς – αρκεί βέβαια να μπορείς να αντέξεις να δεις τον αξιολάτρευτο χνουδωτό μας φίλο σε κίνδυνο...



Το Good Boy κυκλοφορεί στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 3 Οκτωβρίου και θα σε κάνει να αγριευτείς την επόμενη φορά που θα δεις το κατοικίδιο κοιτάει επίμονα τον άδειο τοίχο...



