Η Λόρεν Γκράχαμ, πρωταγωνίστρια της σειράς «Gilmore Girls», απέκτησε το δικό της αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας, στο Λος Άντζελες.

Η ηθοποιός, παραγωγός και συγγραφέας μπεστ σέλερ των New York Times αποκάλυψε το 2.823ο αστέρι, το οποίο βρίσκεται στη γωνία Hollywood και Vine, σε απόσταση αναπνοής από το ιστορικό θέατρο Pantages.

Η Γκράχαμ, η οποία ενσάρκωσε την Lorelai Gilmore - τη μαμά με τον γρήγορο λόγο που έλυνε και έδενε στη γραφική πόλη Stars Hollow του Κονέκτικατ με την κόρη της, Rory - είχε στο πλευρό της σύσσωμη την τηλεοπτική της «οικογένεια».

Στην τελετή, η δημιουργός της σειράς, Έιμι Σέρμαν-Παλαντίνο, ανέλαβε τον ρόλο της κεντρικής ομιλήτριας, τιμώντας τη συνεργάτιδά της. Μαζί της ήταν ο σύζυγός της, Νταν Παλαντίνο, ο οποίος έγραψε, σκηνοθέτησε και παρήγαγε πολλά επεισόδια και οι συμπρωταγωνιστές της, Κέλι Μπίσοπ , Σκοτ Πάτερσον, Ματ Ζούκρι και Γιάνικ Τρούσντεϊλ.

Αν και η Αλέξις Μπλέντελ δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, η Μέι Ουίτμαν, η «άλλη» τηλεοπτική της κόρη από την επιτυχημένη δραματική σειρά «Parenthood», έδωσε το παρών, σύμφωνα με την New York Post.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η επιτυχία της σειράς, η οποία προβλήθηκε για επτά σεζόν (2000-2007) και φέτος συμπληρώνει 25 χρόνια από την πρεμιέρα της, παραμένει αμείωτη, καθώς εξακολουθεί να βρίσκεται σταθερά στις δημοφιλείς επιλογές του Netflix.

Πριν την τελετή μιλώντας στο Variety η Γκράχαμ αναφέρθηκε στην πρώτη φορά που διάβασε το σενάριο για το εμβληματικό πρότζεκτ που την καθιέρωσε. «Η αίσθηση ήταν:«Ω, σε ξέρω». Χωρίς να έχω συναντήσει ποτέ τον σεναριογράφο, με άγγιξε αληθινά από την αρχή», θυμήθηκε η πρωταγωνίστρια.

«Το θέμα του «Gilmore Girls» ήταν αυτή η ασυνήθιστη σχέση. Χαρακτήρες που σχετίζονται ως συνομήλικοι κατά κάποιο τρόπο, και αυτό προκαλεί προβλήματα κάποιες φορές, αλλά είναι αληθινό», συνέχισε η Γκράχαμ.

Όταν η σειρά ολοκληρώθηκε το 2007, είχε ήδη περάσει από σημαντικές αλλαγές. Το «Gilmore Girls» προβλήθηκε την τελευταία του σεζόν στο κανάλι CW, το οποίο προέκυψε από τη συγχώνευση των δικτύων WB και UPN.

Μια κομβική στιγμή ήταν η αποχώρηση των δημιουργών μετά την έκτη σεζόν, λόγω διαφωνιών.

Η ίδια η Γκράχαμ παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή έκανε τον αποχαιρετισμό ευκολότερο. «Δεν έμοιαζε πια με την ίδια σειρά, οπότε δεν ήταν τόσο δύσκολο να πούμε αντίο. Τα πράγματα δεν τελειώνουν πάντα με ωραίο φινάλε», εξομολογήθηκε η σταρ.