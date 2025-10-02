Όλες οι νέες ταινίες που βλέπουμε στους κινηματογράφους την πρώτη κινηματογραφική εβδομάδα του Οκτωβρίου.

Aυτή την εβδομάδα ο Ντουέιν Τζόνσον κάνει την έκπληξη, με μια ερμηνεία έξω από τα δεδομένα του. Αν και το βιογραφικό The Smashing Machine είναι -κατά τα λεγόμενά του- ό,τι πιο δύσκολο έχει κάνει μέχρι σήμερα, μοιάζει να του εξασφαλίζει την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ. Τουλάχιστον, έτσι θα έπρεπε...



Σε άλλα νέα, ο Λικ Μπεσον μάς παρουσιάζει τη δική του διασκευή πάνω στο εμβληματικό Dracula του Μπραμ Στόκερ. Θα μπορέσει το ερωτευμένο βαμπίρ του Μπεσόν να ξεπεράσει το Dracula του Φράνσις Φορντ Κόπολα; Αφήνουμε την απάντηση στους θεατές που θα δουν την ταινία.

Η νέα κινηματογραφική εβδομάδα φέρνει επίσης το Ne Zha 2, το καλύτερο animation στον κόσμο το οποίο έχει ξεπεράσει σε εισπράξεις, ταινίες των μεγαλύτερων αμερικανικών στούντιο.



Όσοι λατρεύουν τις επανεκδόσεις, πρέπει να δουν το αριστουργηματικό Μέρες οργής και να κάνουν ένα φρεσκάρισμα μνήμης με το Avatar: The Way of Water, ώστε να είναι πανέτοιμοι για την επερχόμενη κυκλοφορία του νέου κεφαλαίου.

The Smashing Machine: Η Καρδιά Ενός Μαχητή (The Smashing Machine)

Ακολουθεί τον μαχητή των MMA Μαρκ Κερ κατά τη διάρκεια της ακμής του στο UFC, καθώς παλεύει με τον εθισμό, τη νίκη και τον έρωτα.



Η ταινία αφηγείται την άνοδο, τις μάχες και τις προσωπικές θυσίες ενός από τους πιο εμβληματικούς αθλητές πολεμικών τεχνών, αναδεικνύοντας όχι μόνο την αδρεναλίνη του ρινγκ αλλά και το ανθρώπινο πρόσωπο πίσω από τον μύθο.



Ένα καθηλωτικό αθλητικό δράμα που ξεπερνά τα όρια του είδους και εξετάζει την ανθρώπινη αντοχή, την εξάρτηση, τις σχέσεις και το τίμημα της δόξας.

Με πρωταγωνιστή έναν ακόμα πιο γυμνασμένο Ντουέιν Τζόνσον. Δίπλα του η Έμιλι Μπλαντ.



{https://youtu.be/y64VaoWzqAA?si=eZpgpC4zMuWC1Pbd}

Dracula (Dracula: A Love Tale)

Μια αγάπη φτιαγμένη από αίμα. Το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μπραμ Στόκερ διασκευάζεται ξανά στη μεγάλη οθόνη, αυτή τη φορά από τον Λικ Μπεσόν. Μπορεί να αναμετρηθεί με τον αξεπέραστο Dracula του Φράνσις Φορντ Κόπολα;



Ο Δράκουλας, καταδικασμένος να περιπλανιέται στους αιώνες, αψηφά το πεπρωμένο και τον ίδιο τον θάνατο, καθοδηγούμενος από μια μοναδική ελπίδα: να ξαναενωθεί με την χαμένη του αγάπη.

{https://youtu.be/Nc7hf9qJ310?si=LIx8V8u5Tf_WlujI}





Ne Zha 2

Το Ne Zha 2, η νούμερο ένα ταινία animation στον κόσμο, με πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγκόσμιες εισπράξεις, κυκλοφορεί και στην Ελλάδα από τη NEO Films και την Trinity CineAsia.



{https://youtu.be/Ko6BivPBf9g?si=1ubDNTNgh3WDZQZB}

Ο Νεζά, ένα δαιμονικό παιδί που ανατράφηκε από ανθρώπους, σχηματίζει μια εύθραυστη συμμαχία με τον πρίγκιπα των Δράκων, Άο Μπινγκ, σε μια επική μάχη για την προστασία των φυλών τους. Μετά τη σύγκρουση, τα σώματά τους βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής. Ο Νεζά πρέπει τώρα να ξεκινήσει μια επικίνδυνη αποστολή για να αποκτήσει ένα ελιξίριο που θα επαναφέρει το σώμα του Άο Μπινγκ.

Κατά τη διάρκεια αυτής της αποστολής εξόντωσης δαιμόνων, ο Νεζά αποκαλύπτει μια συνωμοσία που θα πυροδοτήσει έναν καταστροφικό πόλεμο ανάμεσα στο καλό και το κακό — και θα χρειαστεί να αντισταθεί σε προδοτικές δυνάμεις για να προστατεύσει ό,τι αγαπά.

Η Πέππα Γνωρίζει το Νέο Μωρό (Peppa Meets The Baby Cinema Experience)

Η Πέππα μεγαλώνει και μαζί της, η οικογένειά της! Στη νέα περιπέτεια, οι μικροί θεατές θα ζήσουν μαζί της την άφιξη ενός μωρού, σε μια ιστορία γεμάτη χαρά, συγκίνηση και γέλιο.

Με ανακαινίσεις στο σπίτι, αγορά καινούριου αυτοκινήτου και πολλές οικογενειακές στιγμές, η Πέππα και οι φίλοι της μας καλούν να γιορτάσουμε την αρχή μιας νέας εποχής.



{https://youtu.be/DQsXtq__J0o?si=Wn24sOntSS5dtzAd}