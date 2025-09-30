Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους το τελευταίο τετραήμερο του Σεπτεμβρίου.

Δίνοντας τη «Μια μάχη μετά την άλλη», ο Πολ Τόμας Άντερσον με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και το βλέμμα στραμμένο στα Όσκαρ, κατάφεραν να τερματίσουν πρώτοι στο ελληνικό box office, με ένα σύνολο εισιτηρίων που ξεπερνάει τις 30.000. Ο λαμπερός πρωταγωνιστής, το ενδιαφέρον καστ το οποίο συμπληρώνουν οι Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και Σον Πεν και η πλοκή φαίνεται να έπεισαν τους 34.174 θεατές που έσπευσαν στις σκοτεινές αίθουσες για χάρη του.



Όπως προκύπτει από τους αριθμούς, η νέα ταινία του Άντερσον ανέκοψε για λίγο την τρομακτική πορεία του Conjuring 4 που πλέον έχει ξεπεράσει τα 220.000 εισιτήρια στην Ελλάδα και όπως πάει -εύκολα- θα προσπεράσει τα 231.035 εισιτήρια του F1: The Movie με τον Μπραντ Πιτ.

Σε άλλα νέα, ο άστατος καιρός φαίνεται να περιόρισε τα συνολικά εισιτήρια του τετραημέρου στις 90.683, ενώ όπως θα διαπιστώσετε ρίχνοντας μια ματιά στη λίστα του Top 10, παιδικές ταινίες και κινηματογραφικός τρόμος μονοπωλούν το ενδιαφέρον των Ελλήνων θεατών.

{https://youtu.be/O-1yne5M5FM?si=JZkgq7QS-RdI0nf6}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 25 έως 28 Σεπτεμβρίου 2025