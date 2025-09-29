Με το βλέμμα στραμμένο στα Όσκαρ ο Τζορτζ Κλούνεϊ.

Τι δίνεις στον σταρ του κινηματογράφου που τα έχει όλα; Στο Jay Kelly του Νόα Μπάουμπαχ, του χαρίζεις ένα ταξίδι αυτοανακάλυψης σε όλη την ήπειρο. Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για το Jay Kelly, με πρωταγωνιστές τον Τζορτζ Κλούνεϊ και τον Άνταμ Σάντλερ, το οποίο μάς δίνει μία γεύση από αυτό το ταξίδι.



«Η ταινία ακολουθεί τον διάσημο ηθοποιό Τζέι Κέλι, καθώς ξεκινά ένα ταξίδι αυτογνωσίας, αντιμετωπίζοντας τόσο το παρελθόν όσο και το παρόν του, συνοδευόμενος από τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του Ρον», αναφέρει η επίσημη σύνοψη.

«Όλες μου οι αναμνήσεις είναι ταινίες», λέει κάποια στιγμή ο Τζέι Κέλι (Τζορτζ Κλούνεϊ) — ο εν λόγω σταρ του κινηματογράφου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να φτιάξει μερικές καινούριες. Όταν ο Τζέι ξεκινάει μια αυθόρμητη απόδραση στην Ευρώπη, ο δρόμος του τον οδηγεί σε ένα μονοπάτι γεμάτο τύψεις, αναμνήσεις και άφθονο τσίζκεϊκ. «Αυτή είναι μια ιστορία για το πώς έπρεπε να συμφιλιωθεί με άλλα κομμάτια της ζωής του εκτός από αυτό στο οποίο έχει υπάρξει πολύ επιτυχημένος», λέει ο Κλούνεϊ και προσθέτει: «Συμβιβάζεται με την ιδέα ότι ίσως δεν ήταν και τόσο καλός φίλος ή πατέρας. Απλώς ήταν πραγματικά καλός στο να είναι σταρ του κινηματογράφου».

Το βίντεο που κυκλοφόρησε παρουσιάζει τον Κλούνεϊ στον ρόλο του ομώνυμου ηθοποιού και τον Σάντλερ ως τον αφοσιωμένο μάνατζέρ του, τον Ρον. Το τρέιλερ μάς δίνει επίσης μια πιο κοντινή ματιά στο υπόλοιπο βασικό καστ, συμπεριλαμβανομένων των Λόρα Ντερν ως Λιζ, Μπίλι Κράνταπ ως Τίμοθι, Ράιλι Κίου ως Τζέσικα Κέλι, Γκρέις Έντουαρντς ως Ντέιζι Κέλι, Πάτρικ Γουίλσον ως Μπεν Άλκοκ. κ.ά. Το καστ συμπληρώνουν οι: Εύα Χιούσον, Γκρέτα Γκέργουιγκ, Άλμπα Ρόρβαχερ, Τζος Χάμιλτον, Λένι Χένρι, κ.ά.

Η ταινία επίσης περιγράφει τις σχέσεις του με ανθρώπους που έχουν αφιερώσει ένα καλό μέρος της ζωής τους στην επιτυχία του», λέει ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Νόα Μπάουμπαχ στο Netflix. Βλέπουμε πώς ο Ρον και η Λιζ και όλοι όσοι γύρω από τον Τζέι πρέπει κάπως να αφήσουν ό,τι κάνουν και να τον ακολουθήσουν. Όλοι στην ταινία, σε κάποιον βαθμό, αντιμετωπίζουν το απλό και σύνθετο ερώτημα «Πώς θέλουμε να περάσουμε τη ζωή μας;».





Ο Σάντλερ βλέπει την ερμηνεία του ως έναν τρόπο να αποτίσει φόρο τιμής στους πολλούς ανθρώπους που έχουν αφιερώσει τον χρόνο και την ενέργειά τους για να βοηθήσουν την καριέρα του. «Είσαι ο Τζέι Κέλι, αλλά κι εγώ είμαι Τζέι Κέλι», λέει ο Ρον στον αφεντικό του στο τρέιλερ.

«Γνωρίζω πολλούς Ρονς», λέει ο Σάντλερ στο Netflix. Έχω γνωρίσει πολλούς καλούς ανθρώπους στην πορεία που με βοήθησαν, με σκέφτηκαν και άφησαν στην άκρη πράγματα της δικής τους ζωής για να βεβαιωθούν ότι η δική μου πήγαινε ομαλά όταν τους χρειαζόμουν.

Όσο για τον Κλούνεϊ, είναι ευγνώμων που η ζωή του είχε μια πολύ διαφορετική τροχιά από αυτή του Τζέι Κέλι. «Αυτός ο χαρακτήρας έχει πολύ περισσότερες τύψεις από ό,τι θα είχα εγώ, γιατί, ευτυχώς για μένα, η φήμη ήρθε πολύ αργότερα στη ζωή μου», λέει ο Κλούνεϊ, ο οποίος ήταν 33 ετών όταν πήρε τον ρόλο που τον έκανε διάσημο στο ER. «Πρέπει να καταλάβω το πώς να ζω τη ζωή μου πριν καταλάβω το πώς να γίνω διάσημος, και δεν νομίζω ότι αυτός ο χαρακτήρας το κατάλαβε»,ε ξηγεί.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Νόα Μπάουμπαχ, ο οποίος γράφει και το σενάριο μαζί με την ηθοποιό Έμιλι Μόρτιμερ. Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βενετίας 2025, η ταινία έχει λάβει βαθμολογία 78% στο Rotten Tomatoes, με βάση 45 κριτικές.

Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει σε επιλεγμένες αίθουσες στις 15 Νοεμβρίου, ενώ η πρεμιέρα του στο Netflix θα γίνει λίγες μέρες αργότερα, στις 5 Δεκεμβρίου.