To σκεπτικό για την επιλογή της ταινίας του Γιώργου Ζώη.

Η ταινία μυθοπλασίας Αρκάντια του σκηνοθέτη Γιώργου Ζώη επελέγη ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας, στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ στην κατηγορία Βραβείου Διεθνούς Ταινίας Μεγάλου Μήκους.



{https://youtu.be/hiwCkFgDb9Y?si=V6ortSBDoEtfSOzh}

Σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 3905/2010 και την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/303859/02.07.2025 (Β΄ 3615) υπουργική απόφαση, το κινηματογραφικό έργο με το οποίο εκπροσωπείται η Ελλάδα στις διαδικασίες των βραβείων Όσκαρ προτείνεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, μετά από σύμφωνη γνωμοδότηση ενδεκαμελούς Επιτροπής, η οποία συγκροτείται αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό.



Τα μέλη της Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργείο Πολιτισμού κατόπιν υπόδειξής τους, από κινηματογραφικούς φορείς.



Για το έτος 2025 η Επιτροπή συγκροτήθηκε με την υπ' αρ. ΥΠΠΟ/341673/24.07.2025 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και μετά από διεξοδική συζήτηση, γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ του κινηματογραφικού έργου Αρκάντια, ως επίσημη υποψηφιότητα της Ελλάδας.



Το σκεπτικό ήταν ότι πρόκειται για μια ταινία άρτια, η οποία φέρει διακριτό στίγμα, χωρίς να υστερεί ως προς την παράμετρο της ελληνικότητας. Εκπροσωπεί τον σύγχρονο ελληνικό κινηματογράφο και απολαμβάνει διεθνή ορατότητα, λόγω της συμμετοχής της σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας έκανε αποδεκτή τη γνωμοδότηση της Επιτροπής και εξέδωσε τη σχετική απόφαση.

Το Υπουργείο Πολιτισμού μεριμνά για την έγκαιρη ολοκλήρωση των διαδικασιών εκπροσώπησης της Ελλάδας στην 98η διοργάνωση των βραβείων Όσκαρ, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ακαδημίας Κινηματογράφου των Η.Π.Α.

Δείτε το τρέιλερ της ταινίας



Σημειώνεται ότι η ταινία του Γιώργου Ζώη κέρδισε φέτος και το Βραβείο Ιρις Καλύτερης Ταινίας Μεγάλου Μήκους της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου.



{https://youtu.be/chvXNuR2qP8?si=TDmdMBziZMQ_umaW}



Ένα θανατηφόρο τροχαίο, κρυμμένα μυστικά και απρόσμενες συναντήσεις. Στο μυστηριώδες μπαρ Αρκάντια, όλα οδηγούν σε αποκαλύψεις που αλλάζουν τα πάντα.



Πρωταγωνιστούν οι: Βαγγέλης Μουρίκης, Αγγελική Παπούλια, Έλενα Τοπαλίδου, Νικόλας Παπαγιάννης, Βαγγέλης Ευαγγελινός, Αστέρης Ρημαγμός, Ευαγγελία Ανδρεαδάκη, Φλομαρία Παπαδάκη, Έλενα Μαυρίδου, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Γιώργος Μπινιάρης, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Δάφνη Πατακιά