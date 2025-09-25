Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την τελευταία κινηματογραφική Πέμπτη του Σεπτεμβρίου.

O Λεονάρντο Ντι Κάπριο συνεργάζεται για πρώτη φορά με τον Πολ Τόμας Άντερσον έχει δίπλα του τους Μπενίτσιο Ντελ Τόρο και Σον Πεν και το αποτέλεσμα είναι μια ταινία περιπέτειας, από τις καλύτερες του είδους, που δεν πρέπει να χάσετε.



Σε άλλα κινηματογραφικά νέα, η Αθηνά Ραχήλ Τσαγγάρη, μετά από αρκετά χρόνια επιστρέφει με το «Harvest» και η κοκκινομάλλα Τζέσικα Τσαστέιν επιστρέφει πιο τολμηρή από ποτέ με τα «Χαμένα Όνειρα».

Μια Μάχη Μετά την Άλλη (One Battle After Another)

Όταν ο εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα πρώην επαναστατών ενώνεται για να σώσει έναν δικό τους άνθρωπο.

H νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστές τους: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Σον Πεν και Ρετζίνα Χολ.



Χαμένα Ονειρα (Dreams)

Ένα ρομάντζο ανθίζει ανάμεσα σε μία γυναίκα υψηλής κοινωνικής τάξης (Τζέσικα Τσαστέιν) και έναν Μεξικανό χορευτή μπαλέτου, το οποίο περιπλέκεται από τις αντίθετες ζωές και τις κουλτούρες τους.



Πιστεύοντας ότι η σύντροφός του θα τον στηρίξει, ο χορευτής περνά τα σύνορα για να κυνηγήσει τα όνειρά του στο Σαν Φρανσίσκο. Αλλά καθώς η φιλοδοξία και η αγάπη συγκρούονται με τις σκληρές πραγματικότητες, πρέπει να αντιμετωπίσει την αληθινή φύση της σχέσης τους.



Κλείδωσες; Οι Αγνωστοι 2 (The Strangers: Chapter 2)

Στο δρόμο τους για το μήνα του μέλιτος, το όχημα ενός ζευγαριού χαλάει, αναγκάζοντάς τους να καταφύγουν σε ένα απομακρυσμένο Airbnb.

Καθώς πέφτει η νύχτα, τρεις μασκοφόροι άγνωστοι τους τρομοκρατούν μέχρι τα ξημερώματα.

Το δεύτερο μέρος της τριλογίας για το πώς έγιναν οι Άγνωστοι.

Οι διαβόητοι «Άγνωστοι» επιστρέφουν – πιο αδίστακτοι και ανελέητοι από ποτέ. Όταν μαθαίνουν ότι μία από τις επιζήσασες, η Μάγια (Madelaine Petsch), είναι ακόμα ζωντανή, επιστρέφουν για να ολοκληρώσουν αυτό που άρχισαν. Χωρίς κανέναν να εμπιστευτεί και κανένα μέρος να κρυφτεί, η Μάγια πρέπει να επιβιώσει από ένα ακόμη φρικιαστικό κεφάλαιο τρόμου καθώς οι Άγνωστοι – παρορμητικοί και ασταμάτητοι – δεν διστάζουν να σκοτώσουν όποιον σταθεί εμπόδιο στον δρόμο τους.

Μετά την επιτυχία του πρώτου κεφαλαίου, η ιστορία συνεχίζεται πιο σκοτεινή, πιο σφιχτή και με ακόμα μεγαλύτερη ένταση. Το δεύτερο μέρος εμβαθύνει στον ψυχολογικό τρόμο και ανεβάζει το σασπένς, διατηρώντας το στιβαρό και ατμοσφαιρικό ύφος που καθιέρωσε το franchise.



Harvest

Κατά τη διάρκεια επτά παραισθησιογόνων ημερών, ένα ανώνυμο χωριό, σ’ έναν απροσδιόριστο χρόνο και τόπο, εξαφανίζεται. Μέσα σε αυτό, o Γουόλτερ Θερσκ, ένας αστός που έγινε αγρότης, και ο λόρδος Τσαρλς Κεντ, γαιοκτήμονας της περιοχής, είναι δυο παιδικοί φίλοι που προετοιμάζονται να αντιμετωπίσουν μια εισβολή από τον έξω κόσμο: την πληγή της νεωτερικότητας.



Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη (Reading Lolita in Tehran)

Καθώς οι ισλαμικές ομάδες ηθικής πραγματοποιούν αυθαίρετες επιδρομές στην Τεχεράνη και οι φονταμενταλιστές καταλαμβάνουν τα πανεπιστήμια, η Azar Nafisi, μια παθιασμένη με τη λογοτεχνία δασκάλα, συγκεντρώνει κρυφά έξι από της πιο αφοσιωμένες μαθήτριές της για να διαβάσουν απαγορευμένα δυτικά κλασικά έργα.

Ασυνήθιστες στο να εκφράζουν την άποψή της, σύντομα βγάζουν τα πέπλα της και οι ιστορίες της συνυφαίνονται με τα μυθιστορήματα που διαβάζουν: της οι ηρωίδες του Ναμπόκοφ, του Φ. Σκοτ Φιτζέραλντ, του Χένρι Τζέιμς ή της Τζέιν Όστιν, οι γυναίκες στο σαλόνι της Nafisi τολμούν να ονειρεύονται, να ελπίζουν και να αγαπούν, και εμείς παρακολουθούμε την πολυπλοκότητα της ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζουν πολιτική, ηθική και προσωπική πολιορκία.

Η ταινία «Διαβάζοντας τη Λολίτα στην Τεχεράνη» είναι μια αξιοσημείωτη και συγκινητική εξερεύνηση της σθεναρής αντίστασης των γυναικών στο επαναστατικό Ιράν.



Μπερλινγκουέρ: Η Μεγάλη Ελπίδα (The Great Ambition)

Ο Ενρίκο Μπερλινγκουέρ, γραμματέας τη δεκαετία του 1970 του σημαντικότερου κομμουνιστικού κόμματος του δυτικού κόσμου, με πάνω από ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες μέλη και περισσότερους από δώδεκα εκατομμύρια ψηφοφόρους, έχει μια μεγάλη φιλοδοξία: να πετύχουν τον σοσιαλισμό στη δημοκρατία. Αψηφώντας τα δόγματα του Ψυχρού Πολέμου, ο Μπερλινγκουέρ φτάνει ένα βήμα πριν από την αλλαγή της ιστορίας.



Η ιστορία ενός ανθρώπου και ενός λαού για τους οποίους η ζωή και η πολιτική, η ιδιωτική και η συλλογική, ήταν άρρηκτα συνδεδεμένες.



Το Κουκλόσπιτο της Γκάμπι: Η Ταινία

Η Γκάμπι ταξιδεύει οδικώς, παρέα με τη γιαγιά της, στη θαυμαστή πόλη Κατ Φρανσίσκο. Αλλά όταν το πιο πολύτιμο αντικείμενο της, το κουκλόσπιτο, καταλήγει στα χέρια μιας εκκεντρικής ιδιοκτήτριας γατιών, η Γκάμπι πρέπει να βρεθεί στον πραγματικό κόσμο για να ενώσει τις γκάμπι-γάτες της και να πάρει το κουκλόσπιτο πίσω.



