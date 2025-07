Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στον πρώτο πρωταγωνιστικό του ρόλο μετά το «Killers of the Flower Moon»

Η ταινία «One Battle After Another» με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο θα κυκλοφορήσει στα σινεμά τον Σεπτέμβριο.

Τον Σεπτέμβριο, η Warner Bros. πρόκειται να κυκλοφορήσει την επόμενη ταινία του σκηνοθέτη Πολ Τόμας Άντερσον, ο οποίος επιτέλους συνεργάζεται με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο «One Battle After Another».



Το στούντιο μόλις κυκλοφόρησε και ένα νέο τρέιλερ της ταινίας η οποία είναι εμπνευσμένη εμπνευσμένη από το μεταμοντέρνο μυθιστόρημα «Vineland» του Τόμας Πίντσον που κυκλοφόρησε το 1990.



Η επερχόμενη ταινία συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ ηθοποιοών που περιλαμβάνει τους: Μπενίσιο ντελ Τόρο, Σον Πεν, Γουντ Χάρις, Ρεγκίνα Χολ, κ.ά. Επίσης σηματοδοτεί τον πρώτο πρωταγωνιστικό ρόλο του Ντι Κάπριο, μετά το «Killers of the Flower Moon» του 2023, το ιστορικό δράμα του Μάρτιν Σκορσέζε που ήταν υποψήφιο για 10 Όσκαρ.



Η σύντομη σύνοψη της ταινίας αναφέρει: «Όταν ο σατανικός εχθρός τους επανεμφανίζεται μετά από 16 χρόνια, μια ομάδα βετεράνων επανενώνεται για να σώσει την κόρη ενός από αυτούς».



Το σενάριο και η παραγωγή της ταινίας φέρουν την υπογραφή του Άντερσον, σε συνεργασία με την Σάρα Μέρφι και τον αείμνηστο Άνταμ Σόμνερ, που «έφυγε» από τη ζωή το 2024. Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ 35mm χρησιμοποιώντας κάμερες VistaVision, με την παραγωγή να πραγματοποιείται στην Καλιφόρνια ενώ επιπλέον γυρίσματα έγιναν, στο Ελ Πάσο του Τέξας.



Ο Άντερσον είναι ο σκηνοθέτης πίσω από μια σειρά ταινιών που έχουν αποσπάσει εγκωμιαστικές κριτικές: «Hard Eight», «Boogie Nights», «There Will Be Blood», «Magnolia», «Inherent Vice», «The Master», «Phantom Thread», «Punch-Drunk Love» και πιο πρόσφατα η κωμωδία ενηλικίωσης εποχής «Licorice Pizza».



Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Ντι Κάπριο επρόκειτο να συνεργαστεί με τον Άντερσον στην ταινία «Boogie Nights» του 1997. Ωστόσο, ο διάσημος σταρ αρνήθηκε τον ρόλο του Eddie (που τελικά έπαιξε τον Μαρκ Γουόλμπεργκ), καθώς το πρόγραμμά του ήταν ιδιαίτερα φορτωμένο με τα γυρίσματα του Τιτανικού.



Το «One Battle After Another» έρχεται στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 26 Σεπτεμβρίου, και μπορείτε να δείτε το νέο τρέιλερ παρακάτω:

{https://youtu.be/EDeHW1cvIkQ?si=22B1IjR0EuvSFb4g}