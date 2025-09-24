Το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας παρουσιάζει το πλήρες πρόγραμμα της φετινής, σημαδιακής διοργάνωσης. Από την 1η έως και τις 12 Οκτωβρίου, οι κινηματογράφοι της Αθήνας γεμίζουν με σπουδαίο σινεμά.

Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με μεγάλο υποστηρικτή το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), επιστρέφει για την ιδιαίτερη 31η έκδοσή του, συνεχίζοντας την αδιάλειπτη και ένθερμη ανάδειξη της εγχώριας δημιουργίας, με νεανική ορμή και ελπιδοφόρα εξωστρέφεια.

Από την πρώτη τους έκδοση μέχρι σήμερα, οι Νύχτες Πρεμιέρας αγκαλιάζουν και αναδεικνύουν το ελληνικό σινεμά με μια σειρά πρωτοβουλιών και δράσεων που διατηρούν ζωντανή και βαθαίνουν κάθε χρόνο αυτή τη σχέση ενθουσιώδους ενδιαφέροντος, προστασίας και γνήσιας αγάπης.

Από τις πολυαναμενόμενες ελληνικές πρεμιέρες που κάνουν το πρώτο τους βήμα στο Φεστιβάλ και συνεχίζουν το ταξίδι τους σε αίθουσες και φεστιβάλ της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέχρι τα εξειδικευμένα εργαστήρια και τα masterclasses που υλοποιούνται σε συνεργασία με σπουδαίους θεσμούς της εγχώριας και ευρωπαϊκής κινηματογραφικής σκηνής, οι Νύχτες Πρεμιέρας παραμένουν ένας ζωντανός χώρος συνάντησης, έμπνευσης και διαλόγου. Με τη φιλοξενία διεθνώς αναγνωρισμένων καλεσμένων και την τιμητική παρουσία δημιουργών με ξεχωριστή πορεία, το Φεστιβάλ συνεχίζει να φωτίζει τόσο τη δουλειά των καταξιωμένων όσο και των ανερχόμενων κινηματογραφιστών της χώρας μας.

Η ταινία έναρξης του φετινού φεστιβάλ είναι η Βουγονία (Bugonia) του Γιώργου Λάνθιμου, ενώ το φεστιβάλ θα ολοκληρωθεί με την ταινία Η Ιστορία του Ήχου (The History of Sound) του Όλιβερ Χερμάνους.

Οι ταινίες του προγράμματος ανά τμήμα

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ

Α Ν ΕΙΧΑ ΠΟΔΙΑ ΘΑ ΣΕ ΚΛΩΤΣΟΥΣΑ / IF I HAD LEGS I’D KICK YOU (2025, 113’) Σκηνοθεσία: Μέρι Μπρόνστιν

(2025, 113’) Σκηνοθεσία: Μέρι Μπρόνστιν ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΕΣ ΒΛΕΜΜΑ ΤΟΥ ΡΟΖ ΦΛΑΜΙΝΚΟ / THE MYSTERIOUS GAZE OF THE FLAMINGO (2025, 104’) Σκηνοθεσία: Ντιέγκο Σεσπέδες

(2025, 104’) Σκηνοθεσία: Ντιέγκο Σεσπέδες ΑΧΙΝΟΣ / URCHIN (2025, 99’) Σκηνοθεσία: Χάρις Ντίκινσον

(2025, 99’) Σκηνοθεσία: Χάρις Ντίκινσον Η ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ / MY FATHER’S SHADOW (2025, 94’) Σκηνοθεσία: Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ

(2025, 94’) Σκηνοθεσία: Ακινόλα Ντέιβις Τζούνιορ ΟΜΑΧΑ / OMAHA (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλεϊ

(2025, 106’) Σκηνοθεσία: Κόουλ Γουέμπλεϊ Ο ΗΧΟΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ / SOUND OF FALLING (2025, 149’) Σκηνοθεσία: Μάσα Σιλίνσκι

(2025, 149’) Σκηνοθεσία: Μάσα Σιλίνσκι REEDLAND (2025,105’) Σκηνοθεσία: Σβεν Μπρέσερ

(2025,105’) Σκηνοθεσία: Σβεν Μπρέσερ Η ΤΟΥΡΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ / THE PRESIDENT'S CAKE (2025, 102') Σκηνοθεσία: Χασάν Χαντί

(2025, 102') Σκηνοθεσία: Χασάν Χαντί ΑΝΑΜΝΗΣΗ / MEMORY (2025, 98’) Σκηνοθεσία: Βλαντλένα Σάντου

(2025, 98’) Σκηνοθεσία: Βλαντλένα Σάντου ΧΡΗΣΙΜΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ / A USEFUL GHOST (2025, 130’) Σκηνοθεσία: Ρατσαπούμ Μπουμπαντσατσόκ

ΜΟΝΟ ΣΤΗ ΘΥΕΛΛΑ ΞΑΠΟΣΤΑΙΝΩ / I ONLY REST IN THE STORM (2025, 217’) Σκηνοθεσία: Πέντρο Πίνιου

ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ / COVER-UP (2025, 117’) Σκηνοθεσία: Λόρα Πόιτρας, Μαρκ Όμπενχαους

Προλογίζουν ο Στέφανος Λουκόπουλος, Διευθυντής του Vouliwatch και η Ελίζα Τριανταφύλλου, Δημοσιογράφος του inside story

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΟΥ ΣΙΛΙΑΝ / THE TALE OF SILYAN (2025, 80’) Σκηνοθεσία: Ταμάρα Κοτέφσκα

(2025, 80’) Σκηνοθεσία: Ταμάρα Κοτέφσκα ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ / ALWAYS (2025, 87’) Σκηνοθεσία: Ντέμινγκ Τσεν

(2025, 87’) Σκηνοθεσία: Ντέμινγκ Τσεν ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΜΕΡΙΚΗ / FLOPHOUSE AMERICA (2025, 80’) Σκηνοθεσία: Μόνικα Στρόμνταλ

(2025, 80’) Σκηνοθεσία: Μόνικα Στρόμνταλ ΚΡΑΤΑ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΣΟΥ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΚΑΙ ΠΕΡΠΑΤΑ / PUT YOUR SOUL IN YOUR HAND AND WALK (2025, 113’) Σκηνοθεσία: Σεπιντέ Φαρσί

Παρουσία της σκηνοθέτιδος

2000 ΜΕΤΡΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΝΤΡΙΙΒΚΑ / 2000 METERS TO ANDRIIVKA (2025, 109’) Σκηνοθεσία: Μστίσλαβ Τσέρνοφ

(2025, 109’) Σκηνοθεσία: Μστίσλαβ Τσέρνοφ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ / THE HELSINKI EFFECT (2025, 87’) Σκηνοθεσία: ’ρθουρ Φρανκ

(2025, 87’) Σκηνοθεσία: ’ρθουρ Φρανκ ΑΠΟ ΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΦΤΙΑΓΜΕΝΟΙ / THE STUFF WE ARE MADE OF (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Σιαμάκ Ετεμαντί

Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση παρουσία των συντελεστών

ΠΟΣΟ ΣΚΟΤΑΔΙ ΑΝΤΕΧΕΙΣ, ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ; / HOW DARK MY LOVE (2025, 109’) Σκηνοθεσία: Σκοτ Γκράτσεφ

Παρουσία συντελεστών και της ηθοποιού ’ζια Αρτζέντο

/ HOW DARK MY LOVE (2025, 109’) Σκηνοθεσία: Σκοτ Γκράτσεφ Παρουσία συντελεστών και της ηθοποιού ’ζια Αρτζέντο ΘΡΥΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΤΕΙΧΗ / CUTTING THROUGH ROCKS (2025, 94’) Σκηνοθεσία: Σάρα Κάκι, Μοχαμαντρέζα Εϊνί

(2025, 94’) Σκηνοθεσία: Σάρα Κάκι, Μοχαμαντρέζα Εϊνί ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΟΙΚΟΥ / THE WHITE HOUSE EFFECT (2025, 97’) Σκηνοθεσία: Γιον Σενκ, Μπένι Κοέν, Πέντρο Κος

(2025, 97’) Σκηνοθεσία: Γιον Σενκ, Μπένι Κοέν, Πέντρο Κος ΟΥΛΤΡΑΣ / ULTRAS (2025, 89’) Σκηνοθεσία: Ράνχιλντ Έκνερ

Νύχτες Πρεμιέρας

LA GRAZIA (2025, 131’) Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο

(2025, 131’) Σκηνοθεσία: Πάολο Σορεντίνο ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ / NO OTHER CHOICE (2025, 139’) Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν Γουκ

(2025, 139’) Σκηνοθεσία: Παρκ Τσαν Γουκ NOUVELLE VAGUE (2025, 106’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

(2025, 106’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ Ο ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ / THE SECRET AGENT (2025, 158’) Σκηνοθεσία: Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο

(2025, 158’) Σκηνοθεσία: Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιο Ο ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΝΟΣ ΠΥΡΓΟΣ / THE ICE TOWER (2025, 118’) Σκηνοθεσία: Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς

(2025, 118’) Σκηνοθεσία: Λουσίλ Χατζιχαλίλοβιτς ΜΕΤΑ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ / AFTER THE HUNT (2025, 139’) Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο

(2025, 139’) Σκηνοθεσία: Λούκα Γκουαντανίνο ΔΙΔΥΜΟΙ / TWINLESS (2025, 100’) Σκηνοθεσία: Τζέιμς Σουίνι

(2025, 100’) Σκηνοθεσία: Τζέιμς Σουίνι ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ / RESURRECTION (2025, 160’) Σκηνοθεσία: Μπι Γκαν

(2025, 160’) Σκηνοθεσία: Μπι Γκαν ΘΕΜΕΛΙΑ ΖΩΗΣ / REBUILDING (2025, 95’) Σκηνοθεσία: Μαξ Γουόκερ-Σίλβερμαν

(2025, 95’) Σκηνοθεσία: Μαξ Γουόκερ-Σίλβερμαν Η ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΧΙΝΤ ΡΑΤΖΑΜΠ / THE VOICE OF HIND RAJAB (2025, 89’) Σκηνοθεσία: Κάουτερ Μπεν Χάνια

Προλογίζουν εκπρόσωποι του Δικτύου Filmmakers for Palestine Greece

BLUE MOON (2025, 100’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ

(2025, 100’) Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Λινκλέιτερ ORPHAN / ÁRVA (2025, 132’) Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες

(2025, 132’) Σκηνοθεσία: Λάζλο Νέμες ΟΝΕΙΡΑ (ΣΕΞ-ΑΓΑΠΗ) / DREAMS (SEX-LOVE) (2024, 110’) Σκηνοθεσία: Νταγκ Γιόχαν Χάουγερουντ

(2024, 110’) Σκηνοθεσία: Νταγκ Γιόχαν Χάουγερουντ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΑΜΡΟΥΜ / AMRUM (2025, 93’) Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν

(2025, 93’) Σκηνοθεσία: Φατίχ Ακίν Ο ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΤΟΥ ΚΟΡΑΚΙΟΥ / WINTER OF THE CROW (2025, 112’) Σκηνοθεσία: Κάσια Αντάμικ

(2025, 112’) Σκηνοθεσία: Κάσια Αντάμικ ΤΖΕΦ ΜΠΑΚΛΕΪ: ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ / IT’S NEVER OVER, JEFF BUCKLEY (2025, 107’) Σκηνοθεσία: Έιμι Μπεργκ

(2025, 107’) Σκηνοθεσία: Έιμι Μπεργκ ARCO (2025, 82’) Σκηνοθεσία: Ουγκό Μπιενβενί

(2025, 82’) Σκηνοθεσία: Ουγκό Μπιενβενί BLUE FILM (2025, 82’) Σκηνοθεσία: Έλιοτ Τατλ

(2025, 82’) Σκηνοθεσία: Έλιοτ Τατλ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΚΟΤΩΝΕΙΣ / THE THINGS YOU KILL (2025, 114’) Σκηνοθεσία: Αλιρέζα Κατάμι

(2025, 114’) Σκηνοθεσία: Αλιρέζα Κατάμι ΤΖΟΝ ΚΑΙ ΓΙΟΚΟ: ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ / ONE TO ONE: JOHN & YOKO (2024, 100’) Σκηνοθεσία: Κέβιν Μακντόναλντ, Σαμ Ράις-Έντουαρντς

(2024, 100’) Σκηνοθεσία: Κέβιν Μακντόναλντ, Σαμ Ράις-Έντουαρντς ΟΔΟΣ ΜΑΛΑΓΑ / CALLE MÁLAGA (2025, 116’) Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί

(2025, 116’) Σκηνοθεσία: Μαριάμ Τουζανί ROOFMAN (2025, 126’) Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιανφράνς

(2025, 126’) Σκηνοθεσία: Ντέρεκ Σιανφράνς ΚΡΙΣΤΙ / CHRISTY (2025, Ι94’) Σκηνοθεσία: Μπρένταν Κάντι

(2025, Ι94’) Σκηνοθεσία: Μπρένταν Κάντι ΜΗΤΡΙΚΟ ΕΝΣΤΙΚΤΟ / MOTHER’S BABY (2025, 107’) Σκηνοθεσία: Τζοάνα Μόντερ

(2025, 107’) Σκηνοθεσία: Τζοάνα Μόντερ ΥΣΤΕΡΙΑ / HYSTERIA (2025, 104’) Σκηνοθεσία: Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι

(2025, 104’) Σκηνοθεσία: Μεχμέτ Ακίφ Μπουγιουκαταλάι ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ / THE MESSAGE (2025, 91’) Σκηνοθεσία: Ιβάν Φαντ

(2025, 91’) Σκηνοθεσία: Ιβάν Φαντ ΜΑΓΓΕΛΑΝΟΣ / MAGELLAN (2025, 160’) Σκηνοθεσία: Λαβ Ντίαζ

(2025, 160’) Σκηνοθεσία: Λαβ Ντίαζ YUNAN (2025, 124’) Σκηνοθεσία: Αμίρ Φακχέρ Ελντίν

(2025, 124’) Σκηνοθεσία: Αμίρ Φακχέρ Ελντίν ΑΝΕΜΩΝΗ / ANEMONE (2025, 121’) Σκηνοθεσία: Ρόναν Ντέι Λιούις

H πανελλήνια πρεμιέρα πραγματοποιείται για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/ Πόρτα Ανοιχτή σε συνεργασία με το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.



Παρουσία του σκηνοθέτη Ρόναν Ντέι Λιούις και του πρωταγωνιστή Ντάνιελ Ντέι Λιούις

Όλα τα έσοδα της προβολής θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή.



Ειδικές Προβολές

ΤΕΛΕΤΗ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ ΝΙΛ ΤΖΟΡΝΤΑΝ

Απονομή τιμητικού βραβείου στον σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν για το σύνολο του έργου του.

Απονομή τιμητικού βραβείου στον σκηνοθέτη Νιλ Τζόρνταν για το σύνολο του έργου του. ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ / THE END OF THE AFFAIR (1999, 102’) Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν

Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας.

(1999, 102’) Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν Με την υποστήριξη της Πρεσβείας της Ιρλανδίας. Η ΠΟΛΗ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΟΙΜΑΤΑΙ 4Κ RESTORATION (1984, 102’) Σκηνοθεσία: Ανδρέας Τσιλιφώνης

Πανελλήνια πρώτη προβολή της 4Κ ψηφιακής αποκατάστασης του φιλμ, παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών

(1984, 102’) Σκηνοθεσία: Ανδρέας Τσιλιφώνης Πανελλήνια πρώτη προβολή της 4Κ ψηφιακής αποκατάστασης του φιλμ, παρουσία του σκηνοθέτη και συντελεστών ΦΩΝΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΑΣ / VOICES OF HUMANITY (2025, Παλαιστίνη / Σουδάν / Ουκρανία, 16') Σκηνοθεσία: Κάι Σερ

Με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προλογίζει ο Πέτρος Κρεμόνας, Υπεύθυνος Εκστρατειών Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ε.Ε.

ΝΟΙ (2025, Ελλάδα, 15’) Σκηνοθεσία: Νεριτάν Ζιντζιρία

Η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, ως Ταινία Λήξης του Διαγωνιστικού Τμήματος ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.

Οι αίθουσες που θα φιλοξενήσουν τη φετινή διοργάνωση είναι: ΔΑΝΑΟΣ Ι, CINOBO ΟΠΕΡΑ Ι, ΑΣΤΟΡ, ΑΣΤΥ, ΤΡΙΑΝΟΝ, ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΑΣ, ΣΤΕΓΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΩΝΑΣΗ.

Η καρδιά του δεσμού ανάμεσα στις Νύχτες Πρεμιέρας και την ελληνική παραγωγή χτυπά στο Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους. Για περισσότερα από δεκατρία χρόνια, το τμήμα αυτό αποτελεί το ασφαλές και φιλόξενο πεδίο όπου νέοι δημιουργοί δοκιμάζουν τις δυνάμεις τους, βρίσκουν το κοινό τους και ανοίγουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη. Έχοντας φιλοξενήσει πάνω από 750 μικρού μήκους ταινίες, αναδεικνύει διαρκώς την πιο τολμηρή, δημιουργική και πειραματική πλευρά της ελληνικής κινηματογραφίας.

Στη 31η διοργάνωσή του, το Διαγωνιστικό Τμήμα εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς, ανταποδίδοντας την εμπιστοσύνη και την αγάπη που του δείχνουν οι εγχώριοι δημιουργοί.

Το φεστιβάλ ανακοινώνει το πλήρες πρόγραμμα του στο διαγωνιστικό τμήμα ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ και τις 51 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία του τμήματος από τις συνολικά 423 υποβολές - ρεκόρ!

Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους (με αλφαβητική σειρά)

13m2, σκην: Αντώνης Δημητρόπουλος

σκην: Αντώνης Δημητρόπουλος 400 Κασέτες, σκην: Θέλγια Πετράκη

σκην: Θέλγια Πετράκη Αβαντάζ , σκην: Χρήστος Τάτσης

, σκην: Χρήστος Τάτσης Άγρια , σκην: Ελένη Βεργέτη

, σκην: Ελένη Βεργέτη Ο Άρρωστος 1789 , σκην: Ειρήνη Καραγκιοζίδου

, σκην: Ειρήνη Καραγκιοζίδου Αυτός που Κάποτε Υπήρχε, σκην: Κωστής Θεοδοσόπουλος

σκην: Κωστής Θεοδοσόπουλος Βόλτα , σκην: Σωκράτης Μουσμουλίδης

, σκην: Σωκράτης Μουσμουλίδης Γοργόνες , σκην: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη

, σκην: Δημήτρης Τσακαλέας, Λήδα Βαρτζιώτη Δώσε μου 5 Λεπτά , σκην: Μαρθίλια Σβάρνα

, σκην: Μαρθίλια Σβάρνα Ηλύσια Πεδία , σκην: Άννα Μαρία Ντουτουά

, σκην: Άννα Μαρία Ντουτουά Η Θλίψη που Θα Μείνει, σκην: Χάρης Κουτρουμπόπουλος

σκην: Χάρης Κουτρουμπόπουλος Ίκαρος , σκην: Χρήστος Καρντάνα

, σκην: Χρήστος Καρντάνα Κάνε Αυτό που Πρέπει, σκην: Μάνος Παπαδάκης

σκην: Μάνος Παπαδάκης Τα Κρυμμένα από την Ίδρυση του Κόσμου, σκην: Κέβιν Γουόκερ, Ειρήνη Ζαχαριάδη

σκην: Κέβιν Γουόκερ, Ειρήνη Ζαχαριάδη Κρύο;, σκην: Ανδρέας Κοντόπουλος

σκην: Ανδρέας Κοντόπουλος Ο Κύκλος Ζωής των Τζιτζικιών , σκην: Ινές Περό

, σκην: Ινές Περό Λευρεσθής , σκην: Ιωάννα Ρουμελιώτη

, σκην: Ιωάννα Ρουμελιώτη Λουδίας , σκην: Άκης Πολύζος

, σκην: Άκης Πολύζος Οι Λύκοι Επιστρέφουν, σκην: Στέλιος Μωραϊτίδης

σκην: Στέλιος Μωραϊτίδης Μαγκνταλένα Χάουζεν: Παγωμένος Χρόνος, σκην: Γιάννης Καρπούζης

σκην: Γιάννης Καρπούζης Η Μέρα που Γίναμε Ήρωες, σκην: Σελήνη Παπαγεωργίου

σκην: Σελήνη Παπαγεωργίου Μικρές Ζωές, σκην: Δημήτρης Τσαλαπάτης

σκην: Δημήτρης Τσαλαπάτης Μικρό Σώμα, σκην: Γιάννης Συμβώνης

σκην: Γιάννης Συμβώνης Μίτση , σκην: Γεύη Δημητρακοπούλου

, σκην: Γεύη Δημητρακοπούλου Να Φοβάσαι τ' Άστρα του Νοτιά , σκην: Χρήστος Καρτέρης

, σκην: Χρήστος Καρτέρης Νίκη, σκην: Σάββας Σταύρου

Παντάξενος , σκην: Ευτυχία Ιωσηφίδου

, σκην: Ευτυχία Ιωσηφίδου Πλανήτες , σκην: Φίλη Ολσέφσκι

, σκην: Φίλη Ολσέφσκι Ο Πράσινος Κήπος , σκην: Ελένη Τσέκερη

, σκην: Ελένη Τσέκερη Πρελούδιο για μια Σουπερνόβα , σκην: Χρίστος Αρτεμίου

, σκην: Χρίστος Αρτεμίου Προικοσύμφωνο , σκην: Έλενα Γαζή, Ντολάν Μπέιλι, Αλεχάντρα Ντίαζ, Λεονάρντο Νταλ Φαμπρό

, σκην: Έλενα Γαζή, Ντολάν Μπέιλι, Αλεχάντρα Ντίαζ, Λεονάρντο Νταλ Φαμπρό Πρώτη Εικόνα , σκην: Όλια Βερροιοπούλου

, σκην: Όλια Βερροιοπούλου Ρίζες , σκην: Κωνσταντίνος Δοξιάδης

, σκην: Κωνσταντίνος Δοξιάδης Η Συνθετική Εποχή, σκην: Δημήτρης Αρμενάκης

σκην: Δημήτρης Αρμενάκης Το Τίποτα και Τα Πάντα , σκην: Λία Τσάλτα

, σκην: Λία Τσάλτα Φθινοπωρινά Χριστούγεννα , σκην: Κώστας Μπακούρης

, σκην: Κώστας Μπακούρης Χίλιες Λεύγες Κάτω από τη Θάλασσα , σκην: Νατάσσα Ξύδη

, σκην: Νατάσσα Ξύδη Χους ει και εις Χουν Απελεύσει ,σκην: Δημήτρης Παπαθανάσης

,σκην: Δημήτρης Παπαθανάσης Carcass , σκην: Μάκης Σέμπος

, σκην: Μάκης Σέμπος Fouetté , σκην: Δημήτρης Ζούρας

, σκην: Δημήτρης Ζούρας Fragments of Life from the Place I Call Home, σκην: Ανδρέας Λαζίδης

σκην: Ανδρέας Λαζίδης I'm Glad You're Dead Now , σκην: Ταουφίκ Μπαρχόμ

, σκην: Ταουφίκ Μπαρχόμ Holy Shit , σκην: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας

, σκην: Ταξιάρχης Δεληγιάννης, Βασίλης Τσιουβάρας Hopepunk , σκην: Βασιλική Λαζαρίδου

, σκην: Βασιλική Λαζαρίδου Or How to Disappear, σκην: Γιώργος Αγγελόπουλος

σκην: Γιώργος Αγγελόπουλος Idylls of the King, σκην: Μαρκέλα Κονταράτου

σκην: Μαρκέλα Κονταράτου Last Tropics, σκην: Θανάσης Τρουμπούκης

σκην: Θανάσης Τρουμπούκης Maternelle , σκην: Βασίλης Δογάνης

, σκην: Βασίλης Δογάνης Performer , σκην: Γιάννης Μπερέτσος

, σκην: Γιάννης Μπερέτσος Pirateland , σκην: Σταύρος Πετρόπουλος

, σκην: Σταύρος Πετρόπουλος Poplars, σκην: Αλέξανδρος Βουνάτσος

Εκτός Διαγωνιστικού

Η μικρού μήκους ταινία του Νεριτάν Ζιντζιρία «Noi» θα πραγματοποιήσει την αθηναϊκή της πρεμιέρα, παρουσία συντελεστών, ως Ταινία Λήξης του Διαγωνιστικού τμήματος Ελληνικές Μικρές Ιστορίες.

Κριτική Επιτροπή

Η Κριτική Επιτροπή για το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικές Μικρές Ιστορίες του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας αποτελείται από τον σκηνοθέτη, Γιάννη Σακαρίδη ως Πρόεδρο και ως μέλη τους/τις: Μυρτώ Αλικάκη ηθοποιό, Κάτια Γκουλιώνη, ηθοποιό, Εύα Γουλάκου, ενδυματολόγο - σκηνογράφο και Αντώνη Βαβαγιάννη, δημιουργό κόμικς

Βραβεία

Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ και η Κριτική Επιτροπή θα απονείμει τα εξής βραβεία:

Βραβείο Χρυσή Αθηνά Καλύτερης Ταινίας το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Αργυρή Αθηνά Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας , τo οποίo συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα.

, τo οποίo συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας και μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United, την κορυφαία διαδικτυακή πλατφόρμα διασύνδεσης επαγγελματιών του οπτικοακουστικού κλάδου της Ευρώπης, η οποία λειτουργεί και στην Ελλάδα. Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας.

το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 1.000 ευρώ με την ευγενική υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Βραβεία Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας τα οποία συνοδεύονται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United.

τα οποία συνοδεύονται από μία 5-ετή δωρεάν συνδρομή ως Premium Μέλος στην πλατφόρμα της Crew United. Onassis Film Award, το οποίο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ που προσφέρει το ONASSIS CULTURE. Το βραβείο απονέμεται σε σκηνοθέτες/-ιδες για την ανάπτυξη του σεναρίου της μεγάλου μήκους ταινίας τους. Πρόκειται για βραβείο ανάπτυξης (development), με την έννοια ότι προσφέρεται μεν ως επιβράβευση μιας συγκεκριμένης ταινίας αλλά θεωρείται μία οικονομική ενίσχυση του επόμενου έργου του/της σκηνοθέτη/-ίδας (δικής του/της επιλογής), και έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα κατά τα πρότυπα των διεθνών και εγχώριων βραβείων ανάπτυξης.

Σημείωση: Διευκρινίζεται ότι από τις ταινίες μικρού μήκους που θα διαγωνίζονται στις Ελληνικές Μικρές Ιστορίες των 31ων Νυχτών Πρεμιέρας, θα εξαιρεθούν από την βράβευση με το Onassis Award όσες ταινίες μικρού μήκους έχουν λάβει κατά την παραγωγή τους την υποστήριξη του Onassis Culture καθώς και όσες αντίστοιχα θα έχουν ήδη βραβευτεί με το ίδιο βραβείο στο Φεστιβάλ Δράμας.

Βραβείο GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης, με την ευγενική υποστήριξη της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών που θα συνοδεύεται από χορηγία της Cinecrane. Στη/στον βραβευμένη/ο θα χορηγηθεί πλήρης εξοπλισμός κινηματογράφησης της επιλογής της/του (κάμερα, φακοί, φωτιστικά σώματα, κ.ά.) αξίας 4.000€, για την επόμενη ταινία της/του. Τα μέλη της κριτικής επιτροπής της Ένωσης Ελλήνων Κινηματογραφιστών για το Βραβείο GSC Καλύτερης Κινηματογράφησης είναι τα Τακτικά Μέλη της Ένωσης: Χριστίνα Μουμούρη, Θύμιος Μπακατάκης, Σίμος Σαρκετζής.

Η προπώληση των εισιτηρίων (από το www.aiff.gr και τo more.com διαδικτυακά) θα ξεκινήσει την Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου για τις ειδικές κάρτες διαρκείας και την Παρασκευή, 26 Σεπτεμβρίου στις 12.00 μμ. για όλους τους θεατές.