Η Ιταλίδα και σπουδαία ηθοποιός Κλαούντια Καρντινάλε, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Καθ' όλη τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας της, η Κλαούντια Καρντινάλε συνεργάστηκε με μερικούς από τους πιο διακεκριμένους σκηνοθέτες της κινηματογραφικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων των Φεντερίκο Φελίνι, Λουκίνο Βισκόντι και Μπλέικ Έντουαρντς. Συχνά υποδυόταν δυναμικούς, ανεξάρτητους γυναικείους χαρακτήρες και έγινε σύμβολο της γυναικείας χειραφέτησης κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1960 και του 1970, αμφισβητώντας τα κοινωνικά πρότυπα.

Η Claude Joséphine Rose Cardinale, όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, υιοθετήσει το όνομα «Κλαούντια» για να ξεκινήσει τη διεθνή της καριέρα και γιατί ήταν πιο εύκολο στην προφορά.

Μιλούσε άπταιστα πολλές γλώσσες, όπως ιταλικά, γαλλικά, αγγλικά, αραβικά και ισπανικά. Συχνά ντούμπλαρε τις δικές της ατάκες σε διαφορετικές γλώσσες για τις διεθνείς κυκλοφορίες των ταινιών της.

Η εμβληματική φιγούρα «κλεψύδρας» της Καρντινάλε, δηλαδή έντονοι γοφοί και σώμα με καμπύλες, που συνήθως συνδέεται με τη χρυσή εποχή του Χόλιγουντ, στην αρχή έγινε αιτία να αντιμετωπίσει σκληρή κριτική επειδή δεν ταίριαζε στα παραδοσιακά ιταλικά πρότυπα ομορφιάς της εποχής.

Όσον αφορά το ταλέντο της στην υποκριτική, η ευελιξία της Κλαούντια Καρντινάλε τής επέτρεψε να μεταπηδά αβίαστα μεταξύ διαφόρων ρόλων, από δραματικούς σε κωμικούς. Επέδειξε αξιοσημείωτο ταλέντο στην προσαρμογή της σε διαφορετικούς χαρακτήρες και στην ενσάρκωσή τους με βάθος και συναίσθημα. Η παρουσία της στην οθόνη και η σαγηνευτική της ομορφιά την έκαναν περιζήτητη για πρωταγωνιστικούς ρόλους τόσο σε ευρωπαϊκές όσο και σε χολιγουντιανές παραγωγές.

Η συνεισφορά της Κλαούντια Καρντινάλε στον κόσμο του κινηματογράφου και η επιρροή της στην αναπαράσταση των γυναικών στη μεγάλη οθόνη και τον κόσμο της κινηματογραφικής βιομηχανίας υπήρξε κομβική. Όχι μόνο άφησε ανεξίτηλο σημάδι μέσα από τις εξαιρετικές της ερμηνείες στο πανί, αλλά ενέπνευσε επίσης γενιές ηθοποιών να ξεπεράσουν τα όρια και να κυνηγήσουν τα όνειρά τους. Η κληρονομιά της θα συνεχίσει να εμπνέει και η εμβληματική της θέση ως κινηματογραφικού θρύλου θα παραμείνει απαράμιλλη.

Εκτός από την καριέρα της ως ηθοποιός, η Καρντινάλε ήταν επίσης γνωστή για τον ακτιβισμό της και τη συμμετοχή της σε κοινωνικά ζητήματα. Υπήρξε ένθερμη υποστηρίκτρια των δικαιωμάτων των γυναικών και της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η αφοσίωσή της σε αυτά τα ζητήματα τής χάρισε αναγνώριση και βραβεία, όπως το Χρυσό Μετάλλιο Φεντερίκο Φελίνι της UNESCO και το Τάγμα της Λεγεώνας της Τιμής από τη Γαλλική Κυβέρνηση.

Η Κλαούντια Καρντινάλε μέσα από τα λόγια της





Η ζωή είναι δύσκολη, αγάπη μου, αλλά το ίδιο κι εσύ.

Δεν φοβάμαι τις καταιγίδες, γιατί μαθαίνω πώς να κυβερνώ το πλοίο μου.

Όταν η ζωή σου δίνει λεμόνια, φτιάξε λεμονάδα. Μετά βρες κάποιον που η ζωή του του δίνει βότκα και κάνε πάρτι!

Έρχεται μια στιγμή που πρέπει να σταματήσεις να διασχίζεις ωκεανούς για ανθρώπους που δεν θα πηδούσαν ούτε λακκούβες για εσένα.

Η επιτυχία δεν είναι το κλειδί της ευτυχίας. Η ευτυχία είναι το κλειδί της επιτυχίας. Αν αγαπάς αυτό που κάνεις, θα πετύχεις.

Η δύναμη δεν προέρχεται από αυτό που μπορείς να κάνεις. Προέρχεται από την υπέρβαση των πραγμάτων που κάποτε νόμιζες ότι δεν μπορούσες.

Τα μόνα όρια στη ζωή είναι αυτά που θέτεις εσύ ο ίδιος.

Η μεγαλύτερη περιπέτεια που μπορείς να ζήσεις είναι να ζήσεις τη ζωή των ονείρων σου.

Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή. Άδραξε τη στιγμή και κάνε την τέλεια.

Δεν είσαι ποτέ πολύ μεγάλος για να θέσεις έναν άλλο στόχο ή να κάνεις ένα νέο όνειρο.

Η ζωή είναι πολύ σύντομη για να κρατάς κακίες. Η συγχώρεση είναι απελευθερωτική.

Η πραγματική ομορφιά δεν έχει να κάνει με την τελειότητα, έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση και την αυθεντικότητα.

Η καλύτερη εκδίκηση είναι η τεράστια επιτυχία.

Η επιτυχία δεν έχει να κάνει με το πόσα χρήματα βγάζεις, αλλά με τη διαφορά που κάνεις στη ζωή των ανθρώπων.

Η αξία σου δεν μειώνεται με βάση την ανικανότητα κάποιου να δει την αξία σου.

Η επιτυχία δεν είναι η απουσία της αποτυχίας. Είναι το θάρρος να συνεχίσεις παρά την αποτυχία.

Να είσαι το είδος γυναίκας που κάνει άλλες γυναίκες να θέλουν να ανεβάσουν το επίπεδό τους.

Το μόνο άτομο που πρέπει να ξεπεράσεις και να γίνει καλύτερος, είναι ο άνθρωπος που ήσουν χθες.

Μην αφήσεις κανέναν να θαμπώσει τη λάμψη σου.

Το καλύτερο αξεσουάρ που μπορεί να φορέσει μια γυναίκα είναι η αυτοπεποίθηση.

Η ομορφιά είναι δύναμη· ένα χαμόγελο είναι το σπαθί της.

Ο γάμος λειτουργεί καλύτερα όταν και οι δύο σύντροφοι παραμένουν ανύπαντροι.

[για την υποκριτική] Για να κάνεις αυτό το είδος δουλειάς, πρέπει να είσαι πολύ δυνατός, αλλιώς χάνεις την προσωπικότητά σου, την ταυτότητά σου. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Είναι φανταστικό γιατί έχω ζήσει χιλιάδες ζωές, όχι μόνο τη δική μου.





Φωτογραφίες: AP