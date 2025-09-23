Οι 10 ταινίες που είδαμε περισσότερο στους κινηματογράφους, το τετραήμερο 18 έως και 21 Σεπτεμβρίου 2025.

Εκτός από μικρή πτώση της θερμοκρασίας το περασμένο τετραήμερο, είχαμε και πτώση στην κίνηση στους κινηματογράφους της χώρας, που στο σύνολο έκοψαν 82.237 εισιτήρια.

Το Conjuring 4, για τρίτη εβδομάδα, συνεχίζει να έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις των θεατών, ξεπερνώντας συνολικά τα 202.863 εισιτήρια, ένα πραγματικά εντυπωσιακό νούμερο, αν αναλογιστεί κανείς ότι μιλάμε για ταινία τρόμου και σίγουρα όχι τόσο εύπεπτη για ένα ευρύτερο κοινό.

Σε άλλα νέα, οι νέες πρεμιέρες της προηγούμενης Πέμπτης δεν φαίνεται να έπεισαν ιδιαίτερα τους θεατές, καθώς με τις... χαμηλές πτήσεις που σημείωσαν, μόλις και μετά βίας, κάποιες από αυτές, κατάφεραν να μπουν στο Top 10 της εβδομάδας.



Εντυπωσιακό είναι ωστόσο, ότι η επανέκδοση του Interstellar, κατάφερε να βρει μία θέση στη δεκάδα, -και συγκεκριμένα στην ένατη- κόβοντας πάνω από 2.500 εισιτήρια σε μία μόνο αίθουσα.

{https://youtu.be/USdZhsYnt7I?si=1oIYD16u5hMkXj56}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 18 έως 21 Σεπτεμβρίου 2025

«Το Κάλεσμα 4: Τελευταία Τελετουργία», 92 αίθουσες, εισιτήρια 19.476 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 202.863 «Τα Κακά Παιδιά 2» 90 αίθουσες, εισιτήρια 10.907 (3η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 66.536 «Συναισθηματική Αξία», 40 αίθουσες, εισιτήρια 9.027 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 26.634 «Ενα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι», 116 αίθουσες, εισιτήρια 8.976 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 8.976 «Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου», 60 αίθουσες, εισιτήρια 8.225 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 34.663 «Στρουμφάκια: Η Ταινία», 38 αίθουσες, εισιτήρια 3.931 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 98.212 «Ο Μεσολαβητής», 39 αίθουσες, εισιτήρια 3.774 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.774 «Έρωτας στη Βαρκελώνη», 13 αίθουσες, εισιτήρια 3.281, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.281 «Interstellar», 1 αίθουσα, εισιτήρια 2.574, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 2.574 «Weapons», 19 αίθουσες, εισιτήρια 2.182 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 87.604