Η επιτυχημένη Star Wars σειρά, The Mandalorian, αποκτά τη δική της ταινία.

H Disney αποκάλυψε το πρώτο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία «The Mandalorian and Grogu» σε σκηνοθεσία Τζον Φαβρό, με πρωταγωνιστή τον Πέδρο Πασκάλ της διάσημης σειράς «The Mandalorian» του Disney+ και τον αξιολάτρευτο στους φαν της σειράς, Baby Yoda.

Το «The Mandalorian and Grogu» ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιανουάριο του 2024 ως η επόμενη ταινία «Star Wars» που βρίσκεται σε ανάπτυξη και αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 22 Μαΐου 2026. Εκτός από τον Πασκάλ και τον αξιολάτρευτο βοηθό του Grogu (λέγε με Baby Yoda), το καστ περιλαμβάνει επίσης την Σιγκούρνι Γουίβερ, τον Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και τον Τζόνι Κόιν.

Στο τρέιλε που δόθηκε στη δημοσιότητα ο Mando και ο Grogu συναντούν τους χαρακτήρες της Γουίβερ και του Γουάιτ και πολεμούν διάφορα εχθρικά ρομπότ και άλλα sci-fi τέρατα. Ρίχνοντας μια ματιά στο βίντεο που ακολουθεί, θα διαπιστώσετε ότι είναι γεμάτο δράση αλλά και χιούμορ, με τον Baby Yoda, να κλέβει -όπως πάντα- την παράσταση.

«Μου αρέσει πολύ να αφηγούμαι ιστορίες που διαδραματίζονται στον πλούσιο κόσμο που δημιούργησε ο Τζορτζ Λούκας», έχει δηλώσει ο Φαβρό -δημιουργός και της σειράς- όταν αποκαλύφθηκε για πρώτη φορά η ταινία. «Η προοπτική να φέρουμε τον Mandalorian και τον Grogu στη μεγάλη οθόνη είναι εξαιρετικά συναρπαστική», συμπλήρωσε.



Δείτε παρακάτω τον Mando και τον Baby Yoda εν δράση, πλέον και στη μεγάλη οθόνη:



{https://youtu.be/_pa1KLXuW0Y?si=FBdVdwuE4TIMZd4R}