Όλες οι νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους, σήμερα Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου.

Η Μάργκο Ρόμπι και ο Κόλιν Φάρελ μας παίρνουν μαζί τους σε «Ένα μεγάλο όμορφο ταξίδι», ενώ οι Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Τζέιμι Φοξ και Σκοτ Ίστιγουντ περιπλανιούνται σε Δράμα και Θεσσαλονίκη, στο νέο θρίλερ δράσης «Μολυβένιος Στρατιώτης».



Παράλληλα, οι ταινίες «Μαύρη Φάλαινα» και «Ο Γελωτοποιός 2», θέλουν να σκορπίσουν τον τρόμο, αλλά μάλλον αυτό το έχει ήδη κάνει για τα καλά, το «Conguring 4» που έχει σπάσει τα ταμεία στα ελληνικά σινεμά.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες κινηματογραφικές πρεμιέρες για σήμερα Πέμπτη 18//09.

Ένα Μεγάλο Ομορφο Τολμηρό Ταξίδι (A Big Bold Beautiful Journey)

Η νέα ταινία της Μάργκο Ρόμπι με συμπρωταγωνιστή τον Κόλιν Φάρελ. Το καστ συμπληρώνουν οι: Κέβιν Κλάιν και Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ.



Πώς θα σας φαινόταν αν μπορούσατε να ανοίξετε μια πόρτα και περνώντας μέσα από αυτήν να ξαναζήσετε μια καθοριστική στιγμή από το παρελθόν σας;

Η Sarah (Μάργκο Ρόμπι) και ο David (Κόλιν Φάρελ) είναι δύο άγνωστοι μεταξύ τους που συναντιούνται στον γάμο ενός κοινού τους φίλου και πολύ σύντομα, μέσα από μια αναπάντεχη τροπή της μοίρας, θα βρεθούν συνοδοιπόροι σε ένα Μεγάλο Όμορφο Τολμηρό Ταξίδι - μια αστεία, φανταστική, σαρωτική περιπέτεια, όπου θα ξαναζήσουν σημαντικές στιγμές από το παρελθόν τους, διαφωτίζοντας το πώς έφτασαν εκεί που βρίσκονται στο παρόν... και ενδεχομένως έχοντας την ευκαιρία να αλλάξουν το μέλλον τους.



{https://youtu.be/xZPwyrIlde0?si=R0WInMZ8IKJVqInY}

Μολυβένιος Στρατιώτης (Tin Soldier)

Αμερικανικό θρίλερ δράσης με γυρίσματα και στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε Δράμα και Θεσσαλονίκη, σε σκηνοθεσία Μπραντ Φέρμαν. Ο Νας Κάβανο (Σκοτ Ίστγουντ), πρώην κομάντο ειδικών δυνάμεων, ζητά εκδίκηση από έναν ηγέτη αίρεσης ο οποίος έχει διαφθείρει τους παλιούς συμπολεμιστές του, τους Σίντζας. Ο ηγέτης, γνωστός ως Μποκούσι (Τζέιμι Φοξ), υπόσχεται στους βετεράνους σκοπό και προστασία, όμως στην πραγματικότητα αποκαλύπτεται ως μια καταστροφική επιρροή. Ο Κάβανο συμμαχεί με τον στρατιωτικό πράκτορα Εμμάνουέλ Άσμπερν (Ρόμπερτ Ντε Νίρο) για να διεισδύσει στο φρούριο του Μποκούσι και να ξεσκεπάσει την τυραννική του κυριαρχία.

Όταν ο ηγέτης μιας επικίνδυνης αίρεσης προκαλεί προβλήματα τις αρχές, ένας βετεράνος στρατιώτης επιστρέφει στο οχυρό που είχε εγκαταλείψει χρόνια πριν, για να βρει τη χαμένη του σύζυγο και να αντιμετωπίσει κατά μέτωπο τον άνθρωπο που κάποτε ακολουθούσε.



{https://youtu.be/JCXAs6q887I?si=rPPiGhLEdkwvmy3P}

Ο Γελωτοποιός 2 (The Jester 2)

Τη νύχτα του Χάλοουιν, η νεαρή ταχυδακτυλουργός Μαξ έρχεται αντιμέτωπη με τον Γελωτοποιό, έναν εφιαλτικό πανούργο που κατέχει σκοτεινή μαγεία και μετατρέπει κάθε ψευδαίσθηση σε θανάσιμη παγίδα.

Καθώς οι δρόμοι διαφυγής σφραγίζονται ένας-ένας, η Μαξ πρέπει να δοκιμάσει το απόλυτο κόλπο για να γλιτώσει — να τον ξεγελάσει στο ίδιο του το παιχνίδι.



{https://youtu.be/976f0s-NYoU?si=c7iPc8Flg3QCdod5}

Έρωτας στη Βαρκελώνη (My Friend Eva)

Ο σκηνοθέτης των «Τρούμαν» και «Γείτονες από Πάνω», Σεσκ Γκέι, επιστρέφει με μια ειλικρινή ρομαντική κομεντί που μιλά για τις συχνά αβάσταχτες δεσμεύσεις του γάμου, την ανθρώπινη ανάγκη της απόδρασης και την διαπίστωση πως «δεν υπάρχει θεραπεία για τον έρωτα» όπως λέει και ο Λέοναρντ Κοέν.

{https://youtu.be/56MDRqlmJj0?si=S-s5qx8SPr-mD5lO}

Μαύρη Φάλαινα (Una Ballena)

H Weirdwave παρουσιάζει την ισπανική ταινία Μαύρη φάλαινα του Πάμπλο Ερνάντο με ηρωίδα μια πληρωμένη δολοφόνο με υπερφυσικές ικανότητες που της επιτρέπουν να χρησιμοποιεί το σκοτάδι για να περνά σε ένα παράλληλο σύμπαν.



Η ταινία, ένα νεονουάρ θρίλερ φαντασίας, πραγματοποίησε τη διεθνή της πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, ενώ συμμετείχε στο διαγωνιστικό του φημισμένου καταλανικού Φεστιβάλ Σίτζες που ειδικεύεται σε ταινίες φαντασίας και τρόμου.

{https://youtu.be/86jXuazDOsY?si=g7lz9mnsUDusQih6}





Ο Μεσολαβητής (Relay)

Ο Ριζ Αχμέντ υποδύεται έναν κορυφαίο «διορθωτή» - έναν μεσολαβητή που ειδικεύεται στη διαπραγμάτευση επικερδών συμφωνιών μεταξύ διεφθαρμένων εταιρειών και ατόμων που απειλούν να τις καταστρέψουν.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ Ριζ Αχμέντ, πρωταγωνιστεί δίπλα στη Λίλι Τζέιμς και στον Σαμ Γουόρθινγκτον σε αυτό το συναρπαστικό θρίλερ για τη διαφθορά, την εξαπάτηση και τον επικίνδυνο υπόκοσμο της εξουσίας και του χρήματος στη Νέα Υόρκη.

{https://youtu.be/DkWCslVk2OI?si=19_2R-a4Rf8j_3Mv}





Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης (Extinction)

Κατά τη διάρκεια μιας οικογενειακής εκδρομής στο δάσος, ο Μο - ένα παιδί που λατρεύει τους υπερήρωες και αυτοαποκαλείται το Παιδί-Αστραπή - χάνεται και συναντά μια σπάνια τίγρη, τον Τιγρούλη, που μιλάει και προσπαθεί να ξεφύγει από κακούς που κυνηγούν ζώα.

Μαζί ξεκινούν μια συναρπαστική περιπέτεια γεμάτη κινδύνους, φιλία και ηρωισμό, με στόχο να προστατεύσουν τα ζώα και να σώσουν το δάσος.

Το Παιδί-Αστραπή και ο Τιγρούλης θα ανακαλύψουν την αληθινή έννοια του θάρρους και της συνεργασίας και θα αποδείξουν πως ακόμη και οι πιο μικροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον κόσμο!

{https://youtu.be/8E9YNoL9vMA?si=MLqEkuAbpLglvk4R}