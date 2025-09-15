Όλες οι νέες σειρές και οι ταινίες που βλέπουμε στο Netflix, την εβδομάδα 15-21 Σεπτεμβρίου 2025.

Το Black Rabbit, η πολυαναμενόμενη μίνι σειρά του Netflix, με πρωταγωνιστές τους Τζουντ Λο και Τζέισον Μπέιτμαν και η νέα σειρά Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων από τους δημιουργούς του La Casa de Papel, θα μας κάνουν να κολλήσουμε αυτή την εβδομάδα στις οθόνες μας.

Οι δύο σειρές κυκλοφορούν με μία ημέρα διαφορά, στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα και αποτελούν την καλύτερη πρόταση για τα γλυκά φθινοπωρινά βράδια μας.

Σειρές του Netflix

1670: Σεζόν 2 (1670: Season 2)

Κυκλοφορεί 17/09/2025



Όταν ένας ξαφνικός θάνατος ανοίγει νέες ευκαιρίες, ο Γιαν Πάβελ και η παραπλανημένη οικογένειά του σπέρνουν το χάος για να αποδείξουν πως μπορούν να φτάσουν στην κορυφή.



{https://youtu.be/bcuzYOZqZvk?si=8akRacK0hTjm-Pav}

Black Rabbit

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Ένας ανερχόμενος εστιάτορας μπλέκεται με τον υπόκοσμο της Νέας Υόρκης όταν ο χαοτικός αδερφός του επιστρέφει στην πόλη και τον καταδιώκουν τοκογλύφοι.



{https://youtu.be/ueNsPJgWNAg?si=REVS_fSRTHekvk4P}

Πλατωνικός Έρωτας (Platonic: Blue Moon Hotel)

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Η άφιξη στο ξενοδοχείο Μπλε Φεγγάρι ενός μειλίχιου άντρα με κρυφά σχέδια γεννά χάος και πικάντικες ερωτικές σκέψεις στις δύο παλαβές αδελφές που δουλεύουν εκεί.

{https://youtu.be/uXfNQH_i6H4?si=phjkSn3s5GjH9ow2}

Το Οχυρό των Δισεκατομμυριούχων (Billionaires' Bunker)

Κυκλοφορεί 19/09/2025



Όταν μια ομάδα δισεκατομμυριούχων βρίσκει προστασία σε ένα πολυτελές καταφύγιο, μια παλιά έχθρα μεταξύ δύο οικογενειών αναζωπυρώνεται εν μέσω μιας παγκόσμιας σύγκρουσης.

{https://youtu.be/Ar68A3Kr-UM?si=TyYAoEkqujgJ20SH}

Ταινίες του Netflix

Ίδια Μέρα Ξανά με Κάποιον (Same Day with Someone)

Κυκλοφορεί 18/09/2025



Παγιδευμένη σε μια χρονοδίνη, μια επιμελήτρια μουσείου ξαναζεί την ημέρα που όλα πήγαν στραβά και πρέπει να δει τι κρύβεται πίσω από την τέλεια ζωή της για να λυτρωθεί.



Είπε Ίσως (She Said Maybe)

Κυκλοφορεί 19/09/2025



Όταν η γερμανοθρεμμένη Μάβι μαθαίνει ότι προέρχεται από μια πάμπλουτη τουρκική δυναστεία, οι νέες προσδοκίες της οικογένειας ανατρέπουν τον κόσμο της και τα ερωτικά της.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Matchroom: Οι Μεγαλύτεροι Σόουμαν του Αθλητισμού (Matchroom: The Greatest Showmen)

Κυκλοφορεί 17/09/2025



Ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί το δίδυμο πατέρα-γιου, Μπάρι και Έντι Χερν, στην προσπάθεια να αναβαθμίσουν μια εταιρεία προώθησης αθλητικών προϊόντων βαρέων βαρών.

{https://youtu.be/iLFm7nRiX7s?si=X4lmu_v_lxyONw3e}

Μην χάσετε επίσης

18/09/2025

Προπονητής της συμφοράς Kicking & Screaming

Η Παρείσφρηση BlacKkKlansman

19/09/2025

Τρέξε! Get Out

20/09/2025

Ο Δικτάτορας The Dictator