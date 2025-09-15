H κωμική σειρά «The Studio» της Apple TV+ ήταν η μεγάλη νικήτρια στα 77α Βραβεία Emmy που απονεμήθηκαν σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και ρεκόρ.
Το The Studio σάρωσε τα φετινά Emmy κερδίζοντας συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης κωμικής σειράς και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Σεθ Ρόγκεν, γράφοντας τη δική της ιστορία στο θεσμό ως η πιο πολυβραβευμένη νέα κωμική σειρά όλων των εποχών.
To «The Studio» είχε δει σημειώσει ρεκόρ στα Emmy, με τις 23 υποψηφιότητες, δηλαδή τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμική σειρά στην πρώτη της σεζόν.
To πολυσυζητημένο «Adolescence» του Netflix ήταν επίσης μεγάλος νικητής στις κατηγορίες μίνι σειρών, κερδίζοντας συνολικά οκτώ βραβεία στη χθεσινή τελετή απονομής. Ο Στίβεν Γκρέιχαμ απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο νεαρός πρωταγωνιστής Όουεν Κούπερ όπως και η Έριν Ντόχερτι κέρδισαν τα βραβεία Β' Ανδρικού και Β' γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα.
Σημειώνεται ότι ο Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών, ως ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά, έγραψε τη δική του ιστορία στα Emmy.
Ο Τζακ Θορν και ο Γκρέιχαμ κέρδισαν επίσης βραβείο καλύτερου σεναρίου σε μίνι σειρά και όλοι θυμόμαστε τον ντόρο και τις συζητήσεις που είχε προκαλέσει φτάνοντας ακόμα και μέχρι το βρετανικό κοινοβούλιο.
Το «The Penguin», το οποίο είχε ήδη οκτώ νίκες από τα Creative Arts Emmys, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά, το οποίο πήγε στην πρωταγωνίστρια Κρίστιν Μιλιότι.
Η νέα δραματική σειρά «The Pitt» απέσπασε το πολυπόθητο βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ ο Νόα Γουάιλ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού και η συμπρωταγωνίστρια του, Κάθριν ΛαΝάσα το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά. Το The Pitt έφυγε από τη χθεσινή τελετή με συνολικά 5 βραβεία.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το «The White Lotus» δεν κέρδισε ούτε ένα βραβείο παρά τις 10 υποψηφιότητες, ενώ το «The Late Show With Stephen Colbert» κέρδισε για πρώτη φορά στην κατηγορία των talk shows, λίγο μετά την είδηση ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το 2026. Ο Κόλμπερτ και η ομάδα του έλαβαν ένα τεράστιο χειροκρότημα με τη νίκη, με το πλήθος να φωνάζει «Στίβεν!» καθώς η ομάδα ανέβαινε στη σκηνή.
Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές
Δραματική Σειρά
- Andor
- The Diplomat
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Κωμική Σειρά
- Abbott Elementary
- The Bear
- Hacks
- Nobody Wants This
- Only Murders in the Building
- Shrinking
- The Studio
- What We Do in the Shadows
Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Adolescence
- Black Mirror
- Dying for Sex
- Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- The Penguin
Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise
- Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses
- Πέδρο Πασκάλ – The Last of Us
- Άνταμ Σκοτ – Severance
- Νόα Ουάιλ – The Pitt
Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Κάθι Μπέιτς – Matlock
- Σάρον Χόργκαν – Bad Sisters
- Μπριτ Λάουερ – Severance
- Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us
- Κέρι Ράσελ – The Diplomat
Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Ανταμ Μπρόντι – Nobody Wants This
- Σεθ Ρόγκεν – The Studio
- Τζέισον Σίγκελ – Shrinking
- Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building
- Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear
Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Ούζο Αντούμπα – The Residence
- Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This
- Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary
- Άγιο Εντεμπίρι – The Bear
- Τζιν Σμαρτ – Hacks
Α' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Κόλιν Φάρελ – The Penguin
- Στίβεν Γκρέιαμ – Adolescence
- Τζέικ Τζίλενχαλ – Presumed Innocent
- Μπράιαν Ταϊρί Χένρι – Dope Thief
- Κούπερ Κοχ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer
- Μέγκαν Φέιχι – Sirens
- Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror
- Κρίστιν Μιλιότι – The Penguin
- Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex
Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Ζακ Τσέρι – Severance
- Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus
- Τζέισον Άιζακς – The White Lotus
- Τζέιμς Μάρσντεν – Paradise
- Σαμ Ρόκγουελ – The White Lotus
- Τραμέλ Τίλμαν – Severance
- Τζον Τουρτούρο – Severance
Β' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά
- Πατρίσια Αρκέτ – Severance
- Κάρι Κουν – The White Lotus
- Κάθριν ΛαΝάσα – The Pitt
- Τζουλιάν Νίκολσον – Paradise
- Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus
- Νατάσα Ρόθγουελ – The White Lotus
- Έιμι Λου Γουντ – The White Lotus
Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Άικ Μπάρινχολτς – The Studio
- Κόλμαν Ντομίνγκο – The Four Seasons
- Χάρισον Φορντ – Shrinking
- Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere
- Εμπον Μος-Μπαχράκ – The Bear
- Μάικλ Γιούρι – Shrinking
- Μπόουεν Γιανγκ – Saturday Night Live
Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά
- Λάιζα Κολόν-Ζάγιας – The Bear
- Χάνα Αϊνμπιντερ – Hacks
- Κάθριν Χαν – The Studio
- Τζανέλ Τζέιμς – Abbott Elementary
- Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio
- Σέριλ Λι Ραλφ – Abbott Elementary
- Τζέσικα Γουίλιαμς – Shrinking
Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Μπιλ Κάμπ – Presumed Innocent
- Όουεν Κούπερ – Adolescence
- Ρομπ Ντελέινεϊ – Dying for Sex
- Πίτερ Σάρσγκαρντ – Presumed Innocent
- Άσλεϊ Γουόλτερς – Adolescence
Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία
- Έριν Ντόχερτι – Adolescence
- Ρουθ Νέγκα – Presumed Innocent
- Κλόι Σεβινί – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story
- Τζένι Σλέιτ – Dying for Sex
- Κριστίν Τρεμάρκο – Adolescence
Talk Show
- The Daily Show
- Jimmy Kimmel Live!
- The Late Show with Stephen Colbert
Reality
- The Amazing Race
- RuPaul’s Drag Race
- Survivor
- Top Chef
- The Traitors