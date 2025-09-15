Το «The Studio» με 13 βραβεία έγραψε ιστορία στα 77α Emmy, «Adolescence» και «The Pitt» ανάμεσα στους μεγάλους νικητές.

H κωμική σειρά «The Studio» της Apple TV+ ήταν η μεγάλη νικήτρια στα 77α Βραβεία Emmy που απονεμήθηκαν σε μια βραδιά γεμάτη ανατροπές και ρεκόρ.



Το The Studio σάρωσε τα φετινά Emmy κερδίζοντας συνολικά 13 βραβεία, συμπεριλαμβανομένου του βραβείου καλύτερης κωμικής σειράς και Α' Ανδρικού Ρόλου για τον Σεθ Ρόγκεν, γράφοντας τη δική της ιστορία στο θεσμό ως η πιο πολυβραβευμένη νέα κωμική σειρά όλων των εποχών.



To «The Studio» είχε δει σημειώσει ρεκόρ στα Emmy, με τις 23 υποψηφιότητες, δηλαδή τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμική σειρά στην πρώτη της σεζόν.



To πολυσυζητημένο «Adolescence» του Netflix ήταν επίσης μεγάλος νικητής στις κατηγορίες μίνι σειρών, κερδίζοντας συνολικά οκτώ βραβεία στη χθεσινή τελετή απονομής. Ο Στίβεν Γκρέιχαμ απέσπασε το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου, ενώ ο νεαρός πρωταγωνιστής Όουεν Κούπερ όπως και η Έριν Ντόχερτι κέρδισαν τα βραβεία Β' Ανδρικού και Β' γυναικείου ρόλου, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι ο Κούπερ, στην ηλικία των 15 ετών, ως ο νεότερος νικητής στην κατηγορία Β' Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά, έγραψε τη δική του ιστορία στα Emmy.

Ο Τζακ Θορν και ο Γκρέιχαμ κέρδισαν επίσης βραβείο καλύτερου σεναρίου σε μίνι σειρά και όλοι θυμόμαστε τον ντόρο και τις συζητήσεις που είχε προκαλέσει φτάνοντας ακόμα και μέχρι το βρετανικό κοινοβούλιο.



Το «The Penguin», το οποίο είχε ήδη οκτώ νίκες από τα Creative Arts Emmys, κέρδισε το βραβείο καλύτερης ηθοποιού σε μίνι σειρά, το οποίο πήγε στην πρωταγωνίστρια Κρίστιν Μιλιότι.



Η νέα δραματική σειρά «The Pitt» απέσπασε το πολυπόθητο βραβείο καλύτερης δραματικής σειράς, ενώ ο Νόα Γουάιλ κέρδισε το βραβείο καλύτερου ηθοποιού και η συμπρωταγωνίστρια του, Κάθριν ΛαΝάσα το βραβείο Β' Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά. Το The Pitt έφυγε από τη χθεσινή τελετή με συνολικά 5 βραβεία.



Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το «The White Lotus» δεν κέρδισε ούτε ένα βραβείο παρά τις 10 υποψηφιότητες, ενώ το «The Late Show With Stephen Colbert» κέρδισε για πρώτη φορά στην κατηγορία των talk shows, λίγο μετά την είδηση ότι η εκπομπή θα ολοκληρωθεί το 2026. Ο Κόλμπερτ και η ομάδα του έλαβαν ένα τεράστιο χειροκρότημα με τη νίκη, με το πλήθος να φωνάζει «Στίβεν!» καθώς η ομάδα ανέβαινε στη σκηνή.

Δείτε αναλυτικά τη λίστα με τους νικητές





Δραματική Σειρά

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

{https://youtu.be/ZpbCicz29Rc?si=8OPt5Jh4DhaZ5lBJ}

Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

{https://youtu.be/c2UqMBWtviU?si=XuKrrrVYNXf4JBUY}

Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

{https://youtu.be/HJk03zzngto?si=47rjAiqvVKZ5m1hp}



Α΄ Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Στέρλινγκ Κ. Μπράουν – Paradise

Γκάρι Ολντμαν – Slow Horses

Πέδρο Πασκάλ – The Last of Us

Άνταμ Σκοτ – Severance

Νόα Ουάιλ – The Pitt

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Κάθι Μπέιτς – Matlock

Σάρον Χόργκαν – Bad Sisters

Μπριτ Λάουερ – Severance

Μπέλα Ράμσεϊ – The Last of Us

Κέρι Ράσελ – The Diplomat

{https://youtu.be/VeKIeinqrQ0?si=oTQau5kD_awDsvof}

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ανταμ Μπρόντι – Nobody Wants This

Σεθ Ρόγκεν – The Studio

Τζέισον Σίγκελ – Shrinking

Μάρτιν Σορτ – Only Murders in the Building

Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ – The Bear

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Ούζο Αντούμπα – The Residence

Κρίστεν Μπελ – Nobody Wants This

Κουίντα Μπράνσον – Abbott Elementary

Άγιο Εντεμπίρι – The Bear

Τζιν Σμαρτ – Hacks

{https://youtu.be/BYb2KoemJ7Y?si=tf8Q7WIfKfgl0n9N}

Α' Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κόλιν Φάρελ – The Penguin

Στίβεν Γκρέιαμ – Adolescence

Τζέικ Τζίλενχαλ – Presumed Innocent

Μπράιαν Ταϊρί Χένρι – Dope Thief

Κούπερ Κοχ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Α' Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Κέιτ Μπλάνσετ – Disclaimer

Μέγκαν Φέιχι – Sirens

Ρασίντα Τζόουνς – Black Mirror

Κρίστιν Μιλιότι – The Penguin

Μισέλ Γουίλιαμς – Dying for Sex

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Ζακ Τσέρι – Severance

Γουόλτον Γκόγκινς – The White Lotus

Τζέισον Άιζακς – The White Lotus

Τζέιμς Μάρσντεν – Paradise

Σαμ Ρόκγουελ – The White Lotus

Τραμέλ Τίλμαν – Severance

Τζον Τουρτούρο – Severance

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Δραματική Σειρά

Πατρίσια Αρκέτ – Severance

Κάρι Κουν – The White Lotus

Κάθριν ΛαΝάσα – The Pitt

Τζουλιάν Νίκολσον – Paradise

Πάρκερ Πόουζι – The White Lotus

Νατάσα Ρόθγουελ – The White Lotus

Έιμι Λου Γουντ – The White Lotus

Β' Ανδρικός Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Άικ Μπάρινχολτς – The Studio

Κόλμαν Ντομίνγκο – The Four Seasons

Χάρισον Φορντ – Shrinking

Τζεφ Χίλερ – Somebody Somewhere

Εμπον Μος-Μπαχράκ – The Bear

Μάικλ Γιούρι – Shrinking

Μπόουεν Γιανγκ – Saturday Night Live

Β' Γυναικείος Ρόλος σε Κωμική Σειρά

Λάιζα Κολόν-Ζάγιας – The Bear

Χάνα Αϊνμπιντερ – Hacks

Κάθριν Χαν – The Studio

Τζανέλ Τζέιμς – Abbott Elementary

Κάθριν Ο’Χάρα – The Studio

Σέριλ Λι Ραλφ – Abbott Elementary

Τζέσικα Γουίλιαμς – Shrinking

{https://youtu.be/bYOWuV3l7yI?si=I5mlXVPgCcnA-iCS}



Β΄ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Χαβιέ Μπαρδέμ – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Μπιλ Κάμπ – Presumed Innocent

Όουεν Κούπερ – Adolescence

Ρομπ Ντελέινεϊ – Dying for Sex

Πίτερ Σάρσγκαρντ – Presumed Innocent

Άσλεϊ Γουόλτερς – Adolescence

Β΄ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Έριν Ντόχερτι – Adolescence

Ρουθ Νέγκα – Presumed Innocent

Κλόι Σεβινί – Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Τζένι Σλέιτ – Dying for Sex

Κριστίν Τρεμάρκο – Adolescence

Talk Show

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show with Stephen Colbert

{https://youtu.be/gncZJZS68zE?si=pUT7SSvvDbx5Anfk}



Reality