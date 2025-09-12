Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Ελ. Βενιζέλος: Το αεροδρόμιο της Αθήνας γεμίζει με έργα τέχνης

Ελ. Βενιζέλος: Το αεροδρόμιο της Αθήνας γεμίζει με έργα τέχνης
Η έκθεση «all aboard» με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου και θα έχει δωρεάν είσοδο.

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο all aboard σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου που θα πραγματοποιηθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.

Η έκθεση all aboard με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές και χώρες, είναι το πρώτο εγχείρημα στην Ελλάδα – και ένα από τα λίγα παγκοσμίως – όπου μια έκθεση σύγχρονης τέχνης μεγάλης κλίμακας πραγματοποιείται εντός αεροδρομίου σε λειτουργία. Ο χώρος που επιλέχθηκε, είναι το Express Facility, κτίριο που βρίσκεται παράλληλα με τον δυτικό διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.

Ο αερολιμένας, ως γεωγραφικό και ψυχικό σταυροδρόμι, μετατρέπεται σε τόπο εμπειρίας. Στις αίθουσες αναμονής και στους διαδρόμους, εγγράφονται αφηγήσεις αποχωρισμού, μετάβασης και επιστροφής. Η αναμονή λειτουργεί ως μεταβατική εμπειρία χωρίς αρχή ή τέλος, όπου ο χρόνος αποκτά ελαστικότητα και η τέχνη διαστέλλει τη συνείδηση.

Οι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν εγκαταστάσεις, γλυπτά, βίντεο, ζωγραφικά έργα και επιτελεστικές δράσεις που δίνουν ζωή στο κτίριο ως «αρχείο ανασταλμένων προθέσεων» και το μετατρέπουν σε πεδίο αναστοχασμού. Ο ήχος των αεροσκαφών και οι ανακοινώσεις του αεροδρομίου γίνονται ποιητικό υπόστρωμα, συνομιλώντας με τα έργα και αναδεικνύοντας τον ταξιδιώτη ως οντότητα θραυσματική, ποσοτικοποιημένη και υπό συνεχή «ανάγνωση».

Η έκθεση all aboard δεν στέκεται στον προορισμό αλλά στο ενδιάμεσο. Εξερευνά την εμπειρία του ταξιδιού ως αλληγορία, ως μια εσωτερική διαδρομή όπου η ταυτότητα ανασυντίθεται, ο χώρος γίνεται πεδίο μνήμης και η τέχνη καλεί τον επισκέπτη να επαναπροσδιορίσει τη θέση του όχι ως επιβάτη αλλά ως συν-διαμορφωτή ενός υπαρξιακού τοπίου.

Με την έκθεση αυτή, η Αθήνα εγγράφεται στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, επιχειρώντας την ανάδειξη ενός κτιρίου υποδομής κοινής ωφέλειας σε κιβωτό ενεργοποίησης διαλόγου μεταξύ της καλλιτεχνικής πράξης, της κοινωνίας και του δημόσιου χώρου.

airoport-corridor-woman-dark_a4bdd.jpg

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Άννα Αμπαριώτου, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Άννα Αντάρτη, Κλίτσα Αντωνίου, John Baldessari, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Robert Cahen, Αικατερίνη Γεγησιάν, Ειρήνη Γκόνου, Susan Daboll, Maya Deren, Olafur Eliasson, Σοφία Ζαράρη, Ρόζα Ζεϊντάν, Ελένη Ζούνη, Michal Heiman, Έλυα Ηλιάδη, Αννίτα Καλημέρη, Βασίλης Καρακατσάνης, Λίζη Καλλιγά, Τζένη Μαρκέτου, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Αριάννα Οικονόμου, Μιχαήλ Παρλαμάς, Άντα Πετρανάκη, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδίωτη, Yulia Pinkusevich, Εύη Σαββαΐδη, Ισμήνη Σαμανίδου, Ridley Scott, Δήμητρα Σκανδάλη, Νάντια Σκορδοπούλου, Jesse Leroy Smith, Μαριάννα Στραπατσάκη, Tonoptik, Νίκος Τρανός, Κλαίρη Τσαλουχίδη - Χατζημηνά, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Francesca Woodman.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ

Entertainment

Πληροφορίες

ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 19.00 - 23.00
Διάρκεια έκθεσης: 09.10 - 09.11.2025

Ημέρες/ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή: 12.00 - 19.00
Χώρος: EXPRESS FACILITY, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών *
Επιμελητής: Κώστας Πράπογλου

Είσοδος δωρεάν με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης ή διαβατηρίου

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Η κοινωνία δεν πείθεται: Γιατί τα μέτρα της ΔΕΘ δεν φτάνουν για να ανακουφίσουν νοικοκυριά και ΜμΕ

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Έρχεται κακοκαιρία, η πρώτη εκτίμηση για την Αττική - «Αγριεύει» ο καιρός

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Νέα αύξηση του κατώτατου μισθού το 2026 - Πώς θα διαμορφωθεί

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Χωρίς αλλαγές το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 - Φθηνότερο το πετρέλαιο θέρμανσης

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Το γευστικό δίδυμο που μειώνει τη χοληστερίνη σε λίγες εβδομάδες

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Χρόνιες παθήσεις: Μείωση των θανάτων παγκοσμίως – Οι χώρες με τη μικρότερη θνησιμότητα

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Πώς αλλάζει ο μεταβολισμός σας όσο μεγαλώνετε - Σε ποια ηλικία σημειώνεται πτώση

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ

The Immersive Experience - Η τρισδιάστατη έκθεση που σε βάζει μέσα στους πίνακες του Βαν Γκογκ

Entertainment
Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Λήξη συναγερμού στο αεροδρόμιο Χίθροου

Διεθνή
Αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Αεροδρόμιο Χίθροου: Εκκενώθηκε τερματικός σταθμός

Διεθνή
Δεσμώτες του Φαλήρου: Δείτε πώς θα είναι το μουσείο τους - Μια κατάβαση στο χώρο και τον χρόνο

Δεσμώτες του Φαλήρου: Δείτε πώς θα είναι το μουσείο τους - Μια κατάβαση στο χώρο και τον χρόνο

Entertainment

NETWORK

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

Συνταγή για πλούσιο ρόφημα σοκολάτας – Μόνο 54 θερμίδες η κούπα

healthstat.gr
Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή των πελατών για την αποφυγή εξαπάτησης

ienergeia.gr
Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

Δίκαιη Ενεργειακή Μετάβαση: Θέσεις του Green Tank στη Δέσμη Ενεργειακών Μέτρων για τους Πολίτες

ienergeia.gr
Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

Νέα έξαρση του Ebola στην Αφρική – Διπλασιάστηκαν τα κρούσματα μέσα σε μία εβδομάδα

healthstat.gr
Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

Γ. Στασινός: Νέα γενιά Τεχνικών Οδηγιών από το ΤΕΕ και τους Έλληνες μηχανικούς για βιώσιμες και φιλικές προς το περιβάλλον κατασκευές

ienergeia.gr
Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

Αρθρίτιδα: Η αντιφλεγμονώδης ελληνική τροφή που λειτουργεί σαν παυσίπονο

healthstat.gr
Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

Νοσοκομείο «Αλεξάνδρα»: Ανεδείχθη πρώτο πιλοτικό Δίκτυο Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης Γυναικολογικού Καρκίνου

healthstat.gr
Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Σύσταση του Συνηγόρου του Καταναλωτή σε ΖΕΝΙΘ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

ienergeia.gr