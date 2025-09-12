Ελ. Βενιζέλος: Το αεροδρόμιο της Αθήνας γεμίζει με έργα τέχνης

Η έκθεση «all aboard» με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών θα πραγματοποιηθεί σε όλους τους χώρους του αεροδρομίου και θα έχει δωρεάν είσοδο.

Ο αστικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός artefact athens παρουσιάζει την έκθεση σύγχρονης τέχνης με τίτλο all aboard σε επιμέλεια Κώστα Πράπογλου που θα πραγματοποιηθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος», από τις 9 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2025.



Η έκθεση all aboard με τη συμμετοχή 40 καλλιτεχνών από διαφορετικές γενιές και χώρες, είναι το πρώτο εγχείρημα στην Ελλάδα – και ένα από τα λίγα παγκοσμίως – όπου μια έκθεση σύγχρονης τέχνης μεγάλης κλίμακας πραγματοποιείται εντός αεροδρομίου σε λειτουργία. Ο χώρος που επιλέχθηκε, είναι το Express Facility, κτίριο που βρίσκεται παράλληλα με τον δυτικό διάδρομο απογείωσης και προσγείωσης.



Ο αερολιμένας, ως γεωγραφικό και ψυχικό σταυροδρόμι, μετατρέπεται σε τόπο εμπειρίας. Στις αίθουσες αναμονής και στους διαδρόμους, εγγράφονται αφηγήσεις αποχωρισμού, μετάβασης και επιστροφής. Η αναμονή λειτουργεί ως μεταβατική εμπειρία χωρίς αρχή ή τέλος, όπου ο χρόνος αποκτά ελαστικότητα και η τέχνη διαστέλλει τη συνείδηση.



Οι Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν εγκαταστάσεις, γλυπτά, βίντεο, ζωγραφικά έργα και επιτελεστικές δράσεις που δίνουν ζωή στο κτίριο ως «αρχείο ανασταλμένων προθέσεων» και το μετατρέπουν σε πεδίο αναστοχασμού. Ο ήχος των αεροσκαφών και οι ανακοινώσεις του αεροδρομίου γίνονται ποιητικό υπόστρωμα, συνομιλώντας με τα έργα και αναδεικνύοντας τον ταξιδιώτη ως οντότητα θραυσματική, ποσοτικοποιημένη και υπό συνεχή «ανάγνωση».



Η έκθεση all aboard δεν στέκεται στον προορισμό αλλά στο ενδιάμεσο. Εξερευνά την εμπειρία του ταξιδιού ως αλληγορία, ως μια εσωτερική διαδρομή όπου η ταυτότητα ανασυντίθεται, ο χώρος γίνεται πεδίο μνήμης και η τέχνη καλεί τον επισκέπτη να επαναπροσδιορίσει τη θέση του όχι ως επιβάτη αλλά ως συν-διαμορφωτή ενός υπαρξιακού τοπίου.



Με την έκθεση αυτή, η Αθήνα εγγράφεται στον διεθνή πολιτιστικό χάρτη, επιχειρώντας την ανάδειξη ενός κτιρίου υποδομής κοινής ωφέλειας σε κιβωτό ενεργοποίησης διαλόγου μεταξύ της καλλιτεχνικής πράξης, της κοινωνίας και του δημόσιου χώρου.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ



Άννα Αμπαριώτου, Αλεξάνδρα Αθανασιάδη, Άννα Αντάρτη, Κλίτσα Αντωνίου, John Baldessari, Αλέξανδρος Βασμουλάκης, Robert Cahen, Αικατερίνη Γεγησιάν, Ειρήνη Γκόνου, Susan Daboll, Maya Deren, Olafur Eliasson, Σοφία Ζαράρη, Ρόζα Ζεϊντάν, Ελένη Ζούνη, Michal Heiman, Έλυα Ηλιάδη, Αννίτα Καλημέρη, Βασίλης Καρακατσάνης, Λίζη Καλλιγά, Τζένη Μαρκέτου, Βαρβάρα Μαυρακάκη, Αριάννα Οικονόμου, Μιχαήλ Παρλαμάς, Άντα Πετρανάκη, Λία Πέτρου, Λίνα Πηγαδίωτη, Yulia Pinkusevich, Εύη Σαββαΐδη, Ισμήνη Σαμανίδου, Ridley Scott, Δήμητρα Σκανδάλη, Νάντια Σκορδοπούλου, Jesse Leroy Smith, Μαριάννα Στραπατσάκη, Tonoptik, Νίκος Τρανός, Κλαίρη Τσαλουχίδη - Χατζημηνά, Θεόφιλος Χατζημιχαήλ, Francesca Woodman.

Πληροφορίες



ΕΓΚΑΙΝΙΑ: 8 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025 | 19.00 - 23.00

Διάρκεια έκθεσης: 09.10 - 09.11.2025



Ημέρες/ώρες λειτουργίας έκθεσης: Τετάρτη - Πέμπτη - Παρασκευή - Σάββατο - Κυριακή: 12.00 - 19.00

Χώρος: EXPRESS FACILITY, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών *

Επιμελητής: Κώστας Πράπογλου



Είσοδος δωρεάν με επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή άδειας οδήγησης ή διαβατηρίου