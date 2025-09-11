Σινεμά: Νέος Στίβεν Κινγκ και το μεγάλο φινάλε του Downton Abbey

Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στους κινηματογράφους την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου.

Η σημερινή Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου, εκτός από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς σηματοδοτεί και την έναρξη της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας η οποία φέρνει στη μεγάλη οθόνη ταινίες όπως το μεγάλο φινάλε του Downton Abbey, την πολυαναμενόμενη μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του Στίβεν Κινγκ και φιλμ που εξερευνούν τις σχέσεις μας με την οικογένεια.



Δείτε αναλυτικά όλες τις νέες ταινίες που κυκλοφορούν στα σινεμά, σήμερα Πέμπτη 11/09.

Ο Πύργος του Downton: Το Μεγάλο Φινάλε (Downton Abbey: The Grand Finale)

Tο παγκόσμιο φαινόμενο επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με την οικογένεια Κρόουλι και το προσωπικό του Πύργου να οδεύουν στη δεκαετία του 1930.



Με τη Μαίρη στο επίκεντρο ενός δημόσιου σκανδάλου και την οικογένεια σε οικονομική στενότητα, ολόκληρο το σπιτικό κινδυνεύει να στιγματιστεί κοινωνικά. Οι Κρόουλι καλούνται να προσαρμοστούν στις εξελίξεις, καθώς το προσωπικό και η επόμενη γενιά ετοιμάζονται να εγκαινιάσουν το νέο κεφάλαιο για τον Πύργο του Downton.

{https://youtu.be/aSJ2wPQ675s?si=pNfl51v3OwZjMVC5}





Η Μακριά Πορεία (The Long Walk)

Από την πολυαναμενόμενη μεταφορά του πρώτου μυθιστορήματος του κορυφαίου συγγραφέα Στίβεν Κινγκ, και τον Φράνσις Λόρενς, τον οραματιστή σκηνοθέτη των ταινιών του franchise The Hunger Games (Catching Fire, Mockingjay – Pts. 1 & 2, και The Ballad of Songbirds & Snakes), έρχεται Η Μακρά Πορεία, ένα έντονο, ανατριχιαστικό και συναισθηματικό θρίλερ που προκαλεί το κοινό να αντιμετωπίσει ένα ερώτημα που θα στοιχειώσει: πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις;



{https://youtu.be/rFfVIR-F5HA?si=6dXWJlnZBUXkPqjj}

Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value)

Η νέα ταινία του Joachim Trier, με την Renate Reinsve στον πρωταγωνιστικό ρόλο, είναι μια οικεία και συγκινητική εξερεύνηση της οικογένειας, των αναμνήσεων και της συμφιλιωτικής δύναμης της τέχνης.

Δύο αδερφές, η Νόρα και η Άγκνες, ενώ θρηνούν την απώλεια της μητέρας τους, θα πρέπει παράλληλα να αποδεχτούν την επιστροφή του πατέρα τους, Γκούσταβ. Εκείνος έχει γράψει ένα σενάριο και προσφέρει τον βασικό ρόλο στη Νόρα, αλλά εκείνη αρνείται.

Η προηγούμενη ταινία του Νορβηγού βραβευμένου σκηνοθέτη, The Worst Person in The World, έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ των Καννών του 2021, ενώ προτάθηκε για δύο Βραβεία Όσκαρ, καθώς και για BAFTA Α’ Γυναικείου Ρόλου και Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας.



{https://youtu.be/dVekedBojuA?si=lAnC5p-86miUKs2f}





Καυτό Γάλα (Hot Milk)

Η Έμμα Μάκεϊ και η Βίκι Κριπς πρωταγωνιστούν σε ένα ψυχολογικό δράμα βασισμένο στο διάσημο μυθιστόρημα της Ντέμπορα Λέβι. Μια διεθνής παραγωγή με γυρίσματα στην Ελλάδα.

Η Ρόουζ (Φιόνα Σο) και η κόρη της, Σοφία (Έμμα Μάκεϊ), ταξιδεύουν από την Αγγλία στην Αλμέρια, μια παραθαλάσσια πόλη της Ισπανίας, για να συναντήσουν τον Δρ. Γκόμεζ, έναν αινιγματικό θεραπευτή. Ο λόγος; Ελπίζουν ότι ο Δρ. Γκόμεζ ίσως μπορέσει να δώσει τη λύση στη μυστηριώδη ασθένεια της Ρόουζ, που την έχει καθηλώσει σε αμαξίδιο εδώ και πολλά χρόνια.



{https://youtu.be/M71SUUoXtpc?si=j1BaEH4PLfuv-WQu}

Τερατομουντζούρες (Sketch)





Όταν το βιβλίο με τα σκίτσα ενός νεαρού κοριτσιού πέφτει σε μια παράξενη λίμνη, τα σχέδιά της ζωντανεύουν - απρόβλεπτα, χαοτικά και επικίνδυνα αληθινά. Καθώς η πόλη αρχίζει να καταρρέει, εκείνη και ο αδελφός της πρέπει να εντοπίσουν τα πλάσματα προτού προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά.

Ο πατέρας τους, σε έναν αγώνα δρόμου για να τους βρει μέσα στο χάος, πρέπει να διασχίσει μια πόλη σε κρίση για να επανενώσει την οικογένειά του και να σταματήσει την καταστροφή που ποτέ δεν σκόπευαν να προκαλέσουν.

Μια αυθεντική, συγκινητική και διασκεδαστική περιπέτεια που εξερευνά τη διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων μέσα από τη δημιουργικότητα και τη δύναμη της φαντασίας, μία τρυφερή και αστεία ιστορία μέσα από τα μάτια ενός κοριτσιού.

{https://youtu.be/t0g_KVi0-nM?si=m8Eil9ksbu_sRnrU}





Demon Slayer – Η Ταινία: Το Κάστρο του Απειρου





Τάντζιρο Κάμαντο – ένα αγόρι που εντάχθηκε σε μια οργάνωση αφιερωμένη στο κυνήγι δαιμόνων, το Σώμα Κυνηγών Δαιμόνων, αφού η μικρότερη αδελφή του, Νέζουκο, μετατράπηκε σε δαίμονα.

Καθώς γινόταν όλο και πιο δυνατός και εξέλισσε τις φιλίες και τους δεσμούς του με τα άλλα μέλη της οργάνωσης, ο Τάντζιρο πολέμησε πολλούς δαίμονες μαζί με τους συντρόφους του, Ζενίτσου Αγκάτσουμα και Ινόσουκε Χασίμπιρα. Στην πορεία, έφτασε να πολεμήσει στο πλευρό των υψηλότερων σε βαθμό ξιφομάχων του Σώματος Κυνηγών Δαιμόνων, των Χάσιρα, συμπεριλαμβανομένων του Πυλώνα της Φλόγας Κιότζουρο Ρενγκόκου στο Τρένο Μούγκεν, του Πυλώνα του Ήχου Τένγκεν Ουζούι, στην Κόκκινη Συνοικία, του Πυλώνα της Ομίχλης Μουιτσίρο Τόκιτο και του Πυλώνα της Αγάπης Μιτσούρι Κανρότζι στο Χωριό των Ξιφουργών

Καθώς τα μέλη του Σώματος των Κυνηγών Δαιμόνων και οι Χάσιρα συμμετέχουν σε ένα ομαδικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης, προετοιμαζόμενοι για την επικείμενη μάχη εναντίον των δαιμόνων, ο Μουζάν Κιμπουτσούτζι εμφανίζεται στην Έπαυλη Ουμπουγιασίκι. Με τον αρχηγό του Σώματος των Δαιμόνων σε κίνδυνο, ο Τάντζιρο και οι Χάσιρα σπεύδουν στο αρχηγείο, αλλά βυθίζονται σε ένα μυστηριώδες χώρο από τον Μουζάν Κιμπουτσούτζι .

O Τάντζιρο και το Σώμα των Κυνηγών Δαιμόνων καταλήγουν στο οχυρό των δαιμόνων – το Κάστρο του Απείρου. Και έτσι, το πεδίο μάχης είναι έτοιμο καθώς η τελική μάχη μεταξύ του Σώματος των Κυνηγών Δαιμόνων και των δαιμόνων ξεκινά.



{https://youtu.be/wVNAqLmCjLY?si=6Ngjo-54XBlPGU_0}