Ο Στίβεν Κινγκ έχει τις αδυναμίες του: Αυτές είναι οι 10 αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών

Είναι ενδιαφέρον ότι περισσότερες από τις μισές ταινίες της λίστας του Στίβεν Κινγκ είναι διασκευές μυθιστορημάτων.

Καθώς ακόμα μια ταινία θρίλερ του Στίβεν Κινγκ ετοιμάζεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες, ο bestselling συγγραφέας αποκάλυψε τις 10 αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών.

Ο Κινγκ δημοσίευσε τη λίστα στο X, λίγο προτού η ταινία «The Long Walk» της Lionsgate — που βασίζεται στο δυστοπικό μυθιστόρημα του Κινγκ από το 1979 — κυκλοφορήσει στις αίθουσες.

Ο συγγραφέας αποκάλυψε τα αγαπημένα του, αφού πρώτα σημείωσε ότι η λίστα του εξαιρεί τέσσερις συγκεκριμένες ταινίες που βασίστηκαν σε μυθιστορήματα ή νουβέλες του.

Οι τέσσερις τίτλοι που άφησε εκτός (για ευνόητους λόγους) είναι το Misery του 1990, το The Shawshank Redemption του 1994, το Stand by Me του 1986 και το The Green Mile του 1999. Και οι τέσσερις αναφέρονται συχνά μεταξύ των καλύτερων διασκευών του Κινγκ.

Το Misery και το Stand by Me έχουν τον ίδιο σκηνοθέτη (Rob Reiner), όπως και το Shawshank και το Mile (Frank Darabont). Επίσης, δύο από αυτές (Stand by Me και Shawshank) βασίστηκαν σε νουβέλες από την ίδια συλλογή τεσσάρων ιστοριών (Different Seasons). Μόνο ένας τίτλος, το Misery, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως ιστορία τρόμου, παρά το γεγονός ότι είναι το είδος που συνδέεται πιο στενά με τον Κινγκ.

Αν σας εκπλήσσει το γεγονός ότι η ταινία «The Shining» του 1980 δεν περιλαμβάνεται στη λίστα με τις αγαπημένες του διασκευές, ο Κινγκ είχε πολλές αντιρρήσεις για την εμβληματική ταινία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ο χαρακτήρας του Jack Torrance δεν έχει καμία εξέλιξη σε αυτή την ταινία. Απολύτως καμία εξέλιξη. Το μόνο που κάνει είναι να γίνεται όλο και πιο τρελός. Στο βιβλίο, είναι ένας άντρας που παλεύει με την ψυχική του υγεία και τελικά την χάνει... [η ταινία είναι] σαν μια μεγάλη, όμορφη Cadillac χωρίς κινητήρα»).



Όσον αφορά τη λίστα με τις αγαπημένες του ταινίες όλων των εποχών, είπε ότι οι παρακάτω τίτλοι είναι «χωρίς συγκεκριμένη σειρά» και είναι οι εξής:

Sorcerer (1977),

The Godfather Part II (1974),

The Getaway (1972),

Groundhog Day του 1993,

Casablanca του 1943,

Treasure of the Sierra Madre του 1948,

Jaws του 1975,

Mean Streets του 1973,

Close Encounters of the Third Kind του 1977 και

Double Indemnity του 1944

My 10 favorite movies (excluding MISERY, SHAWSHANK, GREEN MILE, STAND BY ME). In no particular order:

SORCERER

GODFATHER 2

THE GETAWAY

GROUNDHOG DAY

CASABLANCA

TREASURE OF THE SIERRA MADRE

JAWS

MEAN STREETS

CLOSE ENCOUNTERS OF THE 3rd KIND

DOUBLE INDEMNITY September 8, 2025

Αρκετές από αυτές είναι αρκετά συνηθισμένες επιλογές ως οι καλύτερες όλων των εποχών, όπως τα «Σαγόνια του καρχαρία» και «Στενές επαφές» του Σπίλμπεργκ, το «Καζαμπλάνκα» του Μάικλ Κέρτις, ο «Νονός ΙΙ» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Επίσης, η ταινία «Η μέρα της μαρμότας» του Χάρολντ Ράμις θεωρείται από πολλούς ως ένα σχεδόν σύγχρονο αριστούργημα.

Το Mean Streets είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή, καθώς λίγοι το κατατάσσουν μεταξύ των καλύτερων ταινιών του Μάρτιν Σκορσέζε.

Μια άλλη ενδιαφέρουσα επιλογή είναι το The Getaway (υποθέτουμε ότι ο Κινγκ εννοεί την ταινία του 1972 και όχι το remake του 1994). Το σκληρό αστυνομικό δράμα του Sam Peckinpah βασίζεται στο μυθιστόρημα του Jim Thompson του 1958, και ο Κινγκ είναι μεγάλος θαυμαστής του έργου του Thompson.

Φαίνεται ότι υπάρχει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδος που κυριαρχεί στη λίστα, με έξι από τις ταινίες να είναι από τη δεκαετία του 1970, όταν ο Στίβεν Κινγκ ήταν στα 20 του.

Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη έκπληξη στη λίστα είναι το Sorcerer του William Friedkin. Η ταινία ήταν μια αποτυχία στο box office κατά την κυκλοφορία της, αν και έχει κερδίσει κάποια αναγνώριση από τους κριτικούς τα χρόνια που ακολούθησαν.