«Πολλά τα λεφτά Άρη» λένε Μπεν Άφλεκ και Ματ Ντέιμον στο τρέιλερ του «The Rip»

Φωτογραφία: Netflix
Η νέα ταινία των δύο κολλητών και συμπρωταγωνιστών έρχεται στο Netflix τον Ιανουάριο. Τι σημαίνει ο τίτλος.

Ο Μπεν Άφλεκ και ο Ματ Ντέιμον κάνουν μια απροσδόκητη ανακάλυψη στο teaser trailer της νέας ταινίας δράσης του Netflix, με τίτλο The Rip.

Εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα, το The Rip επικεντρώνεται σε μια ομάδα αστυνομικών του Μαϊάμι που ανακαλύπτουν εκατομμύρια σε μετρητά όταν κάνουν έφοδο σε ένα εγκαταλελειμμένο κρησφύγετο. Συγκεκριμένα, οι αστυνομικοί βρίσκουν κρυμμένα 20 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά! Συμμαχίες και εμπιστοσύνη δοκιμάζονται καθώς οι αρχές μαθαίνουν για το συγκλονιστικό ποσό των χρημάτων που ανακαλύφθηκε.

«Πρέπει να πάρεις όσα χρήματα θέλεις και να φύγεις πριν η κατάσταση χειροτερέψει για όλους μας», προειδοποιεί ο Calle στο τρέιλερ.

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Τζο Κάρναχαν. Το πρότζεκτ σηματοδοτεί την πρώτη συνεργασία μεταξύ του Netflix και της Artists Equity, της εταιρείας παραγωγής που ίδρυσαν από κοινού οι Άφλεκ και Ντέιμον.

Για το σενάριο της ταινίας που και αυτό έχει την υπόγραφή του Κάρναχαν, ο ίδιος σημειώνει: «Το Rip προήλθε από μια βαθιά προσωπική εμπειρία που έζησε ο φίλος μου, τόσο ως πατέρας όσο και ως επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης ναρκωτικών στην αστυνομία του Μαϊάμι. Είναι εμπνευσμένο εν μέρει από τη ζωή του και, εν μέρει, από την αγάπη μου για τα κλασικά αστυνομικά θρίλερ της δεκαετίας του '70, τα οποία έδωσαν μεγάλη αξία στους χαρακτήρες και στις διαπροσωπικές σχέσεις και έγιναν ορόσημα της εποχής εκείνης».

Όλοι βλέπουν «Wednesday» - Ξανά στην κορυφή του Netflix

Όλοι βλέπουν «Wednesday» - Ξανά στην κορυφή του Netflix

Σύμφωνα με τον Κάρναχαν, ο όρος «rip» αναφέρεται στην κατάσχεση μετρητών, ναρκωτικών ή όπλων.

«Ο τίτλος του The Rip είναι απλά η αργκό των αστυνομικών του Μαϊάμι για το "να παίρνεις τα πράγματα του κακού", το οποίο είναι γνωστό ως "ripping" (αρπαγή)», εξηγεί ο σκηνοθέτης. «Σε περίπτωση κατάσχεσης μετρητών, ναρκωτικών ή όπλων, η ίδια η κατάσχεση είναι γνωστή ως "rip" (αρπαγή).»

{https://youtu.be/ARU2WHyOPxE?si=usMHQiSNxyMEmPn0}

Μεγαλώνοντας στην ίδια γειτονιά στο Κέιμπριτζ της Μασαχουσέτης, ο Ντέιμον και ο Άφλεκ έγιναν φίλοι στο νηπιαγωγείο και αυτή η φιλία συνεχίζεται μέχρι σήμερα που και οι δύο είναι αστέρες του Χόλιγουντ. Οι δυο τους έχουν συνεργαστεί στον κινηματογράφο για περισσότερα από 30 χρόνια, είτε ως ανώνυμοι κομπάρσοι στην ταινία Field of Dreams το 1989, είτε ως συν-σεναριογράφοι της ταινίας Good Will Hunting, είτε ως συμπρωταγωνιστές σε ταινίες όπως Dogma, Jay and Silent Bob Strike Back και Air. Το 2022, ίδρυσαν τη δική τους εταιρεία παραγωγής, την Artists Equity.

Η ταινία The Rip θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 16 Ιανουαρίου 2026.

