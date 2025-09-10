Games
Όλοι βλέπουν «Wednesday» - Ξανά στην κορυφή του Netflix

Φωτογραφία: Netflix
Ποιες σειρές είδαμε στο Netlfix την εβδομάδα 1-7 Σεπτεμβρίου.

H Wednesday επέστρεψε δριμύτερη στην κορυφή των charts του Netflix. Η κυκλοφορία του δεύτερου μέρους της δεύτερης σεζόν, με συνοπτικές διαδικασίες έστειλε τη δημοφιλή σειρά στην πρώτη θέση της λίστας με τα καλύτερα της εβδομάδας.

Συγκεκριμένα, η δεύτερη σεζόν συγκέντρωσε 28,2 εκατομμύρια προβολές και φιγουράρει στην πρώτη θέση σε 81 χώρες του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Το νούμερο αυτό μεταφράζεται σε μια εκρηκτική αύξηση 549% στις ώρες προβολής της σειράς, τώρα που και τα 8 επεισόδια είναι διαθέσιμα στον streamer.

top10_en_global_tv__0_square_4_a9df7.jpg

Mήπως αυτό πρέπει να χτυπήσει κάποιο καμπανάκι στο Netflix ώστε να μην «σπάει» στα δύο τις σεζόν στις επιτυχημένες σειρές του; Ρητορική η ερώτηση...

Άλλωστε, στην περίπτωση του Wednesday έγινε αντιληπτό όπως πολλοί φαν προτίμησαν να περιμένουν -υπομονετικά- να κυκλοφορήσουν και τα τέσσερα τελευταία επεισόδια τον Σεπτέμβριο, για να κάνουν binge watching την αγαπημένη τους σειρά.

Για την ιστορία, με βάση τα παραπάνω νούμερα, ο δεύτερος κύκλος του Wednesday είναι η δεύτερη καλύτερη (χωρισμένη σε δύο μέρη) σεζόν μέχρι σήμερα, αμέσως μετά την τέταρτη σεζόν του Stranger Things.

Επίσης, όπως φαίνεται και η δεύτερη σεζόν οδεύει με γοργά βήματα αναπόφευκτα στη λίστα με τις 10 καλύτερες σειρές όλων των εποχών του Netflix, ενώ την ίδια στιγμή ο πρώτος κύκλος επέστρεψε στα εβδομαδιαία charts, καθώς πολλοί είναι οι φαν που θέλησαν να φρεσκάρουν λίγο τη μνήμη τους πριν παρακολουθήσουν τη συνέχεια.

Entertainment

top10_en_greece_tv__0_square_11_9dd3f.jpg

Τα τέσσερα τελευταία επεισόδια της νέας σεζόν που κυκλοφόρησαν στην πλατφόρμα στις 3 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την πολυαναμενόμενη cameo εμφάνιση της Lady Gaga, του νέου τραγουδιού της με τίτλο «The Dead Dance» και ενός viral χορού από τη Mother Monster.

Η Gaga εμφανίζεται στο έκτο επεισόδιο ως Rosaline Rotwood, μια δασκάλα του Nevermore στη δεκαετία του 1960 με ψυχικές ικανότητες.

Όπως έχει ανακοινωθεί επίσημα, το Netflix ανανέωσει την καλύτερη αγγλόφωνη σειρά του και για μια τρίτη σεζόν η οποία ελπίζουμε να μην αργήσει να κυκλοφορήσει...

