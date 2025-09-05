Όσα μάθαμε για την 3η σεζόν του «Wednesday»: Θα έρθει για να σε στοιχειώσει

Oι δημιουργοί υπόσχονται να μας παρουσιάσουν την καλύτερη σεζόν του Wednesday.

H μεγάλη επιτυχία και απήχηση του Wednesday είχε διασφαλίσει την ανανέωση της δημοφιλούς σειράς και για τρίτη σεζόν, όπως άλλωστε έχει και επίσημα ανακοινωθεί από το Netflix.



Έτσι, μετά την κυκλοφορία της δεύτερης σεζόν σε δύο μέρη (Αύγουστο και Σεπτέμβριο), η πρωταγωνίστρια Τζένα Ορτέγκα στον ομώνυμο ρόλο της αντιηρωίδας, θα επιστρέψει σύντομα στο Nevermore για το νέο κύκλο επεισοδίων.



Υπενθυμίζεται ότι το «πράσινο φως» δόθηκε από τον streamer πριν από την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν, αποτελώντας ένα σημάδι — ή ένα προμήνυμα — για πολλές ακόμα ιστορίες που θα ειπωθούν.





«Η τηλεόραση είναι — και πάντα θα είναι — ένα ομαδικό άθλημα», λέει ο συνδημιουργός και showrunner Άλφρεντ Γκαφ. «Ο [συνδημιουργός και συν-showrunner] Μάιλς [Μίλαρ] και εγώ το κάνουμε αυτό αρκετά καιρό για να ξέρουμε ότι σειρές όπως αυτή δεν βγαίνουν κάθε μέρα. Είναι μια αλχημεία συγγραφής, σκηνοθεσίας, υποκριτικής, συνεργείου, streamer, στούντιο και θαυμαστών. Είμαστε ευγνώμονες και ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι και αφηγούμαστε αυτές τις ιστορίες με όλους τους συνεργάτες μας», σημειώνει.

Άλλωστε, η πρώτη σεζόν του Wednesday παραμένει η πιο δημοφιλής αγγλόφωνη σειρά όλων των εποχών στο Netflix.



Η δεύτερη σεζόν εξερευνά πιο σκοτεινές και πιο περίπλοκες ιστορίες, διατηρώντας παράλληλα το χαρακτηριστικό μακάβριο χιούμορ της σειράς, καθώς η Wednesday βυθίζεται σε νέα, ενδιαφέροντα υπερφυσικά μυστήρια.

Η τρομακτική ιστορία κορυφώνεται με το θλιβερό φινάλε του δεύτερου κύκλου. «Ελπίζω οι θαυμαστές να εκπλαγούν και να μείνουν πολύ ικανοποιημένοι από το φινάλε», λέει ο Γκαφ. Ο Μίλαρ συμφωνεί, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι αποκαλύψεις στο όγδοο επεισόδιο να αποτελέσουν «ένα ωραίο "τυράκι" που θα κάνει το κοινό να αναρωτηθεί για την τρίτη σεζόν και για το ποια θα είναι η νέα περιπέτεια της Wednesday».



Μπορείτε να περιμένετε ότι αυτές οι περιπέτειες θα ωθήσουν την Wednesday Addams πιο μακριά από ποτέ. «Ο στόχος μας για την τρίτη σεζόν είναι ο ίδιος με αυτόν κάθε κύκλου: να την κάνουμε την καλύτερη σεζόν της Wednesday που μπορούμε», λέει ο Γκαφ. «Θέλουμε να συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε στους χαρακτήρες μας, ενώ ταυτόχρονα θα επεκτείνουμε τον κόσμο του Nevermore και της Wednesday».

«Στην τρίτη σεζόν θα δούμε περισσότερα μέλη της οικογένειας Addams και θα μάθουμε περισσότερα οικογενειακά μυστικά!», συμπληρώνει ο Μίλαρ.

{https://youtu.be/ueCc-AYUMRs?si=0goHX_yojyHX51aN}



Όσον αφορά περισσότερες λεπτομέρειες για την πλοκή ή τις ημερομηνίες κυκλοφορίας, θα ρωτήσουμε την... κρυστάλλινη σφαίρα, καθώς οι δημιουργοί -προς το παρόν- κρατούν τα χείλη τους ερμητικά κλειστά.



Για την ώρα, αρκεστείτε στα επεισόδια του δεύτερου κύκλου που είναι διαθέσιμα στο Netflix, καθώς η τρίτη σεζόν δεν έχει ξεκινήσει ακόμη την παραγωγή της και η κυκλοφορία της δεν αναμένεται πριν το 2027.