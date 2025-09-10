Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Ο Μάικλ Κέιν επιστρέφει από τη συνταξιοδότηση για τη νέα ταινία του Βιν Ντίζελ

Vianney Le Caer/Invision/AP Vianney Le Caer/Invision/AP
Ο Κέιν έχει επαινέσει αρκετές φορές τον Ντίζελ τα τελευταία χρόνια.

Ο θρυλικός Βρετανός ηθοποιός Μάικλ Κέιν επιστρέφει επίσημα από τη συνταξιοδότηση.

Ο Βρετανός ηθοποιός, ο οποίος κέρδισε δύο Όσκαρ κατά τη διάρκεια της εντυπωσιακής καριέρας του για τις ταινίες «Hannah and Her Sisters» και «The Cider House Rules» έκανε την υποτιθέμενη τελευταία του εμφάνιση στην ταινία «The Great Escaper» του 2023.

Ο 92 ετών ηθοποιός, ο οποίος έκανε το ντεμπούτο του στην οθόνη το 1950 με έναν ρόλο στο «Morning Departure» φαίνεται ότι δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον κινηματογράφο για πολύ καιρό.

Σύμφωνα με το Deadline, πρόκειται να επιστρέψει στην υποκριτική για να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό ενός φίλου του, του Βιν Ντίζελ.

Οι δύο ηθοποιοί έπαιξαν μαζί στην ταινία «The Last Witch Hunter» του 2015 και με μια συνέχεια να βρίσκεται σε εξέλιξη, ο Κέιν φέρεται να είναι σε συνομιλίες για να επαναλάβει τον ρόλο του ως Πατέρας Ντόλαν.

Ο Κέιν έχει επαινέσει αρκετές φορές τον Ντίζελ τα τελευταία χρόνια. Στα απομνημονεύματά του, «Don’t Look Back, You’ll Trip Over» ο Μάικλ Κέιν έγραψε: «Ο Βιν είναι ξεχωριστός. Λατρεύω τον Βιν. Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά σε ένα δείπνο πριν από περίπου 30 χρόνια. Απλώς τον χαιρέτησα ενστικτωδώς με μια αγκαλιά και ανακοίνωσα σε όλους: Αυτός είναι ο γιος μου!”».

«Μερικές φορές, νιώθεις μια σύνδεση. Μου άρεσε αμέσως ο τύπος. Έχει μεγάλη καρδιά» πρόσθεσε.

Τα γυρίσματα της ταινίας στην οποία ο Ντίζελ θα εργαστεί ως παραγωγός και ως πρωταγωνιστής δεν έχουν αρχίσει.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Τι αλλάζει για όσους βγουν στη σύνταξη το 2026

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Καταργείται το τεκμήριο των 3.000 ευρώ για τα εξαρτώμενα μέλη που έχουν εισόδημα

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Νέα φορολογική κλίμακα 2026: Η μέση οικογένεια πληρώνει πολλαπλάσια από τον πλούσιο εργένη

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Ανησυχία για τον σεισμό στην Εύβοια: Πιθανός ισχυρός μετασεισμός, τι λένε οι σεισμολόγοι

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το έμφραγμα δεν είναι (μόνο) θέμα χοληστερίνης - Νέα μελέτη ανατρέπει όσα ξέραμε

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Μια αλλαγή στο σπίτι σας μπορεί να μειώσει την αρτηριακή πίεση

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Σχετικά Άρθρα

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Πέτρος Λαγούτης: Όσα αποκάλυψε για τη συμμετοχή του στο Big Brother

Life
Aπό τον όγκο στη δίαιτα - Ο «The Rock» εξηγεί τον λόγο πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Aπό τον όγκο στη δίαιτα - Ο «The Rock» εξηγεί τον λόγο πίσω από τη δραματική απώλεια βάρους

Entertainment
Κλέλια Ανδριολάτου: Έρχεται η 4η σεζόν του Maestro

Κλέλια Ανδριολάτου: Έρχεται η 4η σεζόν του Maestro

Life
Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…»

Ο Γιάννης Μπέζος: «Με πειράζει το γενικότερο κλίμα…»

Life

NETWORK

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

Επιστροφή στο σχολείο: Γιατί είναι απαραίτητος ο οφθαλμολογικός έλεγχος;

healthstat.gr
3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

3 Διαδικτυακές Ημερίδες: «Βιώσιμη Κινητικότητα και Παιδαγωγική στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση»

ienergeia.gr
Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

Το Νο1 βότανο που μπορεί να «νικήσει» την άνοια

healthstat.gr
Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

Η ZeniΘ Επιστρέφει Δυναμικά στην 89η ΔΕΘ με Μια Εμπειρία που Συνδέει την Ενέργεια με τη Γνώση

ienergeia.gr
Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

Οι 2 τροφές σε κονσέρβα που μειώνουν τη χοληστερίνη

healthstat.gr
Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

Υποτροφία Έφη Βατάλη για Πιστοποίηση Διαχειριστή Ενεργειακών Θεμάτων

ienergeia.gr
ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ΠΑΣΟΚ: Ασύμφοροι οι όροι σύνδεσης φωτοβολταϊκών έργων για τους αγρότες στο πλαίσιο του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στο Χωράφι»

ienergeia.gr
Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

Οι εργαζόμενες μητέρες είναι πιο ευτυχισμένες, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr