Σινεμά: Η ταινία που θα στοιχειώσει τις νύχτες μας και ο νέος Αρονόφσκι

Όλες οι νέες ταινίες που κάνουν πρεμιέρα στα σινεμά την πρώτη κινηματαγραφική Πέμπτη του φθινοπώρου.

Το φθινόπωρο κάνει ποδαρικό στους κινηματογράφους με νέο Αρονόφσκι και πρωταγωνιστικό δίδυμο τους Όστιν Μπάτλερ και Ζόι Κράβιτς και την τελευταία ταινία Conjuring που θα στοιχειώσει τις ζεστές -ακόμα- νύχτες μας.



Δεν πρέπει επίσης να χάσετε τη Ζωή του Τσακ, μια κινηματογραφική διασκευή της ομότιτλης νουβέλας του Στίβεν Κινγκ σε σκηνοθεσία Μάικ Φλάναγκαν.

Κλέφτης από Σπόντα (Caught Stealing)

Η νέα ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι με τους Όστιν Μπάτλερ και Ζόι Κράβιτς.



Ο Hank Thompson ήταν φαινόμενο του μπέιζμπολ στο λύκειο. Παρότι πλέον δεν μπορεί να παίξει, όλα τα υπόλοιπα στη ζωή του πάνε καλά. Έχει ένα υπέροχο κορίτσι, είναι σερβιτόρος σε ένα παλιομοδίτικο μπαρ σε της Νέας Υόρκης, και η αγαπημένη του ομάδα κάνει μια προσπάθεια για το πρωτάθλημα ως αουτσάιντερ.

Όταν ο punk-rock γείτονάς του Russ τού ζητάει να φροντίσει τη γάτα του για λίγες μέρες, ο Hank βρίσκεται ξαφνικά στη μέση μιας ετερόκλητης συμμορίας απειλητικών γκάνγκστερ. Όλοι τον κυνηγούν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει ιδέα γιατί. Καθώς ο Hank προσπαθεί να τους ξεφύγει, πρέπει να χρησιμοποιήσει όλο του το τσαγανό για να μείνει ζωντανός και να μάθει...



{https://youtu.be/CzonHbsL78A?si=2s7bkHqP_7OfBKUe}

Το Κάλεσμα: Τελευταία Τελετουργία (The Conjuring: Last Rites)

Οι ερευνητές παραφυσικών φαινομένων Εντ και Λορέιν Γουόρεν αναλαμβάνουν μια τελευταία τρομακτική υπόθεση που περιλαμβάνει μυστηριώδεις οντότητες με τις οποίες πρέπει να αναμετρηθούν.



{https://youtu.be/USdZhsYnt7I?si=UxCvC_5-V8ssCcHq}





Η Ζωή του Τσακ (The Life of Chuck)

Ο Στίβεν Κινγκ επιστρέφει στις πιο ανθρώπινες στιγμές του (Το Πράσινο Μίλι) και σε συνεργασία με τον Μάικ Φλάναγκαν (Doctor Sleep) περιγράφουν την ασυνήθιστη ιστορία ενός συνηθισμένου ανθρώπου που αποτυπώνει καλύτερα όσο κανείς στην εποχή μας, την απεραντοσύνη της ανθρώπινης εμπειρίας.



{https://youtu.be/FpvZk7XYTWA?si=lV0JcUe3-uood3Sb}

Δεσμώτες (Sons)

Μια υποδειγματική σωφρονιστική υπάλληλος βάζει την επαγγελματική και προσωπική της ηθική σε κίνδυνο όταν ξεκινά ένα ριψοκίνδυνο παιχνίδι, μετά την άφιξη ενός σκληροτράχηλου νεαρού κρατούμενου ο οποίος συνδέεται μυστικά με το παρελθόν της.



{https://youtu.be/rhe9n9D5g04?si=AVJVQcjznRci2h9N}

Τρεις Φίλες (Three Friends)

Ο έρωτας της Τζόαν ξεθωριάζει για τον Βίκτορ ενώ η Άλις την καθησυχάζει για τη δική της ανεκπλήρωτη σχέση με τον Έρικ. Εν αγνοία της Άλις, ο Έρικ εμπλέκεται με τη Ρεμπέκα.

Οι ζωές τους περιπλέκονται όταν η Τζόαν αφήνει τον Βίκτορ, ο οποίος χάνεται.



{https://youtu.be/dOgHb5wyudQ?si=WEYT-C7MQCVZEb3J}





Riviera

Ένας άρρωστος φοίνικας, ένα καταδικασμένο καλοκαιρινό ειδύλλιο, και μια μητέρα που θέλει να τα αφήσει όλα πίσω της. Αυτό θα είναι το τελευταίο καλοκαίρι της Άλκηστης στην αθηναϊκή Ριβιέρα.



{https://youtu.be/KaWri3H2o0I?si=JmCkGEln4oe_Stvr}





Τα Κακά Παιδιά 2 (The Bad Guys 2)

Οι αγαπημένοι μας εγκληματίες επιστρέφουν και αυτή τη φορά έχουν παρέα.



Στο νέο γεμάτο δράση κεφάλαιο της πολυβραβευμένης κωμωδίας της DreamWorks Animation για μια αχτύπητη συμμορία ζώων, τα μεταμελημένα πια Κακά Παιδιά προσπαθούν (πολύ, πολύ σκληρά) να γίνουν καλά, αλλά καταλήγουν να εμπλέκονται σε μια επικίνδυνη ληστεία με παγκόσμια εμβέλεια, σχεδιασμένη από μια νέα ομάδα εγκληματιών που δεν είχαν προβλέψει: Τα Κακά Κορίτσια.

Η μεγαλύτερη ληστεία τους μέχρι στιγμής.



{https://youtu.be/Zx1sdITHSxM?si=H3qRMz7BQQiO6kO0}