Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθαρίζει αν θα είναι τελικά υποψήφιος δήμαρχος Λονδίνου (Βίντεο)

Οι φήμες για την υποψηφιότητά του Ίντρις Έλμπα έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες.

Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθάρισε πως «δεν έχει το θάρρος» να ασχοληθεί με την πολιτική, διαψεύδοντας τις φήμες ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχία του Λονδίνου.

Τον Φεβρουάριο, ο Έλμπα γύρισε το ντοκιμαντέρ Our Knife Crisis και έχει εκφράσει έντονα τους τρόπους καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Η υπεράσπισή του οδήγησε σε ένα ρεπορτάζ τον Μάρτιο που ανέφερε ότι το Εργατικό Κόμμα ενδιαφερόταν γι' αυτόν ως υποψήφιο για τη δημαρχία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το Metro ο Έλμπα μίλησε για τις φήμες κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, A House Of Dynamite, στην οποία υποδύεται τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι πρέπει να παραδέχεσαι τους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική», είπε σε μια εκδήλωση στη Βενετία. «Ο κύκλος ζωής και η μετάβαση σε μια εκπαιδευτική πορεία για να γίνεις πολιτικός σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσεις αυτό το θάρρος πολύ νωρίς, επειδή τότε αντιμετωπίζεις αυτές τις αδύνατες δυσκολίες».

Πρόσθεσε ακόμα πως «Έχει να κάνει με την κρίση σου, λοιπόν. Έχει να κάνει με το τι γνωρίζεις, τι έχεις μάθει, τι έχεις ζήσει και το θάρρος σου. Έτσι έμαθα ότι δεν έχω το θάρρος να ασχοληθώ με την πολιτική, αυτό είναι σίγουρο!» είπε.

Η πορεία του Έλμπα από την υποκριτική στην πολιτική δεν θα ήταν πρωτοφανής, καθώς αστέρες του κινηματογράφου έχουν αναλάβει αξιώματα στο παρελθόν. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ διετέλεσε δύο θητείες ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ενώ ο 40ός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρίγκαν, ήταν ηθοποιός του Χόλιγουντ για 30 χρόνια πριν έρθει στον Λευκό Οίκο. Στη Βρετανία αντίστοιχο παράδειγμα είναι η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Γκλέντα Τζάκσον, βουλεύτρια από το 1992 έως το 2015.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι το μέλλον του τηλεοπτικού Luther παραμένει στην υποκριτική.

{https://www.youtube.com/watch?v=PP8hKbvJ0zg}

Με πληροφορίες του NME