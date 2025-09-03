Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθαρίζει αν θα είναι τελικά υποψήφιος δήμαρχος Λονδίνου (Βίντεο)

Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθαρίζει αν θα είναι τελικά υποψήφιος δήμαρχος Λονδίνου (Βίντεο) Φωτογραφία: AP/Scott A Garfitt
Οι φήμες για την υποψηφιότητά του Ίντρις Έλμπα έχουν ξεκινήσει εδώ και μήνες.

Ο Ίντρις Έλμπα ξεκαθάρισε πως «δεν έχει το θάρρος» να ασχοληθεί με την πολιτική, διαψεύδοντας τις φήμες ότι θα διεκδικήσει τη δημαρχία του Λονδίνου.

Τον Φεβρουάριο, ο Έλμπα γύρισε το ντοκιμαντέρ Our Knife Crisis και έχει εκφράσει έντονα τους τρόπους καταπολέμησης της εγκληματικότητας. Η υπεράσπισή του οδήγησε σε ένα ρεπορτάζ τον Μάρτιο που ανέφερε ότι το Εργατικό Κόμμα ενδιαφερόταν γι' αυτόν ως υποψήφιο για τη δημαρχία του Λονδίνου.

Σύμφωνα με το Metro ο Έλμπα μίλησε για τις φήμες κατά την προώθηση της νέας του ταινίας, A House Of Dynamite, στην οποία υποδύεται τον Πρόεδρο των ΗΠΑ.

«Νομίζω ότι πρέπει να παραδέχεσαι τους ανθρώπους που μπαίνουν στην πολιτική», είπε σε μια εκδήλωση στη Βενετία. «Ο κύκλος ζωής και η μετάβαση σε μια εκπαιδευτική πορεία για να γίνεις πολιτικός σημαίνει ότι πρέπει να υιοθετήσεις αυτό το θάρρος πολύ νωρίς, επειδή τότε αντιμετωπίζεις αυτές τις αδύνατες δυσκολίες».

Πρόσθεσε ακόμα πως «Έχει να κάνει με την κρίση σου, λοιπόν. Έχει να κάνει με το τι γνωρίζεις, τι έχεις μάθει, τι έχεις ζήσει και το θάρρος σου. Έτσι έμαθα ότι δεν έχω το θάρρος να ασχοληθώ με την πολιτική, αυτό είναι σίγουρο!» είπε.

Η πορεία του Έλμπα από την υποκριτική στην πολιτική δεν θα ήταν πρωτοφανής, καθώς αστέρες του κινηματογράφου έχουν αναλάβει αξιώματα στο παρελθόν. Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ διετέλεσε δύο θητείες ως κυβερνήτης της Καλιφόρνια, ενώ ο 40ός Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ρόναλντ Ρίγκαν, ήταν ηθοποιός του Χόλιγουντ για 30 χρόνια πριν έρθει στον Λευκό Οίκο. Στη Βρετανία αντίστοιχο παράδειγμα είναι η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ Γκλέντα Τζάκσον, βουλεύτρια από το 1992 έως το 2015.

Φαίνεται, ωστόσο, ότι το μέλλον του τηλεοπτικού Luther παραμένει στην υποκριτική.

{https://www.youtube.com/watch?v=PP8hKbvJ0zg}

Με πληροφορίες του NME

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

Συντάξεις: Ελεύθεροι επαγγελματίες με 40 χρόνια ασφάλισης για 800 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

ΔΥΠΑ: Απλήρωτοι χιλιάδες δικαιούχοι - Τι θα γίνει με την πληρωμή της επιδότησης 17.000 ευρώ

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Ενοίκια στα ύψη: Πατάρια καταστημάτων έγιναν διαμερίσματα - Πόσο νοικιάζονται

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

Εξωδικαστικός: Η οικονομία αναπτύσσεται, αλλά οι ρυθμίσεις σκοντάφτουν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προβληματισμός για το σενάριο ποινικών διώξεων «γαλάζιων» βουλευτών, ενόψει ΔΕΘ

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Κυκλάδες, Επτάνησα και Πελοπόννησος: Όταν η ενδεχόμενη απαγόρευση μπορεί να θρυμματίσει τo συναισθηματικό αποτύπωμα εν πλω

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Παγκόσμια Ημέρα Σεξουαλικής Υγείας: Προσοχή σε αυτά τα συμπτώματα για σύφιλη, γονόρροια, έρπη

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Τα λαχανικά που προστατεύουν τους πνεύμονες από τις λοιμώξεις

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Νίκος Πορτοκάλογλου: Στο νοσοκομείο ο μουσικός – Υποβλήθηκε σε επέμβαση

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Διαβήτης: Οι 3 μικρές συνήθειες που κάνουν μεγάλη διαφορά στο σάκχαρο

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Λογαριασμοί ρεύματος: Οι κυβερνητικές πιέσεις απέδωσαν- Μειώσεις, αλλά μικρότερες από τη «βουτιά» της χονδρικής

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Ψηφιακή αναβάθμιση στην περιβαλλοντική αδειοδότηση: Από τις 15 Σεπτέμβριο το νέο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Σαφές μήνυμα Μητσοτάκη: Η πτώση της χονδρικής να φανεί στους λογαριασμούς ρεύματος Σεπτεμβρίου

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Καύσωνας και τουρισμός ανέβασαν τη ζήτηση ρεύματος τον Ιούλιο – Κερδισμένοι και χαμένοι στη λιανική

Σχετικά Άρθρα

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50–50», λέει ο πατέρας του

Στάθης Μαντζώρος: «Οι πιθανότητες να ξυπνήσει είναι 50–50», λέει ο πατέρας του

Ελλάδα
Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61

Κιάνου Ριβς: Το καλύτερο παιδί του Χόλιγουντ κλείνει τα 61

Entertainment
Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Πέθανε ο Γκράχαμ Γκριν, συμπρωταγωνιστής στο «Χορεύοντας με τους Λύκους»

Διεθνή
Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Μπέσσυ Μάλφα: Όσα μοιράστηκε η ηθοποιός με δάκρυα στα μάτια

Life

NETWORK

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

ΣΥΡΙΖΑ: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη βλάπτει σοβαρά τη δημόσια Υγεία, τον ορθολογισμό και το ΕΣΥ»

healthstat.gr
Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

Οι 5 τροφές που κάνουν τα μαλλιά να μακραίνουν πιο γρήγορα

healthstat.gr
Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

Πέτη Πέρκα: Τα κυβερνητικά “τρικ” ενόψει ΔΕΘ δεν φέρνουν καμία πραγματική μείωση στο ρεύμα

ienergeia.gr
Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

Πρεμιέρα για το myΔΕΔΔΗΕ services - Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών για άμεση επικοινωνία

ienergeia.gr
Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

Ημικρανία: Οι συμβουλές που θα σας ανακουφίσουν άμεσα από τον πόνο

healthstat.gr
Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

Συνεδριάζει αύριο στη Λάρισα το Δ.Σ. του Συνδέσμου Φωτοβολταϊκών Ελλάδας

ienergeia.gr
Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

Η Κίνα έζησε φέτος «το πιο ζεστό καλοκαίρι που έχει καταγραφεί ποτέ»

ienergeia.gr
Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

Είναι φυσιολογικός ο πονοκέφαλος στην εγκυμοσύνη;

healthstat.gr