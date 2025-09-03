Φεστιβάλ Βενετίας: «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» - Μπραντ Πιτ και Χοακίν Φίνιξ «δίνουν φωνή» στα παιδιά της Γάζας

Η ταινία αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός 5χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που εγκλωβίστηκε σε ένα αυτοκίνητο όταν δέχτηκε επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα. Αργότερα βρέθηκε νεκρή. Τώρα η ιστορία της είναι ένα από τα φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας συνεχίζει σε φιλοπαλαιστινιακό ρυθμό, αν όχι επίσημα τουλάχιστον μέσω των ταινιών που προβάλλονται.

Μία ηχηρή παρουσία είναι αυτή της ταινίας «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» της Τυνήσιας σκηνοθέτριας Καουτέρ Μπεν Χάνια με παραγωγούς τους Μπραντ Πιτ, Χοακίν Φίνιξ και Ρούνεϊ Μάρα. Οι δύο τελευταίοι μάλιστα εμφανίστηκαν στη συνέντευξη Τύπου της ταινίας, για να δώσουν ηχηρό μήνυμα.

Το καστ της ταινίας έγινε δεκτό με χειροκροτήματα από τους δημοσιογράφους στη συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη. Το δράμα αφηγείται την αληθινή ιστορία ενός 5χρονου κοριτσιού από την Παλαιστίνη που εγκλωβίστηκε σε ένα αυτοκίνητο όταν δέχτηκε επίθεση από ισραηλινές δυνάμεις στη Γάζα. Αργότερα η 5χρονη βρέθηκε νεκρή. Τώρα η ιστορία της είναι ένα από τα φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα.

Μία από τις πρωταγωνίστριες της ταινίας, η Σάτζα Κιλάνι, άνοιξε τη συνέντευξη Τύπου με μια συγκινητική δήλωση. «Εκ μέρους όλων εμάς των ηθοποιών: Δεν φτάνει πια; Φτάνουν οι μαζικές δολοφονίες, η πείνα, η απανθρωποποίηση, η καταστροφή, η συνεχιζόμενη κατοχή», είπε.

«Η φωνή της Χιντ είναι μία από τις δεκάδες χιλιάδες των παιδιών που σκοτώθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι η φωνή κάθε κόρης και κάθε γιου που έχει το δικαίωμα να ζει, να ονειρεύεται, να υπάρχει με αξιοπρέπεια. Όλα αυτά κλέβονται μπροστά στα μάτια των ανθρώπων που δεν ανοιγοκλείνουν όμως καν τα μάτια τους. Πίσω από κάθε αριθμό, κρύβεται μια ιστορία που δεν ειπώθηκε ποτέ. Η ιστορία της αφορά ένα παιδί που κλαίει. Κανείς δεν μπορεί να ζήσει ειρηνικά όταν έστω και ένα παιδί αναγκάζεται να παρακαλέσει για επιβίωση».

{https://www.youtube.com/watch?v=_Y4yu8UoSpc}

Η Μπεν Χάνια έγραψε και σκηνοθέτησε την ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ». Η συγκλονιστική ταινία χρησιμοποιεί πραγματικές ηχογραφήσεις μεταξύ της Χιντ Ρατζάμπ και των εθελοντών της Ερυθράς Ημισελήνου που έλαβαν την κλήση έκτακτης ανάγκης και προσπάθησαν να την κρατήσουν στη γραμμή μέχρι να έρθει ασθενοφόρο. Η Ρατζάμπ και η οικογένειά της έφευγαν από την πόλη της Γάζας όταν το όχημά τους βομβαρδίστηκε, σκοτώνοντας τον θείο, τη θεία και τρία ξαδέρφια της. Το κορίτσι έμεινε στο όχημα για ώρες ενώ μιλούσε στο τηλέφωνο με την Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο καθώς προσπαθούσαν να τη σώσουν. Όταν το ασθενοφόρο - στο οποίο είχε δοθεί άδεια από τον ισραηλινό στρατό - έφτασε τελικά στο αυτοκίνητο, όπου είχε εγκλωβιστεί η 5χρονη τόσο η ίδια όσο και οι διασώστες βρέθηκαν νεκροί.

Οι δημοσιογράφοι ρώτησαν το καστ αν η συμμετοχή τους στην ταινία δειχνε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου «έχανε τον πόλεμο του πολιτισμού» στο Χόλιγουντ, η Μπεν Χάνια απάντησε ότι ελπίζει ότι η συμμετοχή τους «θα σημαίνει κάτι».

«Έχουμε δει ότι η αφήγηση σε όλο τον κόσμο είναι ότι όσοι πεθαίνουν στη Γάζα είναι παράπλευρες απώλειες. Αυτό είναι τόσο απάνθρωπο. Και γι' αυτό ο κινηματογράφος, η τέχνη και κάθε είδους έκφραση είναι πολύ σημαντικά - να δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους φωνή και πρόσωπο», προσθεσε η σκηνοθέτρια.

«(Οι Ρούνεϊ Μάρα και Χοακίν Φίνιξ) είναι εδώ για να υποστηρίξουν την ταινία και είμαι πολύ χαρούμενη. Ποτέ στη ζωή μου δεν σκέφτηκα ότι θα ήταν δυνατό κάτι τέτοιο, οπότε είμαι πολύ ευγνώμων για την υποστήριξή τους», τόνισε η Μπεν Χάνια.

Η ίδια δήλωσε ήταν καθήκον της η δημιουργία της ταινίας όταν είδε πώς οι Παλαιστίνιοι είχαν «απανθρωποποιηθεί στα δυτικά μέσα ενημέρωσης». Είπε ότι ήθελε να «αποδώσει δικαιοσύνη σε αυτούς τους ανθρώπους», αλλά πρόσθεσε ότι συχνά νιώθει, ως σκηνοθέτρια, ότι είναι μια χαμένη υπόθεση. «Κάποιες μέρες, όταν είμαι πραγματικά θλιμμένη, αναρωτιέμαι: ποιο είναι το νόημα να κάνω ταινίες; Αλλά νομίζω ότι είναι σημαντικό».

Ο αντίκτυπος της ιστορίας, καθώς ο ήχος της φωνής της 5χρονης από εκείνη την κλήση έγινε viral στα social media, προκάλεσε παγκόσμια καταδίκη. Φοιτητές διαδηλωτές στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια μετονόμασαν κατειλημμένα κτίρια προς τιμήν της. Εκτός από τη χρήση πραγματικών ηχογραφήσεων κλήσεων, η ταινία ανασυνθέτει την οδυνηρή έκτακτη ανάγκη χρησιμοποιώντας σεναριογραφημένες αναπαραστάσεις βασισμένες σε μαρτυρίες από πρώτο χέρι και μεταγραφές.

Οι συγκλονιστικές μαρτυρίες του καστ

Το αμιγώς Παλαιστινιακό καστ της ταινίας αποτελείται εκτός από την Σάτζα Κιλάνι και από τους Μοτάζ Μαλχίς, Κλάρα Χούρι και Αμέρ Χλεχέλ. Η ίδια η παραγωγή της ταινίας ήταν μια συναισθηματική απόπειρα, καιώς οι ηθοποιοί δεν είχαν ακούσει στην πραγματικότητα τη φωνή της 5χρονης ώσπου άνοιξαν οι κάμερες.

«Και τη στιγμή που άκουσα τη φωνή της Χιντ, σκέφτηκα ότι αυτό ήταν πραγματικότητα. Με γύρισε πίσω στην εποχή που ως παιδί παρακαλούσα για ασφάλεια», είπε ο Μοτάζ Μάλχις, που γεννήθηκε στην πόλη Τζενίν της Δυτικής Όχθης και υποδύεται τον εθελοντή της Ερυθράς Ημισελήνου, ο οποίος δέχεται πρώτος την κλήση για έκτακτη ανάγκη της Χιντ Ρατζάμπ.

«Υπήρξαν δύο φορές που δεν μπορούσα να συνεχίσω τα γυρίσματα. Έπαθα κρίση πανικού. Ήταν δύσκολο. Αλλά ήταν ευθύνη για μένα. Όμως δεν ένιωθα ότι έπαιζα. Ήταν σαν να το ζούσα».

Η συμπρωταγωνίστριά του Κλάρα Χούρι είπε ότι όλη η ομάδα - καστ και συνεργείο - συχνά «έκλαιγαν» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. «Αλλά όλοι ήταν αφοσιωμένοι, λόγω του σκοπού, λόγω αυτού που συμβαίνει στη Γάζα και λόγω της γενοκτονίας που δεν σταματάει ακόμα». «Η δικαιοσύνη είναι πολύ σημαντική, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί», είπε η Μπεν Χάνια. «Λέμε: "Αρκετά! Αρκετά με αυτή τη γενοκτονία. Σε έναν ιδανικό κόσμο ελπίζω για δικαιοσύνη για την Χιντ και όλους όσοι σκοτώθηκαν. Αλλά είμαστε μακριά από αυτό».

Μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα του Λίντο την Τετάρτη, η ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ» θα κάνει το ντεμπούτο της στη Βόρεια Αμερική στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο. Η ταινία επιλέχθηκε ως η υποψήφια της Τυνησίας για τα Όσκαρ.

Η Μπεν Χάνια ήταν και πέρισυ υποψήφια για Όσκαρ στην κατηγορία καλύτερου ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους για το «Τέσσερις «κόρες». Η προηγούμενη μεγάλου μήκους ταινία της, «Ο Άνθρωπος που Πούλησε το Δέρμα του», ήταν υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας το 2021.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Γάζα αποτέλεσε σημαντικό θέμα συζήτησης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Μαζί με την ταινία «Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ», χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν σε μια φιλοπαλαιστινιακή διαδήλωση νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Με πληροφορίες του Variety