Οι εκδηλώσεις Σεπτεμβρίου στα Public

Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται στα Public, προσφέροντάς μας έμπνευση και προβληματισμό! Επίκαιρες συζητήσεις αλλά και παρουσιάσεις βιβλίων έρχονται στα καταστήματα Public σε Αθήνα και περιφέρεια, για να μας κρατήσουν συντροφιά με τον καλύτερο τρόπο, πάντα με την υπογραφή του κορυφαίου βιβλιοπωλείου στην Ελλάδα.

Οφηλία

Πανθέρας/ Silk

Παρασκευή 5/9 και ώρα 19:00 | Public Τσιμισκή

Τα Public και οι εκδόσεις Silk σάς προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Οφηλίας, «Πανθέρας», την Παρασκευή 5/9 στις 19:00 στο Public Τσιμισκή.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

«Το να με εμπνέει είναι προτιμότερο από το να με αγαπά…»

Η Βικτώρια Κορνέλη έχασε και τους δύο της γονείς σε ένα φρικτό αυτοκινητιστικό δυστύχημα όταν ήταν μόλις δύο μηνών. Μεγάλωσε με την αδερφή του πατέρα της, τη Νόνα, και ποτέ δε στερήθηκε τίποτα.

Οι κανόνες της, απλοί! Παίξε. Διασκέδασε. Ζωγράφισε. Φύγε!

Επιστρέφει στην Κέρκυρα για να περάσει ένα ανέμελο καλοκαίρι, λίγο πριν ξεκινήσει την τελευταία της χρονιά στη Σχολή Καλών Τεχνών του Παρισιού.

Δεν έχει ιδέα πως ο άντρας με το τατουάζ του λιονταριού στην πλάτη, που βγαίνει μέσα από τα γαλαζοπράσινα νερά του Ιονίου, θα ανατρέψει τους κανόνες της.

Δεν έχει ιδέα πως, για τον Έκτορ Ντράγκαν Ράτκοβιτς, οι δικοί του κανόνες… δεν ανατρέπονται.

Εκείνος θα παίξει. Εκείνη θα παίξει. Εκείνος θα διασκεδάσει. Εκείνη θα διασκεδάσει.

Και όταν βαρεθεί το παιχνίδι της, πόσο εύκολο θα είναι να ξεφύγει από τον Πανθέρα;

«Όπου κι αν πας, θα έρχομαι πάντα για σένα…»

Δρ. Θοδωρής Παπακώστας

Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ/ Key Books

Πέμπτη 11/9 και ώρα 20:30 | Public Café Συντάγματος

Τα Public και η Key Books σε προσκαλούν στην παρουσίαση του νέου βιβλίου του Δρ. Θοδωρή Παπακώστα, «Ένας Αιγύπτιος, ένας Βαβυλώνιος κι ένας Βίκινγκ μπαίνουν σ’ ένα μπαρ», την Πέμπτη 11/9 στις 20:30 στο Public Café Συντάγματος.

Λίγα λόγια για το βιβλίο:

Αίγυπτος, Μεσοποταμία, Βίκινγκς. Τρεις πολιτισμοί, τρεις μυθολογίες.

Όλη η αρχαιολογία και η μυθολογία τριών σημαντικών πολιτισμών με τις μεγάλες και μικρές ιστορίες τους, δοσμένες με τον πιο ευχάριστο τρόπο.

Ποιος φαραώ ακύρωσε τους αρχαίους θεούς και όλο το ιερατείο, φτιάχνοντας έναν δικό του θεό; Γιατί οι Αιγύπτιοι εργάτες έκαναν μαζικές απεργίες εναντίον του Φαραώ;

Πώς ο Όσιρις έγινε αρχαίος θεός της ανάστασης; Πώς η θεά Ίσιδα κέρδισε μια δίκη ενώ της είχε απαγορευτεί η είσοδος στο δικαστήριο; Ποια Βαβυλώνια πριγκίπισσα είναι η πρώτη επώνυμη λογοτέχνης στον κόσμο; Γιατί το Έπος του Γκιλγκαμές είναι το πρώτο βιβλίο αυτογνωσίας στην ιστορία; Πώς γίνεται να υπήρχε Bluetooth στη Σκανδιναβία των Βίκινγκς; Πώς έφτασαν οι Βίκινγκς στην Αμερική και τι απέγιναν όσοι έφτασαν; Γιατί ντύθηκε νύφη ο Θορ και πώς έχασε το μάτι του ο Όντιν;

Οι πολιτισμοί και οι μυθολογίες του κόσμου ξεδιπλώνουν τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες τους.