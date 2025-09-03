Games
Οι ταινίες που είδαμε περισσότερο τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 28 έως 31 Αυγούστου 2025.

Ο νέος Πόλεμος των Ρόουζ, «Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ» με την Ολίβιαν Κόλμαν που το ευρύτερο ελληνικό κοινό έμαθε και αγάπησε μέσα από την ταινία The Favourite του Γιώργου Λάνθιμου, τερμάτισε πρώτος στο ελληνικό box office για το τελευταίο τετραήμερο του Αυγούστου και του καλοκαιριού. Ακολουθεί το Weapons στη δεύτερη θέση και τα Στρουμφάκια -για όλη την οικογένεια- που έπεσαν από την κορυφή της προηγούμενης εβδομάδας και πλέον συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα για το τελευταίο τετραήμερο του Αυγούστου.

Έκπληξη αποτελεί η ταινία Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια η οποία κατάφερε να κόψει πάνω από 3.000 εισιτήρια και φιγουράρει στην πρώτη πεντάδα.

{https://youtu.be/i4n0Y8sMJMY?si=12SaHht2AFK6Cnf7}

  1. «Ρόουζ Εναντίον Ρόουζ», 94 αίθουσες, εισιτήρια 23.023 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 23.023
  2. «Weapons», 100 αίθουσες, εισιτήρια 20.395 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 55.533
  3. «Στρουμφάκια: Η Ταινία», 127 αίθουσες, εισιτήρια 17.560 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 72.572
  4. «Ταιριάζουμε;», 51 αίθουσες, εισιτήρια 8.893 (4η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 129.343
  5. «Μάρκο: Μια Επινοημένη Αλήθεια», 16 αίθουσες, εισιτήρια 3.878 (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 3.878
  6. «Φερ’ την Πίσω», 17 αίθουσες, εισιτήρια 2.490 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 10.664
  7. «Τα Χρώματα του Χρόνου», 13 αίθουσες, εισιτήρια 2.048 (2η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 7.996
  8. «Τρελές Σφαίρες», 19 αίθουσες, εισιτήρια 2.030, (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 72.103
  9. «Afterburn: Οι Κυνηγοί στο Τέλος του Κόσμου», 13 αίθουσες, εισιτήρια 1.268, (1η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 1.268
  10. «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα», 11 αίθουσες, εισιτήρια 1.011 (5η εβδομάδα), σύνολο εισιτηρίων: 76.147
