Φεστιβάλ Γλυφάδας: Δωρεάν συναυλίες, ταινίες και παραστάσεις δίπλα στη θάλασσα

Στο δεύτερο μέρος του Φεστιβάλ Γλυφάδας θα δούμε από Κλαυδία και Λουδοβίκο των Ανωγείων μέχρι Αλέξανδρο Ρήγα και Γιώργο Κιμούλη.

Το Φεστιβάλ Δήμου Γλυφάδας επιστρέφει με το δεύτερο μέρος του, μετά από μια ολιγοήμερη διακοπή τον Αύγουστο.

Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις. Έντεκα μεγάλες συναυλίες, δέκα υπέροχες θεατρικές παραστάσεις, πέντε κινηματογραφικές ταινίες φιλοξενούνται στη Γ΄Μαρίνα Γλυφάδας, ένα γλέντι στο Πάρκο της Ευρυάλης και, παράλληλα, παιδικά θέατρα, κουκλοθέατρα, Καραγκιόζης και παιδικές ταινίες ψυχαγωγικές και εκπαιδευτικές, στις παιδικές χαρές και τα πάρκα της πόλης μας ! Ένας μήνας γεμάτος εκδηλώσεις !

Το β΄μέρος του Φεστιβάλ Γλυφάδας ξεκίνησε τη Δευτέρα 25 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου, ενώ για τα παιδιά, την Τρίτη 26 Αυγούστου και θα συνεχιστεί μέχρι τις 10/9.



«Αυτή η περίοδος έχει πάντα μια γλυκιά στεναχώρια, καθώς αποχαιρετούμε σιγά-σιγά το καλοκαίρι. Στη Γλυφάδα, όμως, προσπαθούμε να κάνουμε αυτή τη μετάβαση στην καθημερινότητα όσο πιο ευχάριστη γίνεται!», τονίζει ο Δήμαρχος Γλυφάδας Γιώργος Παπανικολάου. Και προσθέτει: «Σας προσκαλούμε στο δεύτερο μέρος του Φεστιβάλ Γλυφάδας, που ξεκινά στις 25 Αυγούστου και ολοκληρώνεται στις 24 Σεπτεμβρίου. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και αυτή τη φορά για να καλύψουμε όλες τις προτιμήσεις και σας περιμένουμε με ένα πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων.



Στον βασικό χώρο των εκδηλώσεων, την Γ' Μαρίνα, θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις και προβολές ταινιών για όλους!



Φυσικά, έχουμε ετοιμάσει και για τους μικρούς μας φίλους ένα ειδικό πρόγραμμα γεμάτο παιδικό θέατρο, κουκλοθέατρο, καραγκιόζη και παιδικό σινεμά, σε παιδικές χαρές της πόλης. Σημειώνεται ότι οι παιδικές εκδηλώσεις ολοκληρώνονται νωρίτερα, στις 10 Σεπτεμβρίου, με την έναρξη των σχολείων».



Πρέπει να σημειωθεί ότι για όλες τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ η είσοδος είναι ελεύθερη.Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνονται τρόφιμα και φάρμακα για τις κοινωνικές δομές του δήμου Γλυφάδας.



Μπορείτε να δείτε το συνολικό πρόγραμμα εδώ.





Σινεμά

Τρίτη 26/8: Last Vegas (2013)

Παρασκευή 29/8: Κυνήγι γειτόνων (2023)

Σάββατο 30/8: Οι Άθλιοι (2012)

Τρίτη 23/9: Ο Χειρότερος Άνθρωπος στον Κόσμο (2021)

Τετάρτη 24/9: Τύχη να σου Πετύχει (2024)

Παιδικό θέατρο στη Γ΄Μαρίνα

Κυριακή 31/8: Η Παναγία των Παρισίων (του Βίκτωρος Ουγκώ)

Θέατρο

Τρίτη 2/9: Ο φίλος μου ο Λευτεράκης (του Αλέκου Σακελλάριου)

Τετάρτη 3/9: Γιατρός με το Στανιό (του Μολιέρου)

Δευτέρα 8/9: Black Out - The Sequel

Τρίτη 9/9: Έτσι Όπως με Θες

Κυριακή 14/9: Φιλοκτήτης (του Σοφοκλή)

Δευτέρα 15/9: Αυτός μας έλειπε (του Κωνσταντίνου Κυριακού)

Τρίτη 16/9: Ο Κατά Φαντασίαν Ασθενής (του Μολιέρου)

Σάββατο 20/9: Σωματικό Θέατρο

Κυριακή 21/9: Θεσμοφοριάζουσες (Θεατρική ομάδα 5ου Λυκείου Γλυφάδας)

Δευτέρα 22/9: Το Τάβλι

Συναυλίες

Δευτέρα 1/9: Θάνος Ολύμπιος, Βασίλης Λέκκας, Νικόλ Γιαμά: «Μελωδίες στο Απέραντο Γαλάζιο»

Πέμπτη 4/9: Ιωάννα Σεβοπούλου: «Από τον Κόπολα στον Αλμοδοβάρ - Τα θρυλικά τραγούδια της μεγάλης οθόνης»

Παρασκευή 5/9: Κλαυδία

Σάββατο 6/9: Μπέσσυ Αργυράκη, Λάκης Τζορντανέλλι, Γιώργος Πολυχρονιάδης: «Τα Καλύτερά μας Χρόνια»

Κυριακή 7/9: Βασίλης και Σαράντης Σαλέας: «Μια Ελλάδα Μουσική»

Τετάρτη 10/9: Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης: «Να γίνουμε η φωνή τους»

Πέμπτη 11/9: Μανώλης Καραντίνης, Γεράσιμος Ανδρεάτος, Πέννυ Μπαλτατζή: «Τα Swing του Μανώλη Χιώτη»

Παρασκευή 12/9: Λουδοβίκος των Ανωγείων

Σάββατο 13/9: Παιδική και Νεανική Χορωδία Δημοτικού Ωδείου Γλυφάδας

Τετάρτη 17/9: Γυναικεία Υπόθεση: Οι Μεγάλες Κυρίες του Ελληνικού Πενταγράμμου. Από το Χτες στο Σήμερα.

Πέμπτη 18/9: Ιωνία – Πύλη στον Χρόνο. Ένωση Μικρασιατών Γλυφάδας «Το Άργενον»

Γλέντι