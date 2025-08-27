Μουσικός Σεπτέμβριος στο ΚΠΙΣΝ με δωρεάν είσοδο: Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Συναυλίες, φεστιβάλ εναλλακτικής μουσικής και DJ set σε ένα πλούσιο πρόγραμμα μουσικών εκδηλώσεων με ελεύθερη είσοδο στο Kέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ο Σεπτέμβριος φέρνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πολλές και ποικίλες μουσικές εκδηλώσεις. Aπό την τελευταία, για φέτος, συναυλία της σειράς Parklife Rolling Stones Symphonic με συμφωνικές διασκευές των τραγουδιών των θρυλικών Rolling Stones, ως το διήμερο φεστιβάλ In Orbit που, για έκτη χρονιά, χαρτογραφεί την εναλλακτική μουσική της πόλης σε επιμέλεια του SNFCC Youth Council, και από τις συναυλίες των μαθητών και μαθητριών των Μουσικών Σχολείων Αττικής μέχρι τα Sunset DJ Sets by METAXA, ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου προτείνει ήχους και ρυθμούς για όλα τα γούστα, γεμίζοντας κάθε γωνιά του ΚΠΙΣΝ με μουσική.

Το πρόγραμμα αναλυτικά

Parklife: Rolling Stones Symphonic

με την Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, 21:00

Ξέφωτο, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Το ΚΠΙΣΝ, σε συνεργασία με την ΕΡΤ, παρουσιάζει την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου, στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, ένα μοναδικό αφιέρωμα στους Rolling Stones.



Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χορωδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη και σε ενορχηστρώσεις του Αχιλλέα Γουάστωρ, ερμηνεύουν εμβληματικά τραγούδια του θρυλικού γκρουπ, σε νέες συμφωνικές ενορχηστρώσεις που απογειώνουν τη rock ενέργεια μέσα από τη δύναμη της κλασικής μουσικής. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγάλες επιτυχίες όπως οι «Paint It Black», «Angie», «Sympathy for the Devil», «Gimme Shelter», «You Can’t Always Get What You Want» κ.ά., σε πρωτόγνωρες διασκευές που θα μαγέψουν κάθε γενιά.



Στο πιάνο και τις ενορχηστρώσεις, ο διακεκριμένος πιανίστας και συνθέτης Αχιλλέας Γουάστωρ ενώνει τις δυνάμεις του με την ορχήστρα, γεφυρώνοντας τη rock με την κλασική αρμονία προσδίδοντας λυρισμό και εκφραστικότητα στα αξεπέραστα τραγούδια των Stones.



Επί σκηνής εμφανίζονται οι μουσικοί:

Αχιλλέας Γουάστωρ – πιάνο

Παναγιώτης Ανδρέου – ηλεκτρικό μπάσο

Κώστας Μπαλταζάνης – ηλεκτρική κιθάρα

Ιάσων Γουάστωρ – ντραμς

Μουσική διδασκαλία χορωδίας: Μιχάλης Παπαπέτρου

3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, 20.00

Συναυλία Παραδοσιακής Μουσικής

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.00

Συναυλία Συμφωνικής Μουσικής

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος

Σάββατο 6 και Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου, 19:30

Συναυλίες Μουσικών Συνόλων

Αγορά ΚΠΙΣΝ

Είσοδος ελεύθερη



*Συναυλία Μουσικών Σχολείων-φωτό: Σοφία Παπαστράτη





Μετά τις δύο πρώτες, εξαιρετικά επιτυχημένες, διοργανώσεις, η συνάντηση, κάθε Σεπτέμβριο, των Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός. Για ακόμη μία χρονιά, λοιπόν, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), προσκάλεσε τους μαθητές και τις μαθήτριες των πέντε Μουσικών Σχολείων Αττικής να λάβουν μέρος στην «3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων στο ΚΠΙΣΝ», η οποία θα πραγματοποιηθεί από την 1η έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2025.



Στο πλαίσιο αυτής, οι μαθητές και οι μαθήτριες των Μουσικών Σχολείων Αθήνας, Αλίμου, Ιλίου, Παλλήνης και Πειραιά θα παρακολουθήσουν μία σειρά μαθημάτων, στην παραδοσιακή και τη συμφωνική μουσική, από καταξιωμένους επαγγελματίες μουσικούς. Με την ολοκλήρωση της Συνάντησης, τα παιδιά θα παρουσιάσουν την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 20.00 μία συναυλία παραδοσιακής μουσικής στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ και την Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου στις 20.00 μία συναυλία συμφωνικής μουσικής στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος.



Εμπλουτίζοντας το πρόγραμμα της φετινής συνάντησης με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη του εκπαιδευτικού και καλλιτεχνικού έργου που υλοποιείται στα Μουσικά Σχολεία, στις 6 και στις 8 Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν δύο επιπλέον συναυλίες από μουσικά σύνολα που έχουν σχηματιστεί από τα ίδια τα σχολεία. Οι σχολικές μπάντες θα παρουσιάσουν ένα ευρύ φάσμα μουσικών ειδών- από τζαζ και ethnic pop, μέχρι rock, αραβική και αρχαία ελληνική μουσική - προσφέροντας ένα πολυσυλλεκτικό και πολυπολιτισμικό μουσικό πρόγραμμα.

Παραδοσιακή μουσική



Θα πραγματοποιηθεί ένα πενθήμερο μαθημάτων και δημιουργικής έκφρασης, στην οποία οι συμμετέχοντες/ουσες θα μελετήσουν την παράδοση της Θράκης, χωρισμένη σε τρία τμήματα (Βόρεια - Βουλγαρία, Ανατολική - Τουρκία, Δυτική - Ελλάδα). Θα διεξαχθούν επιμέρους πρόβες ανά ομάδες οργάνων (νυκτά έγχορδα, τοξωτά έγχορδα, κρουστά, πνευστά), πρόβες χορού και τραγουδιού και ομαδικές πρόβες. Στην καταληκτική συναυλία μαθητές/ήτριες και δάσκαλοι/ες θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ.



Σχεδιασμός και καλλιτεχνική επιμέλεια: Χάρης Λαμπράκης

Τα μαθήματα διδάσκουν οι: Κατερίνα Δούκα (φωνή, χορός), Βαγγέλης Καπίρης (κρουστά, τέμπα), Γιώργος Κοντογιάννης (τοξωτά έγχορδα), Χάρης Λαμπράκης (αυτοσχεδιασμός), Μάρθα Μαυροειδή (νυκτά έγχορδα), Nedyalko Nedyalkov (πνευστά), Σταμάτης Πασόπουλος (πνευστά).



Συμφωνική μουσική



Θα πραγματοποιηθεί ένα masterclass αφιερωμένο στη συμφωνική ορχήστρα. Το ρεπερτόριο περιλαμβάνει έργα της κλασικής, ρομαντικής και σύγχρονης περιόδου. Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παρακολουθήσουν επιμέρους πρόβες ανά ομάδες οργάνων (βιολί, έγχορδα, ξύλινα πνευστά, χάλκινα πνευστά, κρουστά) αλλά και ομαδικές πρόβες.



Θα προετοιμαστεί ένα ολοκληρωμένο συμφωνικό πρόγραμμα το οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα παρουσιάσουν στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος της ΕΛΣ. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα συμπράξουν με την Αθηναϊκή



Συμφωνική Ορχήστρα Νέων-ΑΣΟΝ και με τον διακεκριμένο πιανίστα Στέφανο Νάσο.

Καλλιτεχνική επιμέλεια και διεύθυνση ορχήστρας: Παύλος Σεργίου

Τα μαθήματα διδάσκουν οι: Αλέξης Θεοφυλάκτου (βιολί), Ελένη Ραβανοπούλου (έγχορδα), Μαρίνος Τρανουδάκης (κρουστά), Γιώργος Φαρούγγιας (ξύλινα πνευστά) και Σπύρος Φαρούγγιας (χάλκινα πνευστά).

In Orbit X SNFCC Youth Council

Σάββατο 27 και Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 20.00

Θόλος, Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος ελεύθερη

Μετά από πέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας και ανάδειξης της εγχώριας εναλλακτικής μουσικής σκηνής, το φεστιβάλ In Orbit αλλάζει χέρια. Την επιμέλεια αναλαμβάνει το SNFCC Youth Council (Συμβούλιο Νέων του ΚΠΙΣΝ) με στόχο να χαράξει εκ νέου τη μουσική τροχιά της πόλης.



Από τις γειτονιές της Αθήνας μέχρι τον Θόλο του ΚΠΙΣΝ, νέοι δημιουργοί φέρνουν ήχους που δεν ανήκουν σε είδη και κατηγορίες. Για δύο ημέρες, το φεστιβάλ εκπέμπει τον μουσικό παλμό της πόλης και γίνεται σημείο αναφοράς.



Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου το In Orbit x SNFCC Youth Council ανοίγει με την aggelina, μια νέα φωνή της alternative pop σκηνής με αυθόρμητο ήχο, ενώ ακολουθούν οι KAPTEN, με ένα set που στήνει ένα ατμοσφαιρικό ηχητικό σύμπαν, όπου afrobeats, soul, hip hop και underground rock μπλέκονται αναπάντεχα. Τη σκυτάλη παίρνουν οι The Bonnie Nettles με μια ιδιαίτερη μίξη psychedelic rock και experimental pop επιρροών – ένα ταξίδι κάπου ανάμεσα στη φαντασία και την πραγματικότητα. Η βραδιά κλείνει εκρηκτικά με τo ηλεκτρονικό ντουέτο 3ΜΗΝΕΣ των Agatha & Molyneaux που ισορροπεί ανάμεσα στη lo-fi ευαισθησία και την ενέργεια του club ήχου.

Η δεύτερη μέρα ξεκινά με αυτοσχεδιασμούς και μια αυθεντική, ανεπιτήδευτη μίξη μουσικών ειδών από το Kostas Sidirokastritis Group. Στη συνέχεια, οι great for healing μπερδεύουν την τζαζ και την ηλεκτρονική μουσική με πειραματικούς ήχους. Ακολουθούν τα Kadinelia που εμπλουτίζουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική με μπλουζ, rock και ηλεκτρονικά στοιχεία, σε ένα ψυχεδελικό μίγμα όπου η κυκλαδίτικη γκάιντα και η λύρα συναντούν το beatboxing και την κιθάρα. Το φεστιβάλ κλείνει με tech-folk ήχους από την Billie Kark, σε ένα live όπου η ambient ηλεκτρονική μουσική συνυπάρχει με την παραδοσιακή πολυφωνία και τους ιδιωματισμούς.

Η σειρά συναυλιών Parklife, η 3η Συνάντηση Μουσικών Σχολείων, καθώς και το φεστιβάλ In Orbit X SNFCC Youth Council πραγματοποιούνται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Sunset DJ Sets by METAXA

Tετάρτη 3 και Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου, 20.00

Κανάλι

Είσοδος ελεύθερη

Χορηγός: ΜΕΤΑΧΑ

Με την υποστήριξη: Uber

*Sunset DJ Sets-φωτό: Πελαγία Καρανικόλα



Τον Σεπτέμβριο, τα Sunset DJ Sets by METAXA ολοκληρώνονται, για φέτος, με δύο DJ set στο Κανάλι του ΚΠΙΣΝ με φόντο το φως του δειλινού.



Την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου ο Mr Z, ενεργός αρθρογράφος, συλλέκτης και ραδιοφωνικός παραγωγός, κινείται ανάμεσα σε soul, funk και groovy μονοπάτια, ενώ, μία εβδομάδα μετά, η DJ Pitsouni, με δυναμική παρουσία στην underground σκηνή της Αθήνας, φέρνει ένα set με έντονη ενέργεια και rap, ragga και ηλεκτρονικά στοιχεία. Τα Sunset DJ Sets by METAXA μας προσκαλούν να απολαύσουμε το ηλιοβασίλεμα αλλά και απρόσμενα, δροσιστικά cocktails και ανανεώνουν το ραντεβού τους για το επόμενο καλοκαίρι!

Για τα Sunset DJ Sets by METAXA, το ΚΠΙΣΝ εξασφάλισε -30% για δύο διαδρομές με ταξί μέσω Uber. Οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν άνετα με Uber Taxi στα ειδικά pick-up & drop-off σημεία του ΚΠΙΣΝ.

Μέγας Δωρητής ΚΠΙΣΝ: Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣN www.snfcc.org καθώς και στις σελίδες του στα social media @SNFCC.