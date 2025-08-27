Games
Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο

Ελένη Τσαλιγοπούλου: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο στο Παλαιό Φάληρο Φωτογραφία: Πάνος Γιαννακόπουλος
Η συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου θα πραγματοποιηθεί στις 5 Σεπτεμβρίου.

Την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου η Ελένη Τσαλιγοπούλου εμφανίζεται στην Παραλία Μπάτη στο Παλαιό Φάληρο, σε μια συναυλία με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «Φαληρικά 2025» που διοργανώνει ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου.

Με μια πορεία γεμάτη επιτυχίες και αμέτρητες στιγμές πάνω στη σκηνή, η Ελένη, με τη μοναδική της ενέργεια και αμεσότητα, μας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό μουσικό ταξίδι. Ένα πρόγραμμα που συνδυάζει τις μεγάλες και αγαπημένες επιτυχίες της με τα λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια που τόσο αγαπά, αλλά και με ήχους από τα Βαλκάνια, που πάντα αποτελούσαν πηγή έμπνευσης για εκείνη.

Μελωδίες που διασχίζουν σύνορα και γεφυρώνουν κουλτούρες, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη δυναμική και έναν ξεχωριστό παλμό στη φετινή της περιοδεία. Η δημοφιλής τραγουδίστρια εμφανίζεται με μια νέα ομάδα μουσικών, φέρνοντας έναν διαφορετικό αέρα στις συναυλίες της. Νέες ενορχηστρώσεις, φρέσκιες προσεγγίσεις και μια μπάντα που αναδεικνύει κάθε τραγούδι με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Entertainment

Παράλληλα, η αγαπημένη ερμηνεύτρια ετοιμάζει τον νέο της δίσκο με τραγούδια του Κώστα Λειβαδά χαρίζοντας μια πρώτη γεύση από τις ολοκαίνουργιες δημιουργίες της, στο φετινό καλοκαιρινό πρόγραμμα.

Κάθε συναυλία της Ελένης Τσαλιγοπούλου είναι μια γιορτή γεμάτη πάθος, ρυθμό και συναίσθημα. Μια εμπειρία όπου η μουσική γίνεται ζωντανός διάλογος, τα τραγούδια παίρνουν νέα πνοή και η επαφή με το κοινό αποκτά μια σπάνια, αληθινή μαγεία.

Πληροφορίες

Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου
Παλαιό Φάληρο - Παραλία Μπάτη

Ώρα έναρξης: 20:30

Η είσοδος είναι ελεύθερη

Συντελεστές

Σπύρος Χατζηκωνσταντίνου – κιθάρες/ενορχηστρώσεις
Περικλής Αλιώπης – τρομπέτα
Νίκος Κόχιλας – βιολί
Κατερίνα Λιάκη – πλήκτρα
Κώστας Αρσένης – μπάσο
Βασίλης Γιασλακιώτης – τύμπανα

Τον ήχο της παράστασης επιμελείται ο Τάκης Σπυρόπουλος και τους φωτισμούς ο Δημήτρης Λάιος

