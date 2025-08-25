Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Entertainment

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα

Φεστιβάλ Κολωνού 2025: Για πρώτη φορά παραστάσεις καθολικής προσβασιμότητας - Το πρόγραμμα
Για πρώτη φορά, το Φεστιβάλ Κολωνού θα φιλοξενήσει παραστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία.

Με ένα πλούσιο πρόγραμμα θεατρικών παραστάσεων υψηλής ποιότητας ξεκινά το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 του Δήμου Αθηναίων. Συγκεκριμένα, από τις 8 έως τις 28 Σεπτεμβρίου 2025, το θέατρο Κολωνού θα φιλοξενήσει ένα πολύχρωμο θεατρικό μωσαϊκό, με γενική είσοδο 5 και 10 ευρώ.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 20 θεατρικές παραστάσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα της ελληνικής και διεθνούς δραματουργίας, από τις αρχαίες τραγωδίες του Αισχύλου και του Σοφοκλή μέχρι σύγχρονα έργα και αγαπημένες κωμωδίες του ελληνικού ρεπερτορίου, υπό την επιμέλεια του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ).

festival-kolonou_06734.jpg

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στο Dnews: «Όσο πιο μακριά φτάνουμε τόσο περισσότερο θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε»

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης στο Dnews: «Όσο πιο μακριά φτάνουμε τόσο περισσότερο θυμόμαστε από πού ξεκινήσαμε»

Entertainment

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, τόνισε: «Στον Δήμο Αθηναίων επενδύουμε συστηματικά στον Πολιτισμό. Το Φεστιβάλ Κολωνού αποτελεί μια γιορτή πολιτισμού για την πόλη μας. Στηρίζουμε τις τέχνες και τους δημιουργούς και φροντίζουμε ώστε όλοι οι δημότες να έχουν πρόσβαση σε μοναδικά θεατρικά δρώμενα. Για πρώτη φορά, στο Φεστιβάλ Κολωνού φιλοξενούμε παραστάσεις με υπηρεσίες καθολικής προσβασιμότητας. Ο πολιτισμός αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητας και η Αθήνα τον μοιράζεται με όλους».

Η Πρόεδρος του ΟΠΑΝΔΑ, Ελένη Ζωντήρου, δήλωσε: «Το Φεστιβάλ Κολωνού 2025 είναι αφιερωμένο αποκλειστικά στη μαγεία του θεάτρου. Η σκηνή του Θεάτρου Κολωνού θα φιλοξενήσει ξεχωριστές παραστάσεις, που ενώνουν το κλασικό με το σύγχρονο, το γέλιο με τη συγκίνηση. Σας προσκαλούμε να γίνετε μέρος αυτής της γιορτής και να την κάνετε δική σας».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος Προσβασιμότητας του Δήμου Αθηναίων, υπογράμμισε: «Πιστεύουμε πως ο πολιτισμός αφορά σε όλες και όλους. Επενδύουμε στον καθολικά προσβάσιμο πολιτισμό και το αποδεικνύουμε έμπρακτα, με την προσδοκία να έχουν όλοι οι θεατές, μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Στον καταπράσινο λόφο του Ιππίου Κολωνού, το θέατρο γίνεται σημείο αναφοράς, ανοιχτό και προσβάσιμο σε όλους τους πολίτες».

Ενδεικτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει: Το φετινό πρόγραμμα ξεκινά στις 8 Σεπτεμβρίου με τη «Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Η Υρώ Μανέ επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο της Ραραούς, σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη και με μουσική του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο ημέρες αργότερα, στις 10/9, ανεβαίνει η κλασική κωμωδία του Αλέκου Σακελλάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης», με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας, ενώ στις 11/9 ακολουθούν οι «Ευτυχισμένες Πέρσες», μια σύγχρονη ανάγνωση των «Περσών» του Αισχύλου.

Στις 12/9 παρουσιάζεται το «Σαρμάντζα» του Κωνσταντίνου Δομηνίκ με τον Γιάννη Τσορτέκη, και την επομένη, 13/9, το έργο του Κώστα Μουρσελά «Εκείνος και Εκείνος», επίσης με υπηρεσίες προσβασιμότητας. Ο Γιώργος Κιμούλης υπογράφει και ερμηνεύει τον «Φιλοκτήτη» του Σοφοκλή στις 16/9, ενώ στις 19/9 η σκηνή φιλοξενεί το «Μα» της Ρηνιώς Κυριαζή, ξανά με προσβασιμότητα για όλους.

50_70_poster_dipethe_A_4_244a2.jpg

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το έργο «Μια άλλη Θήβα» του Σέρχιο Μπλάνκο, σε σκηνοθεσία Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, στις 23/9, για να ακολουθήσει στις 24/9 η «Ηλέκτρα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου. Τέλος, στις 28/9, το Θέατρο Τέχνης Κάρολος Κουν παρουσιάζει την πρεμιέρα του έργου «Το Δράμα της Δημοκρατίας».

Δείτε εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Προσβάσιμος Πολιτισμός στον Δήμο Αθηναίων

Για πρώτη φορά, θα φιλοξενηθούν παραστάσεις με πλήρεις υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία. Συγκεκριμένα, οι παραστάσεις: «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης» (10/9) και «Εκείνος και Εκείνος» (13/9) θα πραγματοποιηθούν με υπηρεσίες προσβασιμότητας για Άτομα με Αναπηρία: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, υπερτιτλισμό για λόγους ισότιμης πρόσβασης στο ηχητικό περιεχόμενο και ακουστική περιγραφή για την ισότιμη πρόσβαση στο οπτικό περιεχόμενο.

Απτική ξενάγηση στα σκηνικά στοιχεία θα πραγματοποιείται μία ώρα πριν από την έναρξη των παραστάσεων. Οι υπηρεσίες αυτές σχεδιάζονται και παρέχονται από την ATLAS E.P. με την υποστήριξη της Ομάδας Εργασίας Προσβασιμότητας και Συμπερίληψης του Δήμου Αθηναίων. Για να εξασφαλίσετε θέση με υπηρεσίες προσβασιμότητας, αφού προμηθευτείτε το εισιτήριό σας από την ticketplus, κάντε κράτηση στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επίσης, στην παράσταση Μα της Ρηνιώς Κυριαζή, την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025, παρέχονται υπηρεσίες προσβασιμότητας: διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (Σοφία Ρομπόλη) και υπερτιτλισμός (Κερασία Μιχαλοπούλου με τη HansUp).

Σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ομάδας του Nevronas, η παράσταση πλαισιώνεται από παράλληλη εκδήλωση με τίτλο «Ανοιχτή συζήτηση με ενήλικους αυτιστικούς», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 20:00.

omadiki_1920_1080_e771a.jpg

Γενικές πληροφορίες

Ώρα έναρξης: 21:00. Γενική είσοδος: €5 & €10

Για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες (ΑμεΑ, άνεργοι, πολύτεκνοι, κλπ.), η τιμή του εισιτηρίου ορίζεται στα €5 ανά παράσταση.

Προπώληση εισιτηρίων εδώ

Η διάθεση των εισιτηρίων θα πραγματοποιηθεί σε τρεις περιόδους από:

  • 25/8 για τις παραστάσεις από 8 έως 14/9,
  • 1/9 για τις παραστάσεις από 15 έως 21/9,
  • 8/9 για τις παραστάσεις από 22 έως 28/9.

Πώληση θα πραγματοποιείται και δύο ώρες πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων στο θέατρο Κολωνού για περιορισμένο αριθμό εισιτηρίων.

Θέατρο Κολωνού. Ιωαννίνων & Καπανέως, Κολωνός

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Στη ΔΕΘ ξανά εξαγγελίες για φοροελαφρύνσεις στις οικογένειες με δύο παιδιά

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

Αναδρομικά συνταξιούχων: Τα ποσά που δίνονται σήμερα, τι ώρα καταβάλλονται

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

ΕΕΤΑΑ Παιδικοί Σταθμοί ΕΣΠΑ: Ξεκινούν οι ενστάσεις - Όλη η διαδικασία

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Συντάξεις Σεπτεμβρίου: Τι ώρα σήμερα η πληρωμή

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Ωνάσεια Σχολεία: Ξεκινούν οι αιτήσεις πρόσληψης για αναπληρωτές, οι ημερομηνίες

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Υπουργική απόφαση: Ποια οχήματα απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Το υψηλότερο τζακ ποτ στην ιστορία του ΤΖΟΚΕΡ δόθηκε

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Όταν μαγειρεύεις, όλα αποκτούν νόημα;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Παίζεις μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ με την παρέα σου;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Ξέρεις τι κερδίζει τον πελάτη πέρα από το τέλειο καλαμαράκι;

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

Πώς θα ξεφορτωθείτε τα μαύρα στίγματα στο πρόσωπο

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Ειδικό ταμείο για τα αιολικά ζητά η WindEurope- «Κλειδί» για ενεργειακή ασφάλεια και επαναβιομηχάνιση

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς οι Ευρωπαίοι καταναλωτές μπορούν να θωρακιστούν στη νέα αγορά ηλεκτρικής ενέργειας

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Πανάκριβα θα πληρώνεται πια η ρευματοκλοπή - Βαρύς λογαριασμός για τους παραβάτες

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος: Τι αλλάζει στις χρεώσεις από το 2026

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Ισότιμη πρόσβαση στους ευρωπαϊκούς πόρους για πράσινη μετάβαση ζητά ο εμπορικός κόσμος

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Motor Oil: Κρίσιμες παρεμβάσεις στον Κώδικα ΕΣΦΑ για φθηνότερο φυσικό αέριο και ρεύμα

Σχετικά Άρθρα

Χάρης Δούκας: Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κολωνού, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Χάρης Δούκας: Αντίστροφη μέτρηση για το Φεστιβάλ Κολωνού, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Ελλάδα
Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Δήμος Αθηναίων: 20 παραστάσεις υψηλού επιπέδου με χαμηλό εισιτήριο στο Φεστιβάλ Κολωνού 2025

Ελλάδα
Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Ο ΣΚΑΪ ανοίγει τη σεζόν της ενημέρωσης - Ξεκινά στις 25 Αυγούστου

Life
Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Release Athens 2025: 10 απίστευτες μέρες σε δυόμισι λεπτά

Entertainment

NETWORK

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

Η ΕΕ ερευνά την Ελλάδα για κακή διαχείριση Κονδυλίων Ανακύκλωσης

ienergeia.gr
Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

Ανακοίνωση λειτουργίας Νέου Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου από το ΥΠΕΝ

ienergeia.gr
Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

Το μπαχαρικό που βοηθά τους ασθενείς με διαβήτη να χάσουν βάρος

healthstat.gr
ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

ΠΙΣ: Αναγκαία η αναθεώρηση της διαχείρισης του ιατρικού δυναμικού της χώρας

healthstat.gr
ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ΑΔΜΗΕ: Στην Τελική Ευθεία για Εμπορική Λειτουργία η Διασύνδεση Κρήτης - Αττικής

ienergeia.gr
Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

Πού μπορεί να οφείλεται η έξαρση της γαστρεντερίτιδας στην Κέα – Τι αποκαλύπτει καθηγητής επιδημιολογίας

healthstat.gr
Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

Άδωνις Γεωργιάδης: «Το ΕΣΥ είναι 3 φορές καλύτερο – Έχουν μηδενιστεί τα ράντζα»

healthstat.gr
AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

AKTOR: Απόσχιση Κλάδου Κατασκευών και Απόσχιση Κλάδου Παραχωρήσεων και ΣΔΙΤ

ienergeia.gr