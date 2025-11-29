Πέντε δωρεάν προτάσεις για να βγεις και να διασκεδάσεις στη χριστουγεννιάτικη Αθήνα.

Η Αθήνα φοράει και επίσημα τα γιορτινά της και πλημμυρίζει με φως, λαμπιόνια και δωρεάν εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους.



Παγοδρόμια, καρουζέλ, ξωτικά και πολλή μουσική από γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες σάς περιμένουν στο παραμυθένιο χωριό που άνοιξε τις πόρτες του στο Πεδίον του Αρέως και στο φαντασμαγορικά σκηνικό που έχει δημιουργήσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.



Επίσης, δεν πρέπει να χάσουμε την ευκαιρία να επισκεφτούμε τη μεγάλη αναδρομική έκθεση «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» η οποία παρουσιάζεται και στις δύο αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Ο Χριστουγεννιάτικος Κόσμος του ΚΠΙΣΝ ζωντανεύει

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου (στις 19.00) το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) φοράει τα γιορτινά του και μεταμορφώνεται στον πιο μαγευτικό χριστουγεννιάτικο προορισμό της πόλης. Η λαμπερή γιορτή, με οικοδέσποινα την ηθοποιό Ευγενία Σαμαρά, σηματοδοτεί την έναρξη του Χριστουγεννιάτικου Κόσμου του ΚΠΙΣΝ.



Στις 29 Νοεμβρίου τα αμέτρητα γιορτινά φώτα ανάβουν, χαρίζοντας τη λάμψη τους στα 80 πλατάνια κατά μήκος του Καναλιού και στα τρία στολισμένα έλατα που δεσπόζουν στην Αγορά. Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος μετατρέπεται σε ένα ονειρικό τοπίο με το Φεστιβάλ Φωτιστικών Εγκαταστάσεων «BioLumina», τα Σιντριβάνια στο Κανάλι συμμετέχουν και αυτά στο υπερθέαμα με τον δικό τους φαντασμαγορικό τρόπο: χορεύουν και φωτίζονται σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, ενώ το Παγοδρόμιο στο Κανάλι περιμένει έμπειρους και μη πατινέρ να στροβιλιστούν στον πάγο.



- Nikos Karanikolas

Το ραντεβού δίνεται ακριβώς στις 19.00 στην Αγορά του ΚΠΙΣΝ όπου η σκηνή στήνεται για να υποδεχτεί τους Loop Quartet και τη Νίνα Μαζάνη.

Χριστουγεννιάτικο Χωριό, Πεδίον του Άρεως

Το Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του Άρεως επιστρέφει από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 μέχρι και την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, με ελεύθερη είσοδο για όλους – καθημερινά από τις 16.30 έως τις 22.00 και τα Σαββατοκύριακα από τις 10 το πρωί.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για μια ακόμα χρονιά, το main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού θα υποδεχτεί τα πιο μεγάλα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής. Το Σάββατο 29/11 (19:30) στην σκηνή θα ανέβουν οι Locomondo, ενώ την Κυριακή 30/11 (13:00) θα πραγματοποιηθεί αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ! Παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα για μικρούς και μεγάλους, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας, πολύχρωμα καρουζέλ και γευστικές γωνιές θα φωτίσουν και τις φετινές γιορτές μας.

Παράλληλα, στο Χωριό υπάρχει ένα υπερσύγχρονο παγοδρόμιο, καθώς και 40 ξύλινα σπιτάκια, στα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Orange Week Athens 2025

Ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει την Orange Week Athens 2025 από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών. Με κεντρικό μήνυμα «Η τέχνη μάς ενώνει ενάντια στην έμφυλη βία», η Αθήνα θα φιλοξενήσει μια σειρά δωρεάν εκδηλώσεων με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση.

Tην Κυριακή 30/11, στη Δημοτική Αγορά Κυψέλης, 7:30 – 19:00, θα πραγματοποιηθεί βιωματικό εργαστήριο με προβολή βίντεο με τίτλο «Τα ζευγάρια».

Θα ακολουθήσει το βιωματικό εργαστήριο με προβολή βίντεο με τίτλο «Κλιμάκωση» (19:30 – 21:00).

Τα εργαστήρια αφορούν το πώς αναγνωρίζουμε τα σημάδια της κακοποίησης.

Η συμμετοχή στα εργαστήρια είναι δωρεάν και θα γίνει μέσω δήλωσης συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Together We Paw Festival, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου (11:00 - 21:00), το φεστιβάλ έρχεται στην Αγορά για ένα ολοήμερο Χριστουγεννιάτικο μπαζάρ στο οποίο θα συμμετέχουν 15 φιλοζωικές οργανώσεις, 5 ελληνικά pet brands, πολλοί καλεσμένοι.

Παράλληλά θα υπάρχουν live DJ sets από τον EASY, kids corner από τη Dogs Voice Hub, καντίνες με vegan φαγητό, μπύρα και καφέ και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους!

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Αίθριο με ελεύθερη είσοδο.

Έκθεση «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς», Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς»

Τα έργα και οι ημέρες του μεγάλου Έλληνα αλλά και διεθνούς πληθωρικού θεατρανθρώπου με τη σαρωτική προσωπικότητα και την εμπρηστική εξωστρέφεια, που συνεργάστηκε σκηνο­θετικά με όλα τα ιερά τέρατα της εποχής του, που διδάχτηκε από δασκάλους απαστράπτοντες και που δίδαξε μια μεθοδολογία μοναδική στο είδος της, γενιές Ελλήνων και ξένων ηθοποιών, αφήνοντας το ίχνος του ζωντανό στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Επίδαυρο αλλά και στο Λονδίνο, το Παρίσι, τον Καναδά, το Σικάγο και τη Νέα Υόρκη, ξετυλίγονται πανοραμικά και στις δύο αίθουσες της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης.

Η έκθεση που τελεί υπό την αιγίδα και στήριξη της Βουλής των Ελλήνων θα διαρκέσει μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2026.





Σάββατο: 10:00-14:00, Κυριακή: κλειστά. Είσοδος ελεύθερη