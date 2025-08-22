Games
Ο Ορλάντο Μπλουμ θέλει πλήρη επανένωση του καστ της ταινίας «Οι Πειρατές της Καραϊβικής»

AP/ Evan Agostini AP/ Evan Agostini
«Προσωπικά θα ήθελα πολύ να τους δω όλους να επιστρέφουν».

Ο Ορλάντο Μπλουμ δήλωσε ότι θα ήθελε να δει μια ολοκληρωμένη επανασύνδεση των πρωταγωνιστών της σειράς ταινιών «Οι Πειρατές της Καραϊβικής» με την Κίρα Νάιτλι και τον Τζόνι Ντεπ.

Ο Μπλουμ, ο οποίος πρωταγωνίστησε ως Γουίλ Τέρνερ στην πρώτη, δεύτερη, τρίτη και πέμπτη ταινία περιπέτειας της Disney εξέφρασε την επιθυμία κατά τη συμμετοχή του στο Fan Expo Chicago του 2025.

«Όλα είναι στο σενάριο, σωστά; Όλα είναι στη σελίδα και είμαι σίγουρος ότι υπάρχει ένας τρόπος να δημιουργηθεί κάτι» είπε σε δηλώσεις του στο EW. «Προσωπικά θα ήθελα πολύ να τους δω όλους να επιστρέφουν. Νομίζω ότι ο τρόπος για να κερδίσουμε σε αυτό είναι να τους φέρουμε όλους πίσω. Αν μπορούν, και αν όλοι θέλουν να επιστρέψουν» σημείωσε ο Άγγλος ηθοποιός.

«Θεωρώ ότι, αν το σενάριο είναι υπέροχο και - ιδανικά είναι όλοι - αφού αρχίσαμε, ας το φτάσουμε μέχρι το τέλος» συμπλήρωσε.

Τα σχόλιά του Ορλάντο Μπλουμ ακολούθησαν την πρόσφατη δήλωση του παραγωγού της κινηματογραφικής σειράς, Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ότι είναι ανοιχτός στην επιστροφή του Τζόνι Ντεπ στο reboot που σχεδιάζεται.

Λέγεται ότι η νέα ταινία συνδυάζει ένα νέο καστ με χαρακτήρες από τις αρχικές ταινίες, στους οποίους ο Μπρουκχάιμερ ελπίζει ότι θα συμπεριληφθεί και ο χαρακτήρας του Ντεπ, Τζακ Σπάροου.

