«Bad Day»: Όσα ξέρουμε για τη δεύτερη ταινία της Κάμερον Ντίαζ στο Netflix

Tα γυρίσματα της νέας ταινίας με την Κάμερον Ντίαζ θα ξεκινήσουν τον Σεπτέμβριο.

Η Κάμερον Ντίαζ ετοιμάζεται να πρωταγωνιστήσει στη δεύτερη ταινία της στο Netflix. Πρόκειται για την κωμωδία με τίτλο «Bad Day» και το μόνο επιβεβαιωμένο μέλος του καστ μέχρι στιγμής είναι η διάσημη σταρ.



Η Ντίαζ θα υποδυθεί μια μητέρα της οποίας η μέρα πάει από το κακό στο χειρότερο. Περισσότερες λεπτομέρειες για την ταινία δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο γνωρίζουμε ότι τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν στα τέλη Σεπτεμβρίου.



Την παραγωγή της ταινίας υπογράφει ο Beau Bauman της Good One Productions που βρίσκεται πίσω από τα: Unfrosted, The Umbrella Academy, Let It Snow, κ.ά. Το σενάριο ανήκε στη Laura Solon (Let It Snow και The School for Good and Evil του Netflix), ενώ σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, τη σκηνοθεσία της ταινίας θα αναλάβει ο Jake Szymanski, γνωστός από τη σειρά Jury Duty του Prime Video και το Mike and Dave Need Wedding Dates.



Η ταινία περιγράφεται ως μια κωμική εκδοχή του Falling Down, της κλασικής ταινίας του 1993 με πρωταγωνιστές τον Μάικλ Ντάγκλας και την Μπάρμπαρα Χέρσεϊ. Σύμφωνα με το THR, η ταινία «επικεντρώνεται σε μια ανύπαντρη μητέρα που παλεύει να κρατήσει μια μικρή υπόσχεση στην κόρη της την απόλυτα χειρότερη μέρα της ζωής της».



Αυτό θα είναι το δεύτερο μεγάλο πρότζεκτ της Ντίαζ για το Netflix, μετά το Back in Action, το οποίο παραμένει μέχρι στιγμής το μεγαλύτερο κινηματογραφικό ντεμπούτο του Netflix για το 2025. Η κωμωδία δράσης του Netflix με συμπρωταγωνιστή τον Τζέιμι Φοξ, ήταν η πρώτη ταινία της Κάμερον Ντίαζ εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Η ηθοποιός επέστρεψε στην ενεργό δράση μετά από την ταινία Annie του 2014.



{https://youtu.be/MV2nYw6gL_w?si=qVkqUQAF4drWlQsv}

Τα γυρίσματα της ταινίας αναμένεται να ξεκινήσουν στις 29 Σεπτεμβρίου 2025 και να ολοκληρωθούν στις 19 Δεκεμβρίου 2025. Τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν στο Νιου Τζέρσεϊ, ενώ ένα σημαντικό μέρος θα λάβει χώρα και στη Νέα Υόρκη.

Δεδομένου ότι τα γυρίσματα αναμένεται να ολοκληρωθούν τον Δεκέμβριο του 2025, η ταινία δεν θα είναι πιθανότατα διαθέσιμη στο Netflix πριν από το τέλος του 2026.